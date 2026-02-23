九頭身網紅遭控賣瘦瘦針詐財數百萬！假援交黑歷史曝　IG關了

▲九頭身女網紅疑似在網路誆賣瘦瘦針，詐財數百萬元。（圖／翻自潘女IG）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名自稱醫美諮商師的潘姓女網紅，常在自己IG貼出爆乳、細腰的九頭身火辣身材，吸引2.5萬粉絲追蹤，她誆稱自己拿得到瘦瘦針，不料對方匯款後，根本沒有出貨，據了解已有20多人被騙，詐得數百萬元，有網友還起底她曾是援交詐騙犯，收了對方5千元卻避不見面，潘女則辯稱如果真有百萬元，還需要到處打針嗎？

潘女經常po出自己旅遊各地的美美照片，也不吝惜秀出曼妙身材，利用自己的高人氣，販售目前最夯的減重瘦瘦針猛健樂，誆稱自己是藥商，可以拿得到貨，有人匯了15萬元，結果被騙，初估有20多人受害，被害人呼籲民眾小心，不要受騙。

有網友還起底她曾是個援交詐欺犯，潘女透過微信和1名男子相約1萬元性交易，男子匯出5千元訂金後，她卻搞失聯，藉口各種理由不出面，也遲遲不退款，男子氣得提告，檢方依詐欺取財罪起訴，法院判處4月徒刑。

潘女在IG上反駁，如果詐得百萬，還要到處幫人打針嗎？而且真有百萬就不會回台灣了，她還說一直都在台中，「失聯個屁。」不過，事情曝光後，她已關閉IG。

▲潘女辯稱，如果有百萬元，還需要到處打針嗎？



▲潘女被起底曾是援交妹。（圖／翻自Threads）