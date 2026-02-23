婦被控占住大安區豪宅！她喊：感情不想曝光...被揪詐領租屋補助

▲台北趙姓婦人被房東訴請返還房屋，另因涉嫌詐領租金補助10萬元遭起訴。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

趙姓婦人從2022年起借住友人房子，2023年間，友人以親戚將回台等理由，要求趙婦搬家失敗，先後提起民刑事告訴，趙婦辯稱友人自稱「後半輩子要給妳一個家」，聲稱雙方當初是為了隱瞞交往才簽訂假租約，高院判決趙婦免付租金，但應把房子還給友人，台北地檢署另查出趙婦涉以假租約詐領租屋補助10萬餘元，依法提起公訴。

據了解，這間引發糾紛的房子位於台北市大安區蛋黃區的1樓，鄰近捷運站，擁有獨立進出門戶，同棟社區3樓的不動產交易時價登錄達3380萬元。1樓房東主張，因為看到趙婦年老尋屋不易，加上適逢新冠疫情，海外家人返台不便，所以從2022年6月起，把房子以每月5萬元租給趙姓婦人，但趙婦沒付過房租。

趙婦抗辯表示，她和房東在2020年間認識後交往發展成男女朋友，房東經常說：「後半輩子要給妳一個家」，並在2022年5、6月間，將房屋鑰匙交由她，稱「以後妳就是這邊的女主人，交給妳全權作主」，趙婦表示當初簽訂租約，是為了製造房租收入好申請貸款，同時避免被房東兒子知道2人的關係，趙婦否認無權占有，拒絕返還房屋。

台北地院審理後，根據雙方LINE對話紀錄，認為房東確實沒有要收取租金的意思，認為雙方只是借住關係，沒有成立租賃契約，但是房東2023年7月間已告知趙婦，親人將返台，「搬離妳全部的物品」、「今已通知妳借住終止，請勿再進屋内」，已經終止借住。

法院認為，趙婦也曾傳訊房東兒子「天如此熱！我仍積極在找房子」，但實際上並未搬離，判決趙婦不用支付過去居住房租，但須將房子清空返還，且從2023年7月終止借住關係起，按月支付相當於市價租金5萬元的不當得利給房東，案經上訴高院遭駁回，仍可繼續上訴。

在民事官司進行過程中，內政部國土管理署也接獲訊息，發現趙婦也涉嫌冒刻房東私章製作假租約，申請「三百億元中央擴大租金補貼」，因承辦公務員未進行實質審查，讓趙婦詐得從2023年10月到2024年12月止的租金補貼共10萬7226元，刑事部分經國土管理署與房東提告，台北地檢署依偽造私文書、詐欺取財等罪起訴趙婦。