「鄭習會」3月中登場？　鄭麗文：每天問也沒有用！有就會講了

▲鄭麗文主持國民黨中央黨部新春團拜。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文希望赴陸促成國共兩黨領導人「鄭習會」，喊話建立兩岸對話、破冰的政治基礎，「我見了習主席之後，有很重大的戰略意義跟訊息」，並傳出時間點落在三月中旬。鄭麗文今（23日）出席中央黨部新春團拜，會後受訪時指出，過完一個年，其實還是沒有變，跟過年前都一樣，只要有進度，一定會主動向大家說明。鄭麗文更說，「每天問也沒有用啦！有就會講了。」

而對於有名嘴稱黨內不滿鄭麗文現在的路線，還揚言要退黨恐引發退黨潮，以及台中市長、新竹縣長提名因協調陷入僵局，引發基層焦慮，鄭麗文駁斥，完全沒有焦慮，這些都是有人刻意製造的，很多都不是事實，包括焦慮、退黨等，「他們是在平行時空，編故事、見縫插針。」

至於民眾黨主席黃國昌稍早接受專訪時談及新北市藍白合作議題，黃國昌說，「新北市長選舉三腳督的話，我可能不會上，但我們的議員全部會上；萬一新北市長不是我選的話，我的議員怎麼辦？」他還說，「有時我就看不懂，你們（國民黨）在幹嘛，當然我話只講到這裡，還是要尊重國民黨的民主程序。」鄭麗文對此回應，國民黨與民眾黨的溝通也從來都沒有問題，一直都非常暢通。

鄭麗文說，「我感覺我們現在黨內的提名特別順利，事實上在年前也有非常多的進度」，包括新竹縣已經正式進入初選程序，台中市兩邊的幕僚，對接下來推動內參民調所有相關的細節，也都在年前完成了，其他很多的縣市也在年前完成黨內的程序，過完年後應該很快就會正式在中常會進行提名作業，大家可以非常安心，也要對國民黨有信心，相信一步一腳印，一定會在年底為了台灣的未來幸福，共同努力打下一片江山，來創造前所未有的佳績。

