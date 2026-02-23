新春團拜「缺大咖」！被問撞鐘繩抖動　鄭麗文：沒別的問題了？

▲國民黨主席鄭麗文手中的紅繩突然自主抖動，引起網友討論。（圖／翻攝臉書／法鼓山）

記者鄭佩玟／台北報導

今天（23日）是開工日，國民黨中央一早照例舉行新春團拜，這也是國民黨主席鄭麗文當選主席後首次團拜，但黨內高層一字排開，除了前主席吳伯雄出席之外，前任主席馬英九、朱立倫、洪秀柱等人均未出席。不過，鄭麗文致詞時仍笑容滿面，不僅稱讚吳伯雄很帥，更發下豪語要國民黨在年底九合一選舉「大贏特贏！」不過被問到除夕夜法鼓山紅繩抖動，鄭麗文則不願再回應，「沒有別的問題了嗎？沒有別的問題就謝謝大家了喔。」

國民黨今日在黨部12樓舉行國民黨新春團拜，出席有副主席蕭旭岑、季麟連、李乾龍、黨團總召傅崐萁、前副主席林豐正、林政則與會，前主席僅吳伯雄出席，曾經的最高從政黨員馬英九缺席，前主席朱立倫等人也缺席。

鄭麗文致詞時強調，國民黨團隊秉持初心不變，為了台灣能共享福祉，兩岸迎來和平溫暖春天，希望下一代發光發熱，讓台灣之光照亮全世界。她特別提到，今年硬仗首先來自國會，其次則是2026年底選舉。

接受媒體聯訪時被問除夕夜法鼓山「抖動」事件始末，鄭麗文說，「我已經回應過了，謝謝大家關心，當天法鼓山的儀式非常莊嚴，我也很感動，在當下每個人都非常虔誠、謙卑，也希望所有人的願力能夠為台灣帶來祥和，為兩岸帶來和平。」

媒體仍持續追問紅繩抖動、「鄭習會」進度，鄭麗文則不願再回應，「沒有別的問題了嗎？沒有別的問題就謝謝大家了喔。」