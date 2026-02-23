春節國旅日均73萬人次「成長109%」　陳世凱：新春開紅盤

▲交通部新春團拜。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

春節9天連假結束，交通部長陳世凱今主持交通部新春團拜表示，今年春節國際及國內旅遊都非常暢旺，不僅桃機單日疏運量創新高，國旅也從去年35萬人次，增加到73萬人次，成長109%，代表新春開了紅盤、國家經濟狀況很好。

陳世凱表示，桃園機場2月14日疏運量達16.9萬人次，破台灣機場有史以來的紀錄，昨天收假疏運16.2萬人次，也幾乎打平疫情前最高紀錄，凸顯台灣經濟發展好的情況下，旅遊非常興旺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在國旅方面，陳世凱也說，春節期間國家風景區、主題樂園等日均出遊人次也從去年35萬人次，增加到73萬人次，成長109%，代表新春開了紅盤、國家經濟狀況很好，國際及國內旅遊都很暢旺。

根據觀光署統計，春節初一至初六全台國家風景區湧入387萬1,887人次，平均每日達64萬5,314人次出遊，比去年每日平均28萬6,765人次成長約125%，為去年的2.25倍，尤其大年初三全台國家風景區單日達84萬3,096人次，創下今年春節最高峰。

觀光署指出，今年春節期間氣候宜人，出遊熱潮集中在初一至初四，4天就累積超過298萬人次，超過初一至初六人潮3分之2。即使到了初六收假日，全台仍有30萬人次出遊，顯示國人規劃旅遊更有彈性。

觀光署分析，從區域來看，山海景區同步升溫，阿里山、東北角、北海岸、日月潭、雲嘉南等熱門風景區人潮明顯增加，不少旅客選擇登山步道、海岸景觀與老街聚落走春。另外，親子族群喜愛的主題樂園也展現穩定人氣，初一至初六入園人次達52萬6,372人次，日平均達8萬7,729人次，較去年成長約32%，初三、初四單日皆突破10萬人次。

另外，陳世凱表示，桃機公司這次春節表現可圈可點，民眾滿意度很高；民航局及航港局春節前期遇到大霧，但很快就整備疏運計畫，也讓民眾收假都能順利返回工作崗位；另也感謝氣象署每天報告天氣狀況，讓民眾精準掌握。

陳世凱指出，春節期間交通團隊都沒有停工過，這次軌道運輸有900萬人次疏運量，且因為假期長、經濟狀況好，大家「遊性」高，整體國道疏運量相當大，雖然有預先準備充足的公共運輸量能，但很多民眾還是喜歡開車，國道體感上較擁擠，所幸疏運時間都沒有拖很長，感謝所有第一線交通人員努力。