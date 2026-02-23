總是沒自信？專家傳授改善「自我肯定感」低落的3個練習

▲當我們在社群媒體上仰望別人的光芒時，別忘了低頭看看自己腳下平實卻穩健的步伐。（圖／取自免費圖庫pexels）

看到社群媒體上朋友們閃閃發光的生活，是否總讓你忍不住對照現狀並感到失落？甚至覺得自己始終缺乏自信？日本網站《Trill》文章指出，這種自我肯定感低落、對自己過於嚴苛的習慣，其實可以透過微小的生活練習來改善。對此，藥劑師山形由香里分析，人類身為生物，本能地會在群體中追求優越感以利生存，但人與動物的不同之處，在於人類會抱持「理想形象」，當現實與過度評價或貶低的落差出現時，痛苦便油然而生。山形由香里強調：「重點不在於全盤否定比較的行為，而是在比較之後，如何聰明地控管情緒。」

為什麼我總是在和別人比較？

其實，「比較」這件事本身並不奇怪。動物為了生存，本能地會在族群中建立優越地位，這是生物的本能。

然而，人類是會思考的生物，我們會抱持著「理想中的模樣」。當我們對現實產生過大或過小的評價，進而與理想產生落差時，就會感到煩惱與痛苦。這正是人類與其他動物的分別。

因此，我們不必將「比較」視為一種惡習。與其想著要完全根除比較的習慣，不如學會如何在比較發生後，調整心態並控制情緒。這兩點才是最重要的關鍵。

自我肯定感容易低落的人有什麼共同點？

接下來，我們挑選出自我肯定感低落者常見的三個特徵。如果你符合以下描述，請務必多加留意：

對自己太嚴苛，標準總是過高

即使表現已經在平均水準，卻仍不滿意，非得要拿到一百分才肯罷休。這類人因為對自己太過嚴苛，往往錯失了肯定自己的機會。雖然擁有高目標不是壞事，但若長期設定難以達成的目標，心靈會逐漸感到疲憊。

常把「非得做點什麼不可」掛在嘴邊

你是否下意識地禁止自己休息或失敗，認為只有在努力衝刺時的自己才算「及格」？

習慣在意他人的評價

過度在意周遭的眼光，導致生活重心從「自我中心」偏移到「他人中心」。因為恐懼他人的評價而戰戰兢兢，這本身就是一種巨大的壓力。

可以從今天開始實踐的三個小習慣

為了不讓自我肯定感繼續下滑，建議從以下三個微小的習慣開始做起，守護你的心靈：

1、在比較的瞬間，用「心靈護身符」找回平衡

當你因為某些小事而感到自我肯定感下降時，準備一些能讓心情平靜的語句，可以減輕心理負擔：

「現在的對我來說，這樣剛剛好。」

「這種會感到失落、個性認真的自己，意外地也挺可愛的。」

重點在於接受現實，而不是責怪事實。不要想著「我在比較，這樣不對！」，而是轉念思考「正因為我現在很認真，才會忍不住想比較啊」。不以自我否定作為收尾，是非常重要的關鍵。

2、與其「不看」社群媒體，不如「鬆散地規定」觀看時間

「數位排毒」是透過遠離手機或電腦來減輕身心疲勞與壓力的方法。然而，如果過度嚴謹地執行數位排毒，反而可能變成另一種壓力。

例如，不需要完全戒斷社群軟體，只需設定大致的範圍，像是「下班回家後不看」、「起床和睡前盡量少看」即可。不過度束縛自己，才是持之以恆的關鍵。

3、情緒低落時，先調整「身體」而非心情

當心情低落時，如果強迫自己轉換情緒，往往會遇到瓶頸。自我肯定感下降，有時是因為疲勞堆積或自律神經失調所致。這可能不單是心靈脆弱，而是身體的餘裕不足。

這時可以參考中藥來調理，中藥是透過調整體內失衡的平衡來改善不適。由於中藥被視為醫藥品，對於改善不安與焦慮有其預期效果，且通常比西藥的副作用風險低，能輕易融入日常生活，不需要大幅更動生活習慣。

若想透過中藥改善情緒低落，可以挑選具備以下功能的藥方：

1、調節荷爾蒙與自律神經平衡。

2、具鎮靜作用，幫助平復心情。

3、改善胃腸消化吸收功能，從內側為心靈注入活力。

中藥與體質的契合度非常重要，建議諮詢精通漢方的醫師或藥劑師，找出適合自己體質的配方。現今也有許多線上諮詢服務，能針對個人體質提供量身打造的建議，非常便利。

提升自我肯定感的小秘訣

會為了工作上的小失誤不斷自責，或是即使被稱讚也無法感到滿足的人，自我肯定感通常較容易偏低，所以請試著接納最真實的自己吧！