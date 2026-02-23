　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化婦欠百萬不還脫產挨告　9張壽險1810萬轉女兒全撤銷

▲彰化一名地方媽媽躲債將9張人壽險保單要保人改成女兒遭債主提告。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

▲彰化一名地方媽媽躲債，將9張人壽險保單要保人改成女兒，遭債主提告。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名地方媽媽「阿莉」向女友人借了100萬竟躲債未還，名下有9張人壽險保單1810萬元，要保人全部轉給女兒，企圖讓債主一毛錢都拿不到，彰化地方法院審理後，日前判決阿莉必須將這些保單的要保人「改回來」，還給債主一個公道。

依據判決書，該起案件發生在8年前，阿莉以資金周轉為由，向女友人「阿華」借了100萬元，雙方約定2年後還款。沒想到借款到期後，阿莉卻開始找各種理由拖延，阿華只好在112年11月間向彰化地方法院提告，阿莉犯毀損債權罪，處有期徒刑貳月，得易科罰金。

阿華以為拿到判決就能順利拿回錢，便在112年4月向法院聲請強制執行其名下的財產。結果一查才發現，阿莉原本投保的9張人壽險保單，保額高達1810萬元，竟然已經在112年2月間偷偷將要保人全部變更為女兒。

由於刑事部分阿莉已遭判刑2月確定，阿華氣得向彰化地院提告黃女毀損債權，並主張被告將保單要保人無償轉讓給女兒的行為，已經損害到她的債權，依民法第244條第1項規定，請求法院撤銷這個變更要保人的行為。

法院審理時，阿莉辯稱早在112年5月收到保險公司回函時就知道保單已經變更，卻等到114年2月才提告，已經超過1年的期間。

但法官調查發現，阿莉雖然112年就知道部分保單有異狀，但直到隔年7月收到刑事起訴書後，才從檢方調查資料中完整得知9張保單的變更細節，因此認定撤銷權的除斥期間應從113年7月15日起算，阿華在114年2月提告並未逾期。

法官也在判決中指出，保單價值準備金屬於要保人的財產，要保人無償變更後，這項權利就會由變更後的人取得，屬於財產處分行為。如果因此害債權人無法受償，債權人當然可以請求撤銷。因此判決阿莉在112年2月間將9張保單要保人變更為女兒的行為，必須全部予以撤銷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓國瑜稱「不要化骨綿掌」　賴清德笑：沒練過但我會「九陽真經」
快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」
戒嚴時期政治檔案全解密　共5萬1133件
犯人忘了抓去關！5年後才發現
快訊／台股飆高急縮！　台積電下跌
快訊／快初選！民進黨參選人認了酒駕道歉
復活豬哥亮！除夕奪收視冠軍「超狂成績曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新店第三公墓開工日突起火　濃煙狂竄休旅車被燒成廢鐵

無期服刑逾20年！張錫銘想假釋被打臉20次...提告勝訴獲重審機會

檳榔攤前縱火！半裸披越南國旗擋大車　失聯移工下場曝

酒駕肇事判2月沒緩刑　高雄市議員參選人黃偵琳：該面對就面對

快訊／台中大吊車闖禍！扯斷電纜　紅綠燈驚悚倒向人行道

快訊／開工首日就出事！國1楠梓段大量鐵片散落車道　車流塞爆

宜蘭街頭大亂鬥！行車糾紛兩陣營亮刀棍　優勢警力鎮壓逮9人

詐欺犯判囚3年10月忘了抓去關　中檢認「錯了5年」承辦人考績吃乙

北市當街「斧頭廢掌」！投資慘賠疑遭設局　男右手被壓地一直剁

彰化婦欠百萬不還脫產挨告　9張壽險1810萬轉女兒全撤銷

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

快訊／新店第三公墓開工日突起火　濃煙狂竄休旅車被燒成廢鐵

無期服刑逾20年！張錫銘想假釋被打臉20次...提告勝訴獲重審機會

檳榔攤前縱火！半裸披越南國旗擋大車　失聯移工下場曝

酒駕肇事判2月沒緩刑　高雄市議員參選人黃偵琳：該面對就面對

快訊／台中大吊車闖禍！扯斷電纜　紅綠燈驚悚倒向人行道

快訊／開工首日就出事！國1楠梓段大量鐵片散落車道　車流塞爆

宜蘭街頭大亂鬥！行車糾紛兩陣營亮刀棍　優勢警力鎮壓逮9人

詐欺犯判囚3年10月忘了抓去關　中檢認「錯了5年」承辦人考績吃乙

北市當街「斧頭廢掌」！投資慘賠疑遭設局　男右手被壓地一直剁

彰化婦欠百萬不還脫產挨告　9張壽險1810萬轉女兒全撤銷

韓國瑜稱「不要化骨綿掌」　賴清德笑：沒練過但我會「九陽真經」

快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」

趙詠華、王瑞瑜接力開唱！　選歌藏洋蔥致敬已故屠穎

錄取率33%沒人想報考？警察缺額創新高　網點出關鍵：沒錢又玩命

單日兩戰逆轉封王！　艾切維里里約公開賽圓夢摘生涯首冠

綠高雄議員參選人爆酒駕肇事！　民進黨：25日進行資格審查

力挺Team Taiwan、WBC應援中華隊 穿球衣搭55688「再送一趟」

楊洋新劇剛開拍就出事！　選角找她遭強烈抵制…驚傳劇組火速除名

快訊／新店第三公墓開工日突起火　濃煙狂竄休旅車被燒成廢鐵

魏嘉賢宣布選花蓮縣長　陳培瑜喊話：別成傅崐萁傀儡！花蓮人受夠了

他抓Karina的手摸摸遭轟　演員金度勳喊冤：我手很癢

社會熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

快訊／台61台奧迪 自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

奥迪男自撞慘亡現場曝！飛上9m高架橋...車頭瞬間斬首

即／新莊12歲女童「墜落社區中庭」命危！送醫搶救中

遭控賣瘦瘦針詐財　九頭身網紅假援交黑歷史曝

快訊／桃園男失蹤協尋　87歲老父驚認棄屍

酒駕肇事判2月沒緩刑　高雄市議員參選人回應了

張錫銘打官司拚自由　法院撤銷「不予假釋」處分

重案回顧／二審開庭洪淨下跪道歉　受害少年原諒他

即／國3和美7車連環撞！3人傷回堵2km

桃園男遭87歲父「棄屍埔心溪」　檢相驗追死因

更多熱門

相關新聞

被亂爆有小三害離婚　他「先燒再砍」釀1死2傷

被亂爆有小三害離婚　他「先燒再砍」釀1死2傷

彰化的菲律賓籍移工尼克，不滿同鄉移工胡亂爆料，害他最後離婚。尼克在2023年11月間，趁著深夜在移工宿舍中縱火，並持鐮刀砍殺對方，造成對方90%燒傷，送醫不治。一審國民法官將他判刑15年、執行完畢後驅逐出境，二審維持。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。

國3大貨車駕駛分心釀7車連撞　2大1小送醫

國3大貨車駕駛分心釀7車連撞　2大1小送醫

彰化民宅熱水器開關突自燃　住戶自行撲滅

彰化民宅熱水器開關突自燃　住戶自行撲滅

彰化男醉倒路邊叫不醒　口鼻流血緊急送醫

彰化男醉倒路邊叫不醒　口鼻流血緊急送醫

駕車撞前岳父家起火！彰化恐怖男過年兩度鬧事

駕車撞前岳父家起火！彰化恐怖男過年兩度鬧事

關鍵字：

彰化人壽險保單彰化地方法院彰檢要保人

讀者迴響

熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

快訊／台61台奧迪 自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

全台連下4天！　溼答答時間曝

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關

川普關稅遭推翻　歐盟：不接受美國任意調漲

3天沒大便？必吃「最強清腸5水果」拉超順

記憶體一馬當先！3檔亮燈　青雲「愈關愈大尾」飆天價

更多

最夯影音

更多
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面