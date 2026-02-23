五年學雜費全免！慈大護理科原住民單招報名　保障畢業即就業

▲OSCE考驗學生臨床反應和技能。（圖／慈大提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

合校後的慈濟大學，五專學制招生依舊，提供原住民族學子公費就學的初衷始終不變！從1996年招生至今的五年制護理科原住民族單獨招生，115學年度共招收50人。二月二十三日起開放網路報名至三月九日止，四月十二日考試，考試科目為國文、英語與數學，五月九日登記分發。

「我第一次經歷病人過世，那一刻，心像坐上雲霄飛車…」五專護理科五年級學生紀芯玲（賽德克族原住民）表示，實習期間，曾在加護病房照顧一名敗血性休克病患，見證他從昏迷到甦醒，最後仍不敵病魔而過世，心情起伏也從滿懷期望到瞬間落空。

回想去年，紀芯玲爸爸也因敗血性休克過世，儘管心裡很清楚那是多重器官衰竭所致，依舊難掩悲傷與思念。不過，也因此讓紀芯玲更清楚，護理不只是照顧病人，也是最貼近生老病死的距離，更是一種需要專業、責任與勇氣的工作。

為了實習更有底氣，紀芯玲不但認真複習、做足學理準備，還協助學姐複習 OSCE扮演闌尾炎病患，演出痛到在床上打滾的樣子，更能感同身受，提醒自己「將心比心，對病患充滿同理心。」每一次被病患或家屬肯定，也讓紀芯玲驗證專業、獲得成就感，更堅定自己的選擇。即將畢業的紀芯玲，正全力準備護理師國家執照考試，更想告訴天上的爸爸，「我會成為您的驕傲！」

慈濟大學護理學院五專護理科主任郭育倫表示，具有原住民族身份考生，一旦錄取後，不但學雜費、住宿費全額補助，還省去制服、寢具、膳食、教科書等支出，就學期間再領每月5,000元零用金（每學年領9個月）。估算每位學生五年求學補助金額，超過40萬元。尤其，考取護理師國家考試證照後，可任選八家慈濟醫院（花蓮、玉里、台東關山、嘉義大林、台北新店、台中潭子、嘉義、雲林斗六）履約服務，保障「畢業即就業」。

特別的是，五專一、二年級的公費生學業成績達70分，三、四年級的公費生學業成績需提升至75分，且每學期操行成績平均80分以上，每學期需完成24小時志工時數。郭育倫主任表示，護理科有「三好三多」，分別是師資好、設備好、考照好；公費多、國際交流機會多、獎助學金多。尤其，護理科有37年的歷史，無論是師資、設備、教學水準，絕不輸給其他學校。

入學後，會與其他入學管道學生打散分班、一起競爭。只要學期成績排名在全班前10％，每人就能再領10,000元的績優獎學金。尤其，為了激勵原住民族學生提前準備護理師國家執照考試，四、五年級原民公費生的學期成績排名全班前20％，可再領20,000元，藉此鼓勵學生認真學習！

五專護理科二年級學生高妤（太魯閣族原住民）坦言，當初報考就是為了減輕家裡經濟負擔，除了學雜費全免，再加上每月5,000元的零用錢，可以把重心放在讀書上，不用為生活開銷而分心。認真求學之餘，高妤也沒有放棄從小喜愛的舞蹈，除了唱歌、跳舞、編舞，還當上Hohiyoung歌舞社社長，學會寫企劃、帶活動和幹部分工合作，在在都考驗時間管理與責任感。

高妤表示，當初國中成績並不理想，所以，考上慈大後，每天晚自習主動複習當天進度，學習安排時間、訂計畫，課業成績飆升至全班前三名，更期許自己在踏入臨床實習前做足準備，因為，「護理不只是工作，而是一份需要耐心與同理心的責任。」

慈濟大學五專護理科主任郭育倫表示，不只是課業上的要求和輔導，原資中心也會透過每學期舉辦的原民週，挑選不同族群為主題，以全方位、多角度來展現部落文化。除了有族群背景和特色介紹、手作和飲食體驗，以及紀錄片播放、原博館闖關遊戲等，讓原住民學生多了認同感和歸屬感，提升自信心和自我肯定，也促進不同族群的學生相互瞭解和交流，提升友善校園多元文化。

115學年度五年制護理科原住民族學生單獨招生及報名相關資訊，可至慈濟大學網頁查詢，查詢網址https://admissions.tcu.edu.tw/?p=25541

