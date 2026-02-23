續擋1.25兆國防條例？　鄭麗文堅持自提版本：嘗試與美直接溝通

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

1.25兆國防特別條例審不審、何時審成為朝野攻防焦點，總統賴清德日前親上火線，召開記者會示警若特別預算遲未審議，恐讓台灣跌出美國軍售優先名單，削弱國軍未來防衛戰力；民眾黨團也同意付委，因此外界關注國民黨團是否放行。國民黨主席鄭麗文今（23日）上午出席中央黨部的新春團拜後受訪指出，絕對沒有反對強化國防，因此將自提版本，並嘗試與美方直接溝通。

立法院本會期決戰的焦點之一，就是國防外交委員會何時要審議行政院版本的1.25兆國防特別條例，為此國民黨還請依慣例未實際參與委員會運作的立法院正副院長韓國瑜、江啟臣離開國防外交委員會，預計將由立委牛煦庭跟黃建賓進入該委員會內。

鄭麗文今日與副主席蕭旭岑、張榮恭與李乾龍，還有久未公開露面的前主席吳伯雄、前副主席林政則，還有立院總召傅崐萁與多位國民黨立委等人出席新春團拜。會後被問到黨內基層對於台中市、新竹縣與彰化縣尚未整合完成感到焦慮，鄭麗文反駁稱，提名過程相當順暢，新竹縣已經進入初選、台中兩邊幕僚也將進入內參民調程序，其他縣市也有陸續完成程序，過完年後就會在中常會提名，會讓大家非常安心。

外傳國民黨版軍購將會是3500億元？鄭麗文則說，外界對於國民黨有很深的誤解，國民黨從戰後到現在就是最支持提升國防力量的，但民進黨1.25兆的軍購內容黑箱、語焉不詳，特別條例內容不敢分享，國會還無法參與審查，其中還有前所未有的商購、還有對台是否投資軍工產業，這些都沒有講清楚。

鄭麗文痛批，讓國民黨背黑鍋，這無助台灣團結！因此國民黨希望未來能積極主導軍購，並以自己的版本與美方進行直接溝通。