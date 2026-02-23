年假後開學首日南警「馬」上啟動護童專案　324警力守校園安全

▲台南市警局開學首日啟動護童專案，動員警力及民力於校門口協助交通疏導與安全維護。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



寒假畫下句點，校園再度響起上課鐘聲，為守護學童上、下學安全，台南市警察局於114學年度第2學期開學首日全面啟動「護童專案」，共動員市警局及所屬分局警力324人、協勤民力117人，總計441人投入勤務，於轄內214所國小校門口及周邊重要路口協助交通疏導維持秩序，同步加強犯罪預防與婦幼安全宣導，讓家長安心、孩子平安。



開學首日一早，各校門口湧現接送車潮與步行上學人潮，警力與志工站在第一線，吹哨指揮、引導過馬路，提醒駕駛減速慢行。婦幼警察隊隊長陳佩鈴也親自率隊前往永康區永康國小執行護童勤務，並發送實用文具宣導品，向學童傳達「兒少保護」、「反毒」、「反詐騙」及「交通安全」等觀念，在溫馨互動中種下自我保護的種子。



警察局長林國清指出，校園安全是治安工作的重中之重，尤其在開學首日，更要提高警覺。他也特別向家長與學童提出5項安全小叮嚀：一、警覺意識：隨時保持警覺，留意周遭是否有可疑人車尾隨。二、結伴同行：避免單獨行動，上、下學及如廁應有同伴陪同。三、身體界線：勇於拒絕任何不當身體碰觸，懂得說「不」。四、網路安全：不隨意公開個人資料與隱私照片，避免落入網路陷阱。五、求救管道：熟記110報案專線、113保護專線及165反詐騙專線。



婦幼隊長陳佩鈴進一步提醒，隨著社群媒體與AI技術快速發展，兒少私密影像外流與網路成癮問題日益嚴重，已成為新興犯罪隱憂。她呼籲家長與孩子務必牢記「三不原則」——不拍攝、不傳送、不持有私密影像，從源頭防制性影像散布風險。



此外，內政部警政署也設有「婦幼抱抱」（NPA Care U）YouTube宣導平台，提供多元婦幼安全影片資源，協助提升正確自我保護觀念。警方呼籲家長可陪同孩子一同觀看，建立良好網路使用習慣與安全意識，讓保護不只停留在校門口，而是延伸到生活每個角落。



新學期展開，南警以實際行動築起守護防線，從交通秩序到網路安全層層把關，讓孩子安心上學、平安回家，也讓城市的清晨，多了一份踏實與溫暖。