政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新春團拜「缺大咖」！被問撞鐘繩抖動　鄭麗文：沒別的問題了？

▲▼中國國民黨主席鄭麗文手中的紅繩突然自主抖動，引起網友討論。（圖／翻攝臉書／法鼓山）

▲國民黨主席鄭麗文手中的紅繩突然自主抖動，引起網友討論。（圖／翻攝臉書／法鼓山）

記者鄭佩玟／台北報導

今天（23日）是開工日，國民黨中央一早照例舉行新春團拜，這也是國民黨主席鄭麗文當選主席後首次團拜，但黨內高層一字排開，除了前主席吳伯雄出席之外，前任主席馬英九、朱立倫、洪秀柱等人均未出席。不過，鄭麗文致詞時仍笑容滿面，不僅稱讚吳伯雄很帥，更發下豪語要國民黨在年底九合一選舉「大贏特贏！」不過被問到除夕夜法鼓山紅繩抖動，鄭麗文則不願再回應，「沒有別的問題了嗎？沒有別的問題就謝謝大家了喔。」

國民黨今日在黨部12樓舉行國民黨新春團拜，出席有副主席蕭旭岑、季麟連、李乾龍、黨團總召傅崐萁、前副主席林豐正、林政則與會，前主席僅吳伯雄出席，曾經的最高從政黨員馬英九缺席，前主席朱立倫等人也缺席。

鄭麗文致詞時強調，國民黨團隊秉持初心不變，為了台灣能共享福祉，兩岸迎來和平溫暖春天，希望下一代發光發熱，讓台灣之光照亮全世界。她特別提到，今年硬仗首先來自國會，其次則是2026年底選舉。

接受媒體聯訪時被問除夕夜法鼓山「抖動」事件始末，鄭麗文說，「我已經回應過了，謝謝大家關心，當天法鼓山的儀式非常莊嚴，我也很感動，在當下每個人都非常虔誠、謙卑，也希望所有人的願力能夠為台灣帶來祥和，為兩岸帶來和平。」

媒體仍持續追問紅繩抖動、「鄭習會」進度，鄭麗文則不願再回應，「沒有別的問題了嗎？沒有別的問題就謝謝大家了喔。」

02/21 全台詐欺最新數據

110 0 5356 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

李嘉欣15歲兒「身高直逼190」！　高出女神媽半個頭
全美多州緊急狀態　上萬航班延誤取消
超商開工優惠一次看！7-11咖啡「買8送8」、全家「買1送1
《海角七號》阿嘉的家拍照「竟多1人」　屋主：從沒見過她

黃國昌頻遭綠支持者嗆聲　館長轟民進黨默許：忘了大罷免下場？

賴清德、韓國瑜等5院長茶敘點心曝　生仁糖＋棗泥核桃＋金桔茶

賴清德感謝韓國瑜「人還未到聲先到」　肯定他用一字點出茶敘方向

「鄭習會」3月中登場？　鄭麗文：每天問也沒有用！有就會講了

兒少性侵追訴權釋憲案將登場　綠委偕民團提6訴求籲釋憲修法雙管齊下

續擋1.25兆國防條例？　鄭麗文堅持自提版本：嘗試與美直接溝通

新春團拜「缺大咖」！被問撞鐘繩抖動　鄭麗文：沒別的問題了？

力挺民眾黨戰2026！　館長預告做「實境秀節目」帶候選人走出去

李四川擬3月投入新北市長選戰　侯友宜：黨部一徵召就啟動輔選

賴清德今邀五院院長閉門茶敘　林濁水：太神秘、太不正常

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

宏碁陷專利爭議股價下挫逾3%　公司：暫停銷售受影響產品

總是沒自信？專家傳授改善「自我肯定感」低落的3個練習

嘉義瑞里山城春季玩法！白天走步道、賞紫藤花海　夜賞夢幻螢光

九頭身網紅遭控賣瘦瘦針詐財數百萬！假援交黑歷史曝　IG關了

「馬上快樂」慶元宵！花蓮市公所贈應景小提燈送完為止

舒華穿白西裝展現優雅女人味！還沒登台開唱就先迎來新身份超強

五年學雜費全免！慈大護理科原住民單招報名　保障畢業即就業

【媽媽淑芬生氣】貓咪上廁所不埋屎...被碎唸一臉委屈

韓國瑜想遷移立法院　拋2方案

嘆台灣關稅付出未來卻換沒保障結果　粉專：台積電是不是白送了？

私人行程請假一天！盧秀燕8年首度缺席新春團拜

快訊／民進黨六都議員初選民調順序出爐！　高雄打頭陣

鯉魚潭翻船釀9歲童亡！傅崐萁：花蓮無管轄權　不容中央再卸責

川普再掀15%關稅戰！日韓表態續履約　台「先談成232條款」獲優勢

2026民眾黨有戲？　苦苓分析縣市長歸零、黃國昌「有條件」退選新北

賴清德今邀五院院長閉門茶敘　林濁水：太神秘、太不正常

賴政府連開7小時會議因應關稅變局　卓榮泰：適時說明後續動作

2026綠營保守「保五」　4縣市拼藍天換綠地則為大勝

藍3月初徵召李四川　月底完成與黃國昌整合

只能多不能少！民眾黨2026議員席次拼倍增　百里侯仍待藍白整合

快訊／陳光復狀況好轉！　睜眼對家屬聲音有反應、昏迷指數進步

力挺民眾黨戰2026！　館長預告做「實境秀節目」帶候選人走出去

總統賴清德今（23日）上午邀請五院院長茶敘，立法院長韓國瑜也應邀出席，全程閉門進行。對此，前立委林濁水表示，團拜成了「秘密儀式」？應該是舉世所有國家之所未有，而且強調茶敘是採取不預設議題的方式來進行，為什麼要這麼強調？很古怪，幾乎預告百分之百會有正面結果，太神秘、太不正常了。但他強調，不過，無論如何先不急計較國家有多不正常，先讓怪異「秘密團拜式協商」為解決軍購預算+台美關稅兩大緊急事件開個頭再說。

國民黨鄭麗文馬英九團拜

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

全台連下4天！　溼答答時間曝

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關

快訊／台61台奧迪 自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

又要放3天！　連假「雨最大」時間曝

3天沒大便？必吃「最強清腸5水果」拉超順

川普關稅遭推翻　歐盟：不接受美國任意調漲

麻吉大哥投資國片「14部賠9部」

即／全球頭號毒梟遭擊斃　墨西哥陷動亂

