賴清德感謝韓國瑜「人還未到聲先到」　肯定他用一字點出茶敘方向





記者陶本和／台北報導

總統賴清德23日與行政院卓榮泰院長、立法院韓國瑜院長、司法院謝銘洋代理院長、考試院周弘憲院長，以及監察院李鴻鈞代理院長等五院長舉行新春茶敘。賴清德致詞時特別感謝韓國瑜，人還沒有到，聲音已經先到，用一個「化」字來點出今天茶敘的方向，希望朝野大事化小、小事化無、讓國家逢凶化吉。

賴清德表示，今天是大年初七，也是年假後第一天上班，特別邀請五院院長來到總統府茶敘，五院的院長也應約而來，這是我國歷史上的第一次，他向五院院長表達最熱烈的歡迎。

賴清德說，今天因為是茶敘，所以沒有設定議題，但是既然是茶敘，也必然是茶聲、笑聲、談話聲，聲聲入耳。他表示，雖然只是茶敘，但因為身為總統，肩負著推動國家進步的使命，五院院長也各有所掌，對國家也都有責任，所以今天的茶敘也必然是家事、國事、天下事，事事關心。

▲總統賴清德、五院院長茶敘，立法院長韓國瑜出席。（圖／總統府提供，下同）

賴清德特別提及，他很感謝韓國瑜院長，人還沒有到，聲音已經先到了，用一個「化」字來點出今天茶敘的方向，希望朝野大事化小、小事化無、讓國家逢凶化吉。

賴清德說，記得在去年韓國瑜院長帶領朝野黨團代表前往美國祝賀川普總統就職時，他也在總統府來為韓院長率領的朝野代表來餞行，特別提到在福爾摩沙沒有什麼仇恨放不下。

不過，賴清德說，可惜去年的確錯過了許多機會，在新的一年開始，我們把握這個契機，特別是台灣面臨國內外諸多挑戰。

賴清德強調，必然是要朝向：化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛。他表示，雖然這非常困難，並非一蹴可幾，也並非今天茶敘就能夠完成，但總是要為了國家、社會和人民要邁出第一步，所以不妨我們也把今天的茶敘當作是跨出的第一步。

賴清德說，有準備核桃糕，未來朝野可以和諧，也準備了金桔茶來請大家喝，希望我們的國家能夠大吉大利，然後社會能夠吉利圓滿，然後國人在馬年可以馬上大吉。