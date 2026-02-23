　
社會 社會焦點 保障人權

弟過年返家不見哥！桃園男遭87歲父「棄屍埔心溪」　檢相驗追死因

▲桃園地檢署指揮蘆竹警方偵辦邱姓男子等5人於去年3月間在蘆竹區某科技公司，趁林姓車手收取113萬元詐欺款項，以辣椒水強盜得手後乘車逃離，蘆竹警方循線查緝邱男等5人到案。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲黃父稍早移送桃園地檢署。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者楊熾興、莊智勝／桃園報導

桃園市蘆竹區22日傳出一起駭人聽聞的棄屍案，警方調查，60歲的黃姓男子患有小兒麻痺、行動不便，日前過年時黃男胞弟返家，但卻不見哥哥蹤影，察覺情況可能有異，因此於22日下午報警協尋；而與黃男同住的87歲黃姓老父親竟驚吐黃男已經死亡，並被他運往住家附近的大新二號橋、推入埔心溪中棄屍。稍早警方已於溪畔尋獲黃男遺體，並將黃父帶回，經初步偵訊後移送桃園地檢署，將由檢方進一步釐清黃男死因。

警方調查，死者黃男胞弟過年期間與妻子返回蘆竹老家，但卻驚覺平時都在家中、患有小兒麻痺的哥哥不見蹤影，經詢問同住的父親後，黃父言辭閃爍，表示黃男於21日過世，遺體已火化處理；但黃弟覺得父親說詞疑點眾多，因此於22日下午報警協尋。

警方到場後持續追問，黃父才吐出驚人事實，坦言兒子死後自己於21日晚間以推車運屍到住家附近的大新二號橋，並將遺體推落埔心溪中棄屍。警方根據黃父說詞前往現場搜索，果真發現黃男遺體，立即將黃父帶回偵訊。

由於黃父疑似有輕微失智，訊問過程中說詞反覆，目前案情細節尚無法確認。警方經初步偵訊後，稍早已將黃父移送桃園地檢署進行複訊，後續將由檢方進一步相驗黃男遺體，釐清死因是否涉及他殺。

02/21 全台詐欺最新數據

