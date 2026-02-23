　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

五年學雜費全免！慈大護理科原住民單招報名　保障畢業即就業

▲OSCE考驗學生臨床反應和技能。（圖／慈大提供，下同）

OSCE考驗學生臨床反應和技能。（圖／慈大提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

合校後的慈濟大學，五專學制招生依舊，提供原住民族學子公費就學的初衷始終不變！從1996年招生至今的五年制護理科原住民族單獨招生，115學年度共招收50人。二月二十三日起開放網路報名至三月九日止，四月十二日考試，考試科目為國文、英語與數學，五月九日登記分發。

「我第一次經歷病人過世，那一刻，心像坐上雲霄飛車…」五專護理科五年級學生紀芯玲（賽德克族原住民）表示，實習期間，曾在加護病房照顧一名敗血性休克病患，見證他從昏迷到甦醒，最後仍不敵病魔而過世，心情起伏也從滿懷期望到瞬間落空。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回想去年，紀芯玲爸爸也因敗血性休克過世，儘管心裡很清楚那是多重器官衰竭所致，依舊難掩悲傷與思念。不過，也因此讓紀芯玲更清楚，護理不只是照顧病人，也是最貼近生老病死的距離，更是一種需要專業、責任與勇氣的工作。

▲OSCE考驗學生臨床反應和技能。（圖／慈大提供，下同）

進行夜間家教課業輔導。

為了實習更有底氣，紀芯玲不但認真複習、做足學理準備，還協助學姐複習 OSCE扮演闌尾炎病患，演出痛到在床上打滾的樣子，更能感同身受，提醒自己「將心比心，對病患充滿同理心。」每一次被病患或家屬肯定，也讓紀芯玲驗證專業、獲得成就感，更堅定自己的選擇。即將畢業的紀芯玲，正全力準備護理師國家執照考試，更想告訴天上的爸爸，「我會成為您的驕傲！」

慈濟大學護理學院五專護理科主任郭育倫表示，具有原住民族身份考生，一旦錄取後，不但學雜費、住宿費全額補助，還省去制服、寢具、膳食、教科書等支出，就學期間再領每月5,000元零用金（每學年領9個月）。估算每位學生五年求學補助金額，超過40萬元。尤其，考取護理師國家考試證照後，可任選八家慈濟醫院（花蓮、玉里、台東關山、嘉義大林、台北新店、台中潭子、嘉義、雲林斗六）履約服務，保障「畢業即就業」。

▲OSCE考驗學生臨床反應和技能。（圖／慈大提供，下同）

▲▼護理加冠儀式與宣誓。

特別的是，五專一、二年級的公費生學業成績達70分，三、四年級的公費生學業成績需提升至75分，且每學期操行成績平均80分以上，每學期需完成24小時志工時數。郭育倫主任表示，護理科有「三好三多」，分別是師資好、設備好、考照好；公費多、國際交流機會多、獎助學金多。尤其，護理科有37年的歷史，無論是師資、設備、教學水準，絕不輸給其他學校。

入學後，會與其他入學管道學生打散分班、一起競爭。只要學期成績排名在全班前10％，每人就能再領10,000元的績優獎學金。尤其，為了激勵原住民族學生提前準備護理師國家執照考試，四、五年級原民公費生的學期成績排名全班前20％，可再領20,000元，藉此鼓勵學生認真學習！

▲OSCE考驗學生臨床反應和技能。（圖／慈大提供，下同）

五專護理科二年級學生高妤（太魯閣族原住民）坦言，當初報考就是為了減輕家裡經濟負擔，除了學雜費全免，再加上每月5,000元的零用錢，可以把重心放在讀書上，不用為生活開銷而分心。認真求學之餘，高妤也沒有放棄從小喜愛的舞蹈，除了唱歌、跳舞、編舞，還當上Hohiyoung歌舞社社長，學會寫企劃、帶活動和幹部分工合作，在在都考驗時間管理與責任感。

高妤表示，當初國中成績並不理想，所以，考上慈大後，每天晚自習主動複習當天進度，學習安排時間、訂計畫，課業成績飆升至全班前三名，更期許自己在踏入臨床實習前做足準備，因為，「護理不只是工作，而是一份需要耐心與同理心的責任。」

慈濟大學五專護理科主任郭育倫表示，不只是課業上的要求和輔導，原資中心也會透過每學期舉辦的原民週，挑選不同族群為主題，以全方位、多角度來展現部落文化。除了有族群背景和特色介紹、手作和飲食體驗，以及紀錄片播放、原博館闖關遊戲等，讓原住民學生多了認同感和歸屬感，提升自信心和自我肯定，也促進不同族群的學生相互瞭解和交流，提升友善校園多元文化。

115學年度五年制護理科原住民族學生單獨招生及報名相關資訊，可至慈濟大學網頁查詢，查詢網址https://admissions.tcu.edu.tw/?p=25541
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」
戒嚴時期政治檔案全解密　共5萬1133件
犯人忘了抓去關！5年後才發現
快訊／台股飆高急縮！　台積電下跌
快訊／快初選！民進黨參選人認了酒駕道歉
復活豬哥亮！除夕奪收視冠軍「超狂成績曝」
「不配息0050」開工日迎紅包行情　爆54萬張成交量稱霸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

錄取率33%沒人想報考？警察缺額創新高　網點出關鍵：沒錢又玩命

車禍死亡人數「高估2成」　交通部揭原因：研擬讓數據更即時

獨／4歲童高燒4天驚見「草莓舌」　醫響警報：恐釀終身心臟後遺症

蘭陽女中禁訂外食！開學前才通知家長炸鍋...校方急拋配套滅火

開工日「員工還在旅遊」叫不回來！老闆急PO公告：228結束再開店

輔大主播大賽總獎金達二萬　報名截止到2月28日

春節國旅日均73萬人次「成長109%」　陳世凱：新春開紅盤

老公霸氣喊「貼文1個讚100元」！財經網紅收200萬紅包：發大財了

館長下跪！求讓486先生捐3億元：誰敢出來擋，我X他全家

總是沒自信？專家傳授改善「自我肯定感」低落的3個練習

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

錄取率33%沒人想報考？警察缺額創新高　網點出關鍵：沒錢又玩命

車禍死亡人數「高估2成」　交通部揭原因：研擬讓數據更即時

獨／4歲童高燒4天驚見「草莓舌」　醫響警報：恐釀終身心臟後遺症

蘭陽女中禁訂外食！開學前才通知家長炸鍋...校方急拋配套滅火

開工日「員工還在旅遊」叫不回來！老闆急PO公告：228結束再開店

輔大主播大賽總獎金達二萬　報名截止到2月28日

春節國旅日均73萬人次「成長109%」　陳世凱：新春開紅盤

老公霸氣喊「貼文1個讚100元」！財經網紅收200萬紅包：發大財了

館長下跪！求讓486先生捐3億元：誰敢出來擋，我X他全家

總是沒自信？專家傳授改善「自我肯定感」低落的3個練習

韓國瑜稱「不要化骨綿掌」　賴清德笑：沒練過但我會「九陽真經」

快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」

趙詠華、王瑞瑜接力開唱！　選歌藏洋蔥致敬已故屠穎

錄取率33%沒人想報考？警察缺額創新高　網點出關鍵：沒錢又玩命

單日兩戰逆轉封王！　艾切維里里約公開賽圓夢摘生涯首冠

綠高雄議員參選人爆酒駕肇事！　民進黨：25日進行資格審查

力挺Team Taiwan、WBC應援中華隊 穿球衣搭55688「再送一趟」

楊洋新劇剛開拍就出事！　選角找她遭強烈抵制…驚傳劇組火速除名

快訊／新店第三公墓開工日突起火　濃煙狂竄休旅車被燒成廢鐵

魏嘉賢宣布選花蓮縣長　陳培瑜喊話：別成傅崐萁傀儡！花蓮人受夠了

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

生活熱門新聞

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

全台連下4天！　溼答答時間曝

又要放3天！　連假「雨最大」時間曝

今開工！　5生肖財運連發60天

館長下跪！求讓486先生捐3億元

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」　正確讀音曝！

手搖飲店員「手上有2情況」　前稽核員：拒買

快訊／8級強風！　明晚變天轉雨

他匯錯帳戶「PO脆求還錢」：要繳水電

台人遊韓「5萬元鎖置物櫃」不見！警拒調監視器

迴轉壽司店為何都提供熱綠茶？　內行曝原因

冬衣別收！　可能還有冷氣團

財經網美：原本的「不疊加15%」對台灣最好

更多熱門

相關新聞

馬年拚轉職　台中開30班職訓含AI課程

馬年拚轉職　台中開30班職訓含AI課程

台中市政府為幫市民於馬年開春成功轉職，開設30個職前訓練班，除了烘焙實務、寵物文創等，甚至連時下最熱門的AI多媒體產業都有，總計450個名額，每班上課為期2個月。

全面網路報名！南市10校設資優班適性揚才再升級

全面網路報名！南市10校設資優班適性揚才再升級

通勤族必備「行車保護傘」！保誠人壽跨界創新服務

通勤族必備「行車保護傘」！保誠人壽跨界創新服務

家長放心打拚啦　花蓮公幼延長照顧顧做後盾

家長放心打拚啦　花蓮公幼延長照顧顧做後盾

給獎學金還補助出國　慈大與7高中職策略聯盟

給獎學金還補助出國　慈大與7高中職策略聯盟

關鍵字：

學雜費全免慈大原住民單招報名保障畢業即就業

讀者迴響

熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

快訊／台61台奧迪 自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

全台連下4天！　溼答答時間曝

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關

川普關稅遭推翻　歐盟：不接受美國任意調漲

3天沒大便？必吃「最強清腸5水果」拉超順

記憶體一馬當先！3檔亮燈　青雲「愈關愈大尾」飆天價

更多

最夯影音

更多
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面