今初七「所有人生日」5生肖發了　開工3禁忌一次看

▲大年初七是「所有人生日」。（示意圖／VCG）



記者陳俊宏／綜合報導

今天是大年初七，命理專家湯鎮瑋老師表示，傳說女媧創世，第七日造人，因此正月初七被稱為「人日」，是所有人的生日。此外，今天也是開工日，命理專家王老師提醒3個禁忌，包括辦公室昏暗、上班抱怨及「忌水剋火」。清水孟國際塔羅小孟老師則分享，生肖屬「雞、兔、猴、豬、虎」開工財運連發60天。

大年初七「人勝節」

命理老師林霖在臉書說，相傳女媧造化萬物，先後創生雞、狗、豬、羊、牛、馬，到了第7天才以泥塑人，因此正月初七被視為人的誕生日 ，也稱為「人日」、「人勝節」、「人生日」。

林霖老師指出，民間也流傳一段有趣的說法，正月初一到初七各有對應的生靈日子，這段期間不宜殺生或動怒，尤其到了初七，更要以和氣待人；也因為這天是「人的生日」，長輩記得多給孩子鼓勵與祝福，少責備、少口出惡言，讓好心情延續，也為自己累積一整年的好運。

▼大年初七「所有人生日」。（AI協作圖／記者陳俊宏製作，經編輯審核）



林霖老師表示，習俗百百種，不用過於緊張、想太多，重要的是回家團圓、心意到位就好，放鬆享受過年喜氣洋洋的氛圍吧！

湯鎮瑋老師也在臉書提到，大年初七「人日」，敬天愛人、人人吉祥，一起添福！今天要尊敬每一個人，互相友好，因此忌吵架打罵等，祝福大家人旺氣旺、心寬福厚，貴人相助、財運隨行，一年比一年更好。

湯鎮瑋表示，傳說女媧創世，第7日造人，因此正月初七被稱為「人日」，是所有人的生日；這一天不分貴賤、不分年齡，人人添歲、人人添福；古時有戴人勝、食七寶羹、撈魚生祈福的習俗，象徵步步高升、順風順水、百業興旺。

開工3禁忌

王老師則拍片指出，丙午年開工大吉！開工一定要拜土地公，能為你穩住火運的根基，承接財運不散；今年三個禁忌跟往年不同，務必注意，才能在赤馬極火年中，財運如烈火越燒越旺，全年生意興隆，貴人不斷。

1、辦公室或商店忌昏暗

尤其有電燈壞掉，一定要馬上換，環境不夠亮，帶不動氣場，補足火年所需的光明能量（建議電燈全開），才能照亮財路。

2、 當天忌抱怨

今年年假很久，要開始工作了，難免不習慣。但赤馬年最重「精氣神」，這天記得保持亢奮，多說吉祥話，積極發訊息給重要客戶拜年，開啟一整年的財路。

3、 忌水剋火

以土成火，如果辦公室已有流水盆，不要再額外增加水元素，尤其漏水或積水是大忌，一定要修。

▼今開工3禁忌。（AI協作圖／記者陳俊宏製作，經編輯審核）



開工5生肖發了

小孟老師也在臉書分享，生肖屬「雞、兔、猴、豬、虎」開工財運連發60天！

Top 5：屬虎

開工後讓你在投資偏財的運氣逐漸變強，而你也可以好好布局想投資的事物。另外，也開始會有一些較強烈的慾望，想搞懂自己的金錢狀況，這對你來說是件好事，有句話說「你愛理財，財就會愛你」。

Top 4：屬豬

開工後財運終於慢慢脫離壓力期，先前可能會有一些財務上的糾紛或壓力，讓你沒有辦法好好運用資金。但開工後，正財運越來越好，而且正財能量也越來越順，慢慢會有多餘資金可多做一些事。

Top 3：屬猴

開工後想要用不同方式增加財富，可以考慮一些理財商品，來讓金錢資源加分。建議您只要規劃每個月固定投入的部分，不用給自己太大的壓力去追市場報酬，慢慢投資會有獲利產生。

Top 2：屬兔

開工後對你來說是正財大旺開始，你可以開始把一些多的資金，拿來做一些投資。若是你已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向的結果，請你保持這樣的好習慣繼續經營。

若是之前不太理想，建議可以改變新的理財方式，不要擔心會損失太多，可以用小額投資，實驗你想要的方式，只要願意開始，慢慢就會找到適合自己的投資理財方法。

Top 1：屬雞

開工後可以跟一些專業的理財專家，聽聽他們的理財方式，或用什麼方法去判斷市場情況，這樣你會有更精明思考，去投資對你有利的標的物。另外，物慾特別強烈，建議如果有多的資金，除了投資之外，可以多做一些定存，對你也是好的理財方式，讓荷包更加分。

▼開工5生肖發了。（AI協作圖／記者陳俊宏製作，經編輯審核）

