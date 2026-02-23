全家合作「WBC世界棒球經典賽」　20款聯名包裝、周邊亮相

▲全家獲選WBC官方指定合作夥伴，推出「2026 WBC經典在全家」系列應援活動。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）正式賽將於3月5日在東京巨蛋登場，中華隊首戰對上澳洲，全台棒球熱潮蓄勢待發。全家便利商店獲選為賽事官方指定合作夥伴，推出「2026 WBC經典在全家」應援，從商品包裝、門市氛圍、限量贈品全面升級。7-ELEVEN也在大巨蛋周邊「巨蛋門市」打造期間限定「棒球主題店」，並祭出多款觀賽美食優惠。

★全家

全家成為WBC官方指定合作夥伴，推出「2026 WBC經典在全家」系列應援活動，號召球迷以最日常的方式力挺中華隊。即日起至3月17日，20款人氣商品換上期間限定「WBC主題包裝」，主打「吃的應援」。包括多款熱銷三明治、藍莓優格等早餐商品，包裝都融入中華隊代表色與棒球元素；夯番薯、熱狗堡也推出專屬棒球風設計。

▲全家超過20款商品換上WBC聯名包裝。（圖／業者提供）

飲品方面，FamiCollection天然水、氣泡水、爆米花、薯條等觀賽零食，同步都換裝，讓球迷不論上班、通勤或守在電視前，都能隨時感受賽事氛圍。

▲▼全家超過20款商品，換上WBC聯名包裝。（圖／業者提供）

除了吃的話題，全家也端出官方授權限量周邊。2月23日起至3月17日，單筆消費滿299元即可獲得贈品二選一，包含「WBC雙面金屬鑰匙圈」或「WBC寶特瓶束口袋」，2款全台各限量5萬份，送完為止，主打實用與收藏一次到位，吸引球迷搶先入手。

▲全家獲選WBC官方指定合作夥伴，推出「2026 WBC經典在全家」系列應援活動。（圖／業者提供）

在門市應援層面，全家同步響應中華隊總教練曾豪駒的號召，集結全台逾400位球迷的應援影像，拼組成中華隊球員英姿，並於全台門市電子看板輪播。全家表示，希望透過綿密的店點網絡，將球迷的熱情轉化為實際聲援，陪伴中華隊迎戰世界舞台。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN響應WBC世界棒球經典賽，即日起在台北大巨蛋周邊「巨蛋門市」打造期間限定「棒球主題店」，店內以36位CT AMAZE女孩為設計主軸，搭配粉色、藍色與白色的熱血視覺，成為球迷賽前必訪據點。

▲▼7-ELEVEN即日起在台北大巨蛋周邊「巨蛋門市」打造期間限定「棒球主題店」。（圖／業者提供）

全台門市同步規劃消費回饋，3月4日至3月8日使用指定支付工具，單筆滿222元可現折20元，結帳金額達1,111元再加贈生活用品或限量紀念環保袋。

▲期間限定聯名杯。（圖／業者提供）

同時也祭出ibon「國際交流賽取票優惠」，結合CITY TEA現萃茶、! ? CAFE RESERVE TEA聯名杯、杯套，並推出多杯折扣與隨機紀念小物，讓球迷一邊喝茶，一邊替中華隊應援。

▲超過15款美食貼上「挺中華隊」限定貼紙。（圖／業者提供）

觀賽補給同樣不缺席，2月25日起超過15款御料小館、Simple Fit輕食、沙拉、高蛋白飲品換上「挺中華隊」限定貼紙，微波即食的炸烤小點也同步加入加油行列，提升看球儀式感。

熱食區則陸續推出關東煮、熱狗、大亨堡與串燒優惠，呼應賽事氣氛的烤雞腿系列也有第二件折扣。

▲另有球衣、球帽等周邊限期預購。（圖／業者提供）

另有球衣、球帽等周邊限期預購，以及造型零食與酒款等獨家商品，從穿搭、飲食到收藏一次到位，讓全民用最熟悉的方式，陪伴賽事一路熱血到最後一刻。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。