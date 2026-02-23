　
社會 社會焦點 保障人權

受困深山絕望！挪威男斷糧失溫險沒命　宜蘭消警精準定位救援

▲▼歷經6小時搜救到挪威籍登山客（穿綠外套）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲歷經6小時搜救到挪威籍登山客（穿綠外套）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

一場深夜的山難救援，意外促成了一段台挪友誼。本月21日，一名挪威籍登山客獨自由新北烏來入山，計畫經哈盆越嶺步道前往福山植物園，卻在西阿玉山一帶不慎迷路。隨著入夜後氣溫驟降，該登山客面臨糧水用罄與輕微失溫的困境，遂透過友人向宜蘭縣消防局求救。宜蘭搜救人員歷經6小時終於找到人並引導安全下山。

▲▼歷經6小時搜救到挪威籍登山客（穿綠外套）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣消防局獲報後，立即連同林業署組成5人先遣小組入山。面對受困者語言不通且山區收訊不穩的雙重挑戰，搜救隊展現高度專業，搜救人員全程以流利英文穩定受困者情緒，精確引導其確認位置，及同步利用 Garmin inReach 衛星通訊設備掌握行進軌跡，確保與指揮所訊息零時差。

儘管山徑植被茂密、地形陡峭，搜救隊仍憑藉精實體能持續挺進。歷經6小時搜救，終於在22日凌晨3時尋獲迷途者。考量夜間低溫，搜救隊在原地紮營照護，並由第二梯次6名人員接駁支援，最終於上午10時順利帶領該登山客下山。

平安獲救後，該名挪威客激動地多次致謝，表示在漆黑寒冷的山區感到絕望時，台灣搜救隊精準、迅速的表現令他驚嘆不已。這次行動不僅是一次圓滿的救援，更展現了宜蘭縣跨國界的專業保障，以「專業」與「人情味」搭建起台挪之間另類的友誼橋樑。

02/21 全台詐欺最新數據

俄羅斯貝加爾湖於當地時間20日發生嚴重意外，一輛載有8名中國大陸遊客及1名俄羅斯司機的觀光車，行經湖面時因冰層破裂翻覆墜湖沉沒。綜合中國使館、央視及俄方通報，目前僅1名中國遊客獲救，其餘人員仍在搜救中，俄羅斯地方官員初步判定，恐有多人罹難。

