彰化婦欠百萬不還脫產挨告　9張壽險1810萬轉女兒全撤銷

▲彰化一名地方媽媽躲債，將9張人壽險保單要保人改成女兒，遭債主提告。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名地方媽媽「阿莉」向女友人借了100萬竟躲債未還，名下有9張人壽險保單1810萬元，要保人全部轉給女兒，企圖讓債主一毛錢都拿不到，彰化地方法院審理後，日前判決阿莉必須將這些保單的要保人「改回來」，還給債主一個公道。

依據判決書，該起案件發生在8年前，阿莉以資金周轉為由，向女友人「阿華」借了100萬元，雙方約定2年後還款。沒想到借款到期後，阿莉卻開始找各種理由拖延，阿華只好在112年11月間向彰化地方法院提告，阿莉犯毀損債權罪，處有期徒刑貳月，得易科罰金。

阿華以為拿到判決就能順利拿回錢，便在112年4月向法院聲請強制執行其名下的財產。結果一查才發現，阿莉原本投保的9張人壽險保單，保額高達1810萬元，竟然已經在112年2月間偷偷將要保人全部變更為女兒。

由於刑事部分阿莉已遭判刑2月確定，阿華氣得向彰化地院提告黃女毀損債權，並主張被告將保單要保人無償轉讓給女兒的行為，已經損害到她的債權，依民法第244條第1項規定，請求法院撤銷這個變更要保人的行為。

法院審理時，阿莉辯稱早在112年5月收到保險公司回函時就知道保單已經變更，卻等到114年2月才提告，已經超過1年的期間。

但法官調查發現，阿莉雖然112年就知道部分保單有異狀，但直到隔年7月收到刑事起訴書後，才從檢方調查資料中完整得知9張保單的變更細節，因此認定撤銷權的除斥期間應從113年7月15日起算，阿華在114年2月提告並未逾期。

法官也在判決中指出，保單價值準備金屬於要保人的財產，要保人無償變更後，這項權利就會由變更後的人取得，屬於財產處分行為。如果因此害債權人無法受償，債權人當然可以請求撤銷。因此判決阿莉在112年2月間將9張保單要保人變更為女兒的行為，必須全部予以撤銷。