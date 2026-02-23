　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

年假後開學首日南警「馬」上啟動護童專案　324警力守校園安全

▲台南市警局開學首日啟動護童專案，動員警力及民力於校門口協助交通疏導與安全維護。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警局開學首日啟動護童專案，動員警力及民力於校門口協助交通疏導與安全維護。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


寒假畫下句點，校園再度響起上課鐘聲，為守護學童上、下學安全，台南市警察局於114學年度第2學期開學首日全面啟動「護童專案」，共動員市警局及所屬分局警力324人、協勤民力117人，總計441人投入勤務，於轄內214所國小校門口及周邊重要路口協助交通疏導維持秩序，同步加強犯罪預防與婦幼安全宣導，讓家長安心、孩子平安。

▲台南市警局開學首日啟動護童專案，動員警力及民力於校門口協助交通疏導與安全維護。（記者林東良翻攝，下同）
開學首日一早，各校門口湧現接送車潮與步行上學人潮，警力與志工站在第一線，吹哨指揮、引導過馬路，提醒駕駛減速慢行。婦幼警察隊隊長陳佩鈴也親自率隊前往永康區永康國小執行護童勤務，並發送實用文具宣導品，向學童傳達「兒少保護」、「反毒」、「反詐騙」及「交通安全」等觀念，在溫馨互動中種下自我保護的種子。

▲台南市警局開學首日啟動護童專案，動員警力及民力於校門口協助交通疏導與安全維護。（記者林東良翻攝，下同）
警察局長林國清指出，校園安全是治安工作的重中之重，尤其在開學首日，更要提高警覺。他也特別向家長與學童提出5項安全小叮嚀：一、警覺意識：隨時保持警覺，留意周遭是否有可疑人車尾隨。二、結伴同行：避免單獨行動，上、下學及如廁應有同伴陪同。三、身體界線：勇於拒絕任何不當身體碰觸，懂得說「不」。四、網路安全：不隨意公開個人資料與隱私照片，避免落入網路陷阱。五、求救管道：熟記110報案專線、113保護專線及165反詐騙專線。

▲台南市警局開學首日啟動護童專案，動員警力及民力於校門口協助交通疏導與安全維護。（記者林東良翻攝，下同）
婦幼隊長陳佩鈴進一步提醒，隨著社群媒體與AI技術快速發展，兒少私密影像外流與網路成癮問題日益嚴重，已成為新興犯罪隱憂。她呼籲家長與孩子務必牢記「三不原則」——不拍攝、不傳送、不持有私密影像，從源頭防制性影像散布風險。▲台南市警局開學首日啟動護童專案，動員警力及民力於校門口協助交通疏導與安全維護。（記者林東良翻攝，下同）


此外，內政部警政署也設有「婦幼抱抱」（NPA Care U）YouTube宣導平台，提供多元婦幼安全影片資源，協助提升正確自我保護觀念。警方呼籲家長可陪同孩子一同觀看，建立良好網路使用習慣與安全意識，讓保護不只停留在校門口，而是延伸到生活每個角落。

▲台南市警局開學首日啟動護童專案，動員警力及民力於校門口協助交通疏導與安全維護。（記者林東良翻攝，下同）
新學期展開，南警以實際行動築起守護防線，從交通秩序到網路安全層層把關，讓孩子安心上學、平安回家，也讓城市的清晨，多了一份踏實與溫暖。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」
戒嚴時期政治檔案全解密　共5萬1133件
犯人忘了抓去關！5年後才發現
快訊／台股飆高急縮！　台積電下跌
快訊／快初選！民進黨參選人認了酒駕道歉
復活豬哥亮！除夕奪收視冠軍「超狂成績曝」
「不配息0050」開工日迎紅包行情　爆54萬張成交量稱霸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「筆墨洄瀾」盛大登場！曾興德攜手書法菁英花蓮縣美術館聯展

年假結束開學首日！花蓮警方出動80名警力　交通疏導維安

祥獅獻瑞迎新歲！花蓮縣府春節團拜　凝聚團隊士氣共展新局

赤崁曙光迎新篇成功國小新校舍啟用　黃偉哲：讓孩子安心學習、成功起飛

開學首日拚防疫　黃偉哲赴新民國小宣導「巡、倒、清、刷」

金門開學首日警力到位　護童專案守護通學安全

「馬上快樂」慶元宵！花蓮市公所贈應景小提燈送完為止

年假後開學首日南警「馬」上啟動護童專案　324警力守校園安全

因應颱風豪雨重創農業　台東縣府推動租金減租措施

47歲義警驟逝留弱母+身障女　東港警募得31萬送暖助度難關

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

「筆墨洄瀾」盛大登場！曾興德攜手書法菁英花蓮縣美術館聯展

年假結束開學首日！花蓮警方出動80名警力　交通疏導維安

祥獅獻瑞迎新歲！花蓮縣府春節團拜　凝聚團隊士氣共展新局

赤崁曙光迎新篇成功國小新校舍啟用　黃偉哲：讓孩子安心學習、成功起飛

開學首日拚防疫　黃偉哲赴新民國小宣導「巡、倒、清、刷」

金門開學首日警力到位　護童專案守護通學安全

「馬上快樂」慶元宵！花蓮市公所贈應景小提燈送完為止

年假後開學首日南警「馬」上啟動護童專案　324警力守校園安全

因應颱風豪雨重創農業　台東縣府推動租金減租措施

47歲義警驟逝留弱母+身障女　東港警募得31萬送暖助度難關

韓國瑜稱「不要化骨綿掌」　賴清德笑：沒練過但我會「九陽真經」

快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」

趙詠華、王瑞瑜接力開唱！　選歌藏洋蔥致敬已故屠穎

錄取率33%沒人想報考？警察缺額創新高　網點出關鍵：沒錢又玩命

單日兩戰逆轉封王！　艾切維里里約公開賽圓夢摘生涯首冠

綠高雄議員參選人爆酒駕肇事！　民進黨：25日進行資格審查

力挺Team Taiwan、WBC應援中華隊 穿球衣搭55688「再送一趟」

楊洋新劇剛開拍就出事！　選角找她遭強烈抵制…驚傳劇組火速除名

快訊／新店第三公墓開工日突起火　濃煙狂竄休旅車被燒成廢鐵

魏嘉賢宣布選花蓮縣長　陳培瑜喊話：別成傅崐萁傀儡！花蓮人受夠了

【媽媽淑芬生氣】貓咪上廁所不埋屎...被碎唸一臉委屈

地方熱門新聞

東石港口宮擲筊王連中12順杯贏百萬休旅車

苗栗大湖也有奇異果　9成熟才採收香甜可口

宜蘭蟬聯道路考評第一名　6項大獎全拿

嘉義熱門燒肉店月薪破五萬仍缺工

星星之火足以燎原！永康營業場所角落起火亂丟菸蒂惹禍

桃園南門市場大火後重建完成　全面復業迎春節

高雄超人力霸王小提燈限定2天免費領

赤崁曙光迎新篇成功國小新校舍啟用讓孩子安心學習、成功起飛

旗山勞大瑜珈專班「在地開課」舒壓新選擇

開學首日拚防疫黃偉哲赴新民國小宣導「巡、倒、清、刷」

宜蘭長照3.0新制　出院當天居家服務就到家

金門警護童專案守護通學安全

桃園草莓生產場域35處　張善政走春採草莓

台南山上花園水道博物館「水語森林」「唧筒象」成走春新地標

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

快訊／台61台奧迪 自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

全台連下4天！　溼答答時間曝

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關

川普關稅遭推翻　歐盟：不接受美國任意調漲

3天沒大便？必吃「最強清腸5水果」拉超順

記憶體一馬當先！3檔亮燈　青雲「愈關愈大尾」飆天價

更多

最夯影音

更多
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面