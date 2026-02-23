「馬上快樂」慶元宵！花蓮市公所贈應景小提燈送完為止

▲▼元宵節素有「小過年」之稱，花蓮市公所推出造型可愛的「馬」年小提燈免費贈送。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

元宵節素有「小過年」之稱，花蓮市公所應景推出造型可愛的「馬」年小提燈，於3月2日至3日開放民眾至市公所免費索取，數量有限、送完為止。市長魏嘉彥表示，歡迎鄉親相揪來領取馬年小提燈，熱熱鬧鬧歡度元宵佳節。

今年適逢馬年，市公所特別準備創意紙雕小燈籠，以馬年吉祥物為造型，只要依照編號順序組裝即可完成。燈籠色彩繽紛、造型討喜，內附小燈泡，開啟電源後便能綻放溫暖光芒，增添節慶氛圍。

魏嘉彥表示，馬年小提燈不僅應景，也能讓大小朋友動手DIY，在組裝過程中培養耐心與創造力，完成後提著親手組裝的燈籠更是成就感十足，同時也能增進親子互動，為佳節增添溫馨與歡樂。

▲市長魏嘉彥歡迎鄉親相揪來領取馬年小提燈，熱熱鬧鬧歡度元宵佳節。

市公所指出，「馬上快樂」小提燈將於3月2日至3日在市公所一樓大廳發送，上午8時30分開始，中午休息，下午持續發送至傍晚5時止，每人限領一份，送完為止，歡迎喜愛小提燈的民眾踴躍前來索取。

此外，市公所也將於2月28日在遠東百貨和平廣場舉辦「恭迎馬年慶元宵—客家天穿日迎燈趣」活動，現場安排客語猜謎闖關、元宵主題彩繪、刮刮樂抽獎等多項互動體驗。當日晚間7時也將發放1,000份限定馬年燈籠，歡迎大小朋友一同參與，共度熱鬧溫馨的元宵佳節。

