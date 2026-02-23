　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

總是沒自信？專家傳授改善「自我肯定感」低落的3個練習

▲▼心理,自信,低落,心靈,中藥。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲當我們在社群媒體上仰望別人的光芒時，別忘了低頭看看自己腳下平實卻穩健的步伐。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

看到社群媒體上朋友們閃閃發光的生活，是否總讓你忍不住對照現狀並感到失落？甚至覺得自己始終缺乏自信？日本網站《Trill》文章指出，這種自我肯定感低落、對自己過於嚴苛的習慣，其實可以透過微小的生活練習來改善。對此，藥劑師山形由香里分析，人類身為生物，本能地會在群體中追求優越感以利生存，但人與動物的不同之處，在於人類會抱持「理想形象」，當現實與過度評價或貶低的落差出現時，痛苦便油然而生。山形由香里強調：「重點不在於全盤否定比較的行為，而是在比較之後，如何聰明地控管情緒。」

為什麼我總是在和別人比較？

[廣告]請繼續往下閱讀...

其實，「比較」這件事本身並不奇怪。動物為了生存，本能地會在族群中建立優越地位，這是生物的本能。

然而，人類是會思考的生物，我們會抱持著「理想中的模樣」。當我們對現實產生過大或過小的評價，進而與理想產生落差時，就會感到煩惱與痛苦。這正是人類與其他動物的分別。

因此，我們不必將「比較」視為一種惡習。與其想著要完全根除比較的習慣，不如學會如何在比較發生後，調整心態並控制情緒。這兩點才是最重要的關鍵。

自我肯定感容易低落的人有什麼共同點？

接下來，我們挑選出自我肯定感低落者常見的三個特徵。如果你符合以下描述，請務必多加留意：

對自己太嚴苛，標準總是過高

即使表現已經在平均水準，卻仍不滿意，非得要拿到一百分才肯罷休。這類人因為對自己太過嚴苛，往往錯失了肯定自己的機會。雖然擁有高目標不是壞事，但若長期設定難以達成的目標，心靈會逐漸感到疲憊。

常把「非得做點什麼不可」掛在嘴邊

你是否下意識地禁止自己休息或失敗，認為只有在努力衝刺時的自己才算「及格」？

習慣在意他人的評價

過度在意周遭的眼光，導致生活重心從「自我中心」偏移到「他人中心」。因為恐懼他人的評價而戰戰兢兢，這本身就是一種巨大的壓力。

可以從今天開始實踐的三個小習慣

為了不讓自我肯定感繼續下滑，建議從以下三個微小的習慣開始做起，守護你的心靈：

1、在比較的瞬間，用「心靈護身符」找回平衡

當你因為某些小事而感到自我肯定感下降時，準備一些能讓心情平靜的語句，可以減輕心理負擔：

「現在的對我來說，這樣剛剛好。」

「這種會感到失落、個性認真的自己，意外地也挺可愛的。」

重點在於接受現實，而不是責怪事實。不要想著「我在比較，這樣不對！」，而是轉念思考「正因為我現在很認真，才會忍不住想比較啊」。不以自我否定作為收尾，是非常重要的關鍵。

2、與其「不看」社群媒體，不如「鬆散地規定」觀看時間

「數位排毒」是透過遠離手機或電腦來減輕身心疲勞與壓力的方法。然而，如果過度嚴謹地執行數位排毒，反而可能變成另一種壓力。

例如，不需要完全戒斷社群軟體，只需設定大致的範圍，像是「下班回家後不看」、「起床和睡前盡量少看」即可。不過度束縛自己，才是持之以恆的關鍵。

3、情緒低落時，先調整「身體」而非心情

當心情低落時，如果強迫自己轉換情緒，往往會遇到瓶頸。自我肯定感下降，有時是因為疲勞堆積或自律神經失調所致。這可能不單是心靈脆弱，而是身體的餘裕不足。

這時可以參考中藥來調理，中藥是透過調整體內失衡的平衡來改善不適。由於中藥被視為醫藥品，對於改善不安與焦慮有其預期效果，且通常比西藥的副作用風險低，能輕易融入日常生活，不需要大幅更動生活習慣。

若想透過中藥改善情緒低落，可以挑選具備以下功能的藥方：

1、調節荷爾蒙與自律神經平衡。

2、具鎮靜作用，幫助平復心情。

3、改善胃腸消化吸收功能，從內側為心靈注入活力。

中藥與體質的契合度非常重要，建議諮詢精通漢方的醫師或藥劑師，找出適合自己體質的配方。現今也有許多線上諮詢服務，能針對個人體質提供量身打造的建議，非常便利。

提升自我肯定感的小秘訣

會為了工作上的小失誤不斷自責，或是即使被稱讚也無法感到滿足的人，自我肯定感通常較容易偏低，所以請試著接納最真實的自己吧！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」
戒嚴時期政治檔案全解密　共5萬1133件
犯人忘了抓去關！5年後才發現
快訊／台股飆高急縮！　台積電下跌
快訊／快初選！民進黨參選人認了酒駕道歉
復活豬哥亮！除夕奪收視冠軍「超狂成績曝」
「不配息0050」開工日迎紅包行情　爆54萬張成交量稱霸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

錄取率33%沒人想報考？警察缺額創新高　網點出關鍵：沒錢又玩命

車禍死亡人數「高估2成」　交通部揭原因：研擬讓數據更即時

獨／4歲童高燒4天驚見「草莓舌」　醫響警報：恐釀終身心臟後遺症

蘭陽女中禁訂外食！開學前才通知家長炸鍋...校方急拋配套滅火

開工日「員工還在旅遊」叫不回來！老闆急PO公告：228結束再開店

輔大主播大賽總獎金達二萬　報名截止到2月28日

春節國旅日均73萬人次「成長109%」　陳世凱：新春開紅盤

老公霸氣喊「貼文1個讚100元」！財經網紅收200萬紅包：發大財了

館長下跪！求讓486先生捐3億元：誰敢出來擋，我X他全家

總是沒自信？專家傳授改善「自我肯定感」低落的3個練習

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

錄取率33%沒人想報考？警察缺額創新高　網點出關鍵：沒錢又玩命

車禍死亡人數「高估2成」　交通部揭原因：研擬讓數據更即時

獨／4歲童高燒4天驚見「草莓舌」　醫響警報：恐釀終身心臟後遺症

蘭陽女中禁訂外食！開學前才通知家長炸鍋...校方急拋配套滅火

開工日「員工還在旅遊」叫不回來！老闆急PO公告：228結束再開店

輔大主播大賽總獎金達二萬　報名截止到2月28日

春節國旅日均73萬人次「成長109%」　陳世凱：新春開紅盤

老公霸氣喊「貼文1個讚100元」！財經網紅收200萬紅包：發大財了

館長下跪！求讓486先生捐3億元：誰敢出來擋，我X他全家

總是沒自信？專家傳授改善「自我肯定感」低落的3個練習

韓國瑜稱「不要化骨綿掌」　賴清德笑：沒練過但我會「九陽真經」

快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」

趙詠華、王瑞瑜接力開唱！　選歌藏洋蔥致敬已故屠穎

錄取率33%沒人想報考？警察缺額創新高　網點出關鍵：沒錢又玩命

單日兩戰逆轉封王！　艾切維里里約公開賽圓夢摘生涯首冠

綠高雄議員參選人爆酒駕肇事！　民進黨：25日進行資格審查

力挺Team Taiwan、WBC應援中華隊 穿球衣搭55688「再送一趟」

楊洋新劇剛開拍就出事！　選角找她遭強烈抵制…驚傳劇組火速除名

快訊／新店第三公墓開工日突起火　濃煙狂竄休旅車被燒成廢鐵

魏嘉賢宣布選花蓮縣長　陳培瑜喊話：別成傅崐萁傀儡！花蓮人受夠了

【槍手身影曝光】醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！　嫌犯冷靜變裝徒步逃逸

生活熱門新聞

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

全台連下4天！　溼答答時間曝

又要放3天！　連假「雨最大」時間曝

今開工！　5生肖財運連發60天

館長下跪！求讓486先生捐3億元

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」　正確讀音曝！

手搖飲店員「手上有2情況」　前稽核員：拒買

快訊／8級強風！　明晚變天轉雨

他匯錯帳戶「PO脆求還錢」：要繳水電

台人遊韓「5萬元鎖置物櫃」不見！警拒調監視器

迴轉壽司店為何都提供熱綠茶？　內行曝原因

冬衣別收！　可能還有冷氣團

財經網美：原本的「不疊加15%」對台灣最好

更多熱門

相關新聞

每天3分鐘清除大腦雜訊！3個簡單晨間收納習慣開啟正向的一天

每天3分鐘清除大腦雜訊！3個簡單晨間收納習慣開啟正向的一天

日本網站《Trill》分享整理收納專家Yuringo（ゆりんご）的作法，自今年起她便維持著每天5點起床的習慣，透過晨間的一杯溫開水或翻閱手帳整理思緒，為自己注入動力。她特別建議讀者嘗試「晨起3分鐘收納術」，這並非要大家大費周章地勞動，而是透過極簡的習慣，讓心靈隨之煥然一新。

情人節不只屬於另一半！「友誼約會」正流行：3個秘訣讓你與閨蜜感情升溫

情人節不只屬於另一半！「友誼約會」正流行：3個秘訣讓你與閨蜜感情升溫

別再為花錢感到罪惡！掌握「輕儲蓄」三原則：不必戒掉咖啡、拒絕社交也能存到錢

別再為花錢感到罪惡！掌握「輕儲蓄」三原則：不必戒掉咖啡、拒絕社交也能存到錢

喝雞湯「居然撈出海馬」半個手掌長！她驚

喝雞湯「居然撈出海馬」半個手掌長！她驚

心理健康支持方案　青壯世代減壓有靠山

心理健康支持方案　青壯世代減壓有靠山

關鍵字：

心理自信低落心靈中藥

讀者迴響

熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

快訊／台61台奧迪 自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

全台連下4天！　溼答答時間曝

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關

川普關稅遭推翻　歐盟：不接受美國任意調漲

3天沒大便？必吃「最強清腸5水果」拉超順

記憶體一馬當先！3檔亮燈　青雲「愈關愈大尾」飆天價

更多

最夯影音

更多
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面