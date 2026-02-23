　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

兒少性侵追訴權釋憲案將登場　綠委偕民團提6訴求籲釋憲修法雙管齊下

▲▼「釋憲修法雙管齊下 為倖存者守住正義防線連署開跑」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

▲「釋憲修法雙管齊下 為倖存者守住正義防線連署開跑」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

因應3月2日憲法法庭即將召開兒少性侵害追訴權釋憲案（112年度憲民字第384號案件）不公開說明會，台灣光寰協會、公民監督國會聯盟、倖存者阿美以及民進黨立委陳培瑜、范雲、林月琴等今（23日）召開記者會，提出6點訴求，呼籲釋憲修法雙管齊下，為倖存者守住正義防線。

阿美指出，自己在小學時曾遭游泳教練猥褻，事後學校調查其他受害者的指控時約訪阿美，才揭露該名狼師於任教的19年內多次犯案，目前已遭檢方起訴。

台灣光寰協會理事長蔡尚謙表示，，作為兒少性侵害追訴權釋憲案訴訟律師，協會對於此案有著更多面向的關注，呼籲大法官於審理此釋憲案時，能強化憲法法庭正當性、注重議題公眾性、當事人隱私保障、聲請多元的專家學者加入進行鑑定；循此案邏輯同樣救濟受民國88年以前強姦罪受害當事人；並提出以下6點訴求，並起跑連署活動，歡迎公民與團體加入連署：釋憲修法雙管齊下，為倖存者守住正義防線。

第一，全體大法官進行審議，強化憲法法庭正當性。本次兒少性侵追訴期釋憲案，是橫跨數十年來，女性／兒少等結構中性暴力被害人的性別人權轉型正義課題，承載社會大眾對保護弱勢與追求公義的殷切期待。呼籲憲法法庭完備審議流程，展現司法機關面對爭議案件的嚴謹態度，使最終憲法解釋判決更具社會正當性。

第二，進行公開言詞辯論審理，與社會大眾對話。性暴力議題沉重嚴肅，本件是以被害人權利保障與視野角度出發的案件，讓社會各界及大法官理解，作為倖存者走過多年傷痛的艱難與不容易。倖存者不僅只有脆弱面向，更具備自己的能動性與堅決勇氣。台灣社會可透過本釋憲案理解與充實對於性暴力的了解，實現性別人權轉型正義課題。

第三，注重倖存者隱私，允許陪伴者出庭。依目前憲法法庭針對一週後不公開說明會的通知，願意出席之倖存者要先在司法院門口「集合」，再一路由人員帶領至「另一間會議室」進行。性侵害防治法第18條規定「被害人之相關人員或其信賴之人，得於偵查或審判時，陪同被害人在場，並得陳述意見。」憲法法庭對倖存者因出庭而可能產生的不安情緒，應有所理解，並提供適當隔離措施、允許信任之陪同者陪同。

第四，術業有專攻，邀請多元專家進行鑑定。本案所涉核心議題，並非只有法律層面，也深刻包含並觸及兒童心理學、早期性創傷、精神分析、女性主義法學等方面，然而本次不公開說明會僅有司法院所擇定之二位法律學者，於上開兒童心理學、早期性創傷等領域，皆付之闕如。強烈呼籲，憲法法庭不能閉門造車，應採更多元之觀點。

第五，舊法告訴期間僅6個月，應救濟強姦罪倖存者。本案核心爭點原為「追訴權（20 年）時效」，然於併案聲請程序當中，有更多的年代久遠之被害者加入，這衍生性害時限釋憲的第二個嚴肅議題，即「在民國88年前，性侵害是強姦罪，告訴乃論，期間為6個月」。但性侵害之本質並未改變，國家司法不應以鋸箭式切割處理，應整體觀察合併解釋及判決。

第六，立院盡速審議新法，未成年不計入追訴權。釋憲是對於民國95年以前被害人所進行的救濟，而修法是對於未來的救援。修法的開啟是政府方面及國會立委重視並理解此議題對倖存者的困難及創傷延遲揭露特性，但如今僅係草案，應盡速推動修法進程。

02/21 全台詐欺最新數據

范雲陳培瑜林月琴兒少性侵害追訴期

