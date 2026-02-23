老公霸氣喊「貼文1個讚100元」！財經網紅收200萬紅包：發大財了

▲過年發紅包。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

財經粉專「艾蜜莉-自由之路」日前發文，結婚將近20年，老公過年期間難得表示要包紅包，開出「每一個讚給100元」的條件，限時3天，讓她又驚又喜，立刻上網號召粉絲幫忙按讚，「地方太太誠摯拜託」；最後，按讚數突破2萬，收到200萬元大紅包，她開心直呼，「謝謝大家，今年過年我發大財了！」

三天衝出2萬多讚 紅包金額破200萬



財經粉專「艾蜜莉-自由之路」19日發文，在河邊散步時，老公突然感性地說「跟妳在一起快20年，很少給妳紅包或禮物，今年過年就包個紅包吧！」她半開玩笑追問會包多少，沒想到老公則說「這篇文章一個讚給妳100元」，限時3天。她驚呼「我要發財就等這一刻了」，隨即向粉絲求助，希望大家幫忙按讚。

▲老公兌現承諾。（圖／翻攝自臉書／艾蜜莉-自由之路）



三天期限一到，她公布最終成績，包含文章與Reels在內，累積約2萬500個讚。依照「一讚100元」的約定計算，金額原本達205萬元，不過她笑稱「幫老公把零頭去掉，我是不是很善良阿」，最後她實拿200萬元紅包，PO出老公的轉帳明細，開心直呼「謝謝大家，今年過年我發大財了！」

她感謝粉絲大力相挺，決定和大家分享喜悅，舉辦抽獎活動，抽20個網友的留言，送1000元紅包，一樣限時3天，中獎名單屆時會再公布。

貼文曝光，引來許多網友留言，不少人直喊「這種老公太可以」、「這種老公哪裡找」、「按讚按到手軟也值得」、「艾大好幸福」、「這包絕對是很大一包」、「持續訂閱~支持~馬年馬上發財~賺大錢」、「別人的老公總是令人稱讚，恭喜艾大」、「別人過年發紅包，我過年幫人家賺紅包，原來我也是股東之一」。