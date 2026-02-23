47歲義警驟逝留弱母+身障女　東港警募得31萬送暖助度難關

▲東港警募得31萬送暖助義警家屬度難關。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局林邊義警分隊47歲蘇姓隊員因病驟逝，留下80歲老母與17歲身障女兒，家庭頓失依靠。林邊分駐所長吳東儒得知後，偕同義警分隊與顧問團發起募款，號召警民齊心送暖，短時間內募得31萬元，親送家屬手中，盼協助度過難關。

林邊義警分隊蘇姓隊員日前因病驟然離世，噩耗傳來，警界同仁與地方鄉親無不震驚與哀痛。他生前熱心公益、長期投入義警勤務，協助維護地方治安與交通秩序，默默付出不求回報。未料突然辭世，留下高齡80歲的母親及17歲的身障女兒，家庭頓失經濟與精神支柱，處境令人憂心。

林邊分駐所所長吳東儒得知，第一時間自發性與林邊義警分隊長郭登順及義警顧問團發起募捐行動，號召派出所同仁、義警分隊成員及地方仕紳鄉親共襄盛舉。短短時間內，集結各界善款共計31萬元，展現警民一心的溫情力量。

日前吳東儒所長偕同分隊幹部，親自將募得款項送交蘇媽媽手中，盼協助家屬辦理後續治喪事宜及生活所需，減輕經濟壓力，也讓家屬在悲痛中感受到社會的關懷與支持。

東港警分局表示，感念蘇姓義警長年無私奉獻，守護地方安全，此次募款不僅是對他付出的肯定，更希望讓家屬知道，他生前的努力並未被遺忘。警方強調，守護治安不只是勤務，更是一份情誼，在困難時刻攜手相挺，正是警察與義警團隊最珍貴的精神。