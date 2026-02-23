水貝「黃金」店家稱春節營收超月銷量　他喊：忙到沒時間吃飯

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

春節期間，深圳水貝黃金市場買氣爆棚，成為不少民眾購金熱點。從除夕到正月初四，市場每日人潮絡繹不絕，21日單日客流更突破1萬人次，創下節日期間新高。不少店家受訪到一半還直呼，還要做生意，讓記者晚點再訪問。

據《第一現場》報導，今年水貝市場首次實現春節全週期營業，除夕期間仍有40多家店家開店，隨著假期推進，營業店家數量增至60多家，營業時間也延長至晚間8點。除夕至初四日均客流量約8000至9000人次，2月21日更衝破1萬人次，較去年同期增長超過30%，其中外省遊客占比超過40%。

有店家透露，近期幾天的營業額已超過平時一整個月，各類金飾皆有人購買，尤其金手鐲，「開單開到手痠，連吃飯時間都沒有。」部分店家單日黃金銷售量達十幾公斤，銀條更曾單日售出170根。有的熱門款式甚至出現缺貨情況，5克以內的小克重金飾幾乎被搶購一空，現場編繩服務需排隊1小時以上。

水貝之所以吸引大量買氣，與價格優勢密切相關。當地多採「實時國際金價＋工費」模式，當天金價約1268元／克（人民幣，下同），相較品牌金飾店報價1494至1500元／克，每克價差超過200元。若購買70克金飾，差額近萬元，足以覆蓋跨省交通成本，也讓不少消費者專程前往搶購。