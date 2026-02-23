黃國昌頻遭綠支持者嗆聲　館長轟民進黨默許：忘了大罷免下場？

▲館長陳之漢。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日勤跑行程，未料過程多次遭遇綠營支持者鬧場嗆聲，更有民眾當街高喊「臭俗辣」。對此，網紅「館長」陳之漢22日痛批，「民進黨到底是不是弱智」，有辦法阻止這件事卻不願講，代表默許這種行為，2025年一群民進黨的人四處嗆人、獵巫，下場是什麼？下場就是輸爆了，選民的眼睛是亮的，中間選民看不慣這種方式，2025年是什麼樣子大家忘記了嗎？自己等著看。

館長於直播談到「黃國昌頻被嗆聲」表示，自己覺得這次黃國昌算滿了不起的，從初一被嗆到初六，這些人真的是在幫黃國昌，自己天天都跟身邊的人說「民進黨到底是不是弱智」。

館長表示，自己跟大家分析，民進黨有沒有辦法阻止這件事情？有啊，民進黨這麼大，隨便叫發言人吳崢、幾個老立委開個記者會、發個文，不用用到賴清德，就出來說「各位支持者保持冷靜，要有品德不要鬧場，如果去亂，要跟社會大眾強調這些支持者不代表民進黨，我們會尊重每個聲音、政黨，不要用這樣的方式去做選舉操作」。

館長認為，自己相信如果今天是民眾黨的支持者這樣，一定有很多人會講說不要這樣、這樣做不代表民眾黨，換作是國民黨，也會跳出來說這不代表國民黨，但大家看到民進黨不會，這種事都不願意講，代表他們默許這種行為。

館長直言，但選民的眼睛是亮的，2025年有一群民進黨的人四處嗆人、獵巫，下場是什麼？下場就是輸爆了，中間選民、台灣人民看不慣這種方式，人家就是看不慣，民進黨是白癡嗎？很明顯在那邊跳罷免舞、跟人家吵架嗆聲，畫面就是很好笑，大家就是看不下去。

館長也播放多段大罷免影片表示，現在好像就是複製在黃國昌身上，又要繼續這樣，那就繼續這樣，2025年選輸哭了，民進黨的支持者忘了嗎？今年又要選舉了，自己跟大家講忍耐一下到了3月就刺激了，大家情緒又上來了，精彩的要來了，台灣要群魔亂舞，覺得嗆黃國昌會加分就繼續嗆，每個都想坐上側翼領袖的位置。

館長強調，嗆黃國昌你們民進黨也不會贏，今天這個東西很明顯，黃國昌、李四川兩個比完民調就合在一起了，輪不到你們民進黨，民眾黨的票、中間選民的票也不會投給民進黨，因為看到就生氣，現在初一到初六鬧場、網路繼續叫囂，2025年網路上是什麼樣子大家忘記了嗎？繼續啊、很好啊，自己等著看。

館長直言，黃國昌站在誰那邊就跟那時候大罷免一樣，大家票就往誰投，民眾黨的小草只要柯文哲、黃國昌、陳之漢去幫誰站台、票就是誰的，絕對不可能是民進黨的，接下來自己也要跟別人協調，準備要出外景了，今年會非常忙。