　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

水貝「黃金」店家稱春節營收超月銷量　他喊：忙到沒時間吃飯

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

春節期間，深圳水貝黃金市場買氣爆棚，成為不少民眾購金熱點。從除夕到正月初四，市場每日人潮絡繹不絕，21日單日客流更突破1萬人次，創下節日期間新高。不少店家受訪到一半還直呼，還要做生意，讓記者晚點再訪問。

據《第一現場》報導，今年水貝市場首次實現春節全週期營業，除夕期間仍有40多家店家開店，隨著假期推進，營業店家數量增至60多家，營業時間也延長至晚間8點。除夕至初四日均客流量約8000至9000人次，2月21日更衝破1萬人次，較去年同期增長超過30%，其中外省遊客占比超過40%。

▲▼水貝市場在春節期間，仍有多名買家前來購買黃金。（圖／翻攝自微博）

▲▼水貝市場在春節期間，仍有多名買家前來購買黃金。（圖／翻攝自微博）

▲▼水貝黃金店家稱春節營收超月銷。（圖／翻攝自微博）

有店家透露，近期幾天的營業額已超過平時一整個月，各類金飾皆有人購買，尤其金手鐲，「開單開到手痠，連吃飯時間都沒有。」部分店家單日黃金銷售量達十幾公斤，銀條更曾單日售出170根。有的熱門款式甚至出現缺貨情況，5克以內的小克重金飾幾乎被搶購一空，現場編繩服務需排隊1小時以上。

水貝之所以吸引大量買氣，與價格優勢密切相關。當地多採「實時國際金價＋工費」模式，當天金價約1268元／克（人民幣，下同），相較品牌金飾店報價1494至1500元／克，每克價差超過200元。若購買70克金飾，差額近萬元，足以覆蓋跨省交通成本，也讓不少消費者專程前往搶購。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」
戒嚴時期政治檔案全解密　共5萬1133件
犯人忘了抓去關！5年後才發現
快訊／台股飆高急縮！　台積電下跌
快訊／快初選！民進黨參選人認了酒駕道歉
復活豬哥亮！除夕奪收視冠軍「超狂成績曝」
「不配息0050」開工日迎紅包行情　爆54萬張成交量稱霸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

水貝「黃金」店家稱春節營收超月銷量　他喊：忙到沒時間吃飯

回應川普對等關稅違法　陸商務部：敦促美方取消加徵單邊關稅

連打三天麻將「無名指」僵了！　陸醫師曝「板機指」是罪魁禍首

結束過年大魚大肉　陸研究天吃5.54克「洋蔥」降33％肝癌風險

陸春節票房衝破50億人民幣　連續8年破億人次進影院

清朝大官跪拜皇上先拍袖子　竟有「防暗殺」意味！

統計：港女嫁陸男比例增至4成

港府274億元收購宏福苑　官員：優於火災前市價

港珠澳大橋珠海口岸單日車流量破2萬輛次　刷新紀錄

陸國中生扶老人　被控「嚇到摔倒」索賠90萬元！

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

水貝「黃金」店家稱春節營收超月銷量　他喊：忙到沒時間吃飯

回應川普對等關稅違法　陸商務部：敦促美方取消加徵單邊關稅

連打三天麻將「無名指」僵了！　陸醫師曝「板機指」是罪魁禍首

結束過年大魚大肉　陸研究天吃5.54克「洋蔥」降33％肝癌風險

陸春節票房衝破50億人民幣　連續8年破億人次進影院

清朝大官跪拜皇上先拍袖子　竟有「防暗殺」意味！

統計：港女嫁陸男比例增至4成

港府274億元收購宏福苑　官員：優於火災前市價

港珠澳大橋珠海口岸單日車流量破2萬輛次　刷新紀錄

陸國中生扶老人　被控「嚇到摔倒」索賠90萬元！

韓國瑜稱「不要化骨綿掌」　賴清德笑：沒練過但我會「九陽真經」

快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」

趙詠華、王瑞瑜接力開唱！　選歌藏洋蔥致敬已故屠穎

錄取率33%沒人想報考？警察缺額創新高　網點出關鍵：沒錢又玩命

單日兩戰逆轉封王！　艾切維里里約公開賽圓夢摘生涯首冠

綠高雄議員參選人爆酒駕肇事！　民進黨：25日進行資格審查

力挺Team Taiwan、WBC應援中華隊 穿球衣搭55688「再送一趟」

楊洋新劇剛開拍就出事！　選角找她遭強烈抵制…驚傳劇組火速除名

快訊／新店第三公墓開工日突起火　濃煙狂竄休旅車被燒成廢鐵

魏嘉賢宣布選花蓮縣長　陳培瑜喊話：別成傅崐萁傀儡！花蓮人受夠了

【說好的不見不散】柯基公園散步不見老朋友...孤零零地四處張望QQ

大陸熱門新聞

陸男用AI鑑定玉石月入百萬　他：準確率95%

臨時換掉「小媽祖」　湛江媽祖連給8陰筊

清朝大官跪拜皇上先拍袖子　竟有「防暗殺」意味！

港府收購宏福苑　官員：優於火災前市價

陸春節票房衝破50億人民幣 連續8年破億人次進影院

結束過年大魚大肉 陸研究天吃5.54克「洋蔥」降33％肝癌風險

陸國中生扶摔倒老人　被索賠90萬元！

沒空吃飯！水貝黃金店家稱春節營收超月銷

港女嫁陸男比例增至4成

北京「小語種導遊」過年日薪漲至11K

售價曝光！特斯拉新無人車「沒有方向盤」

連打三天麻將「無名指」僵了！ 陸醫師曝「板機指」是罪魁禍首

回應川普對等關稅違法 陸商務部：敦促美方取消加徵單邊關稅

港珠澳大橋珠海口岸單日車流量破2萬輛次

更多熱門

相關新聞

連假9天人潮飆！百貨業績成長2成

連假9天人潮飆！百貨業績成長2成

今年春節受惠於長達 9 天的連假與晴朗天氣，民眾走春意願高，帶動百貨零售業買氣紅盤。 遠東百貨整體業績較去年同期成長一成，其中以餐飲、精名品及運動休閒類商品表現最為亮眼，宏匯廣場春節連假來客破 10 萬人次，iPhone 17 在春節期間就賣出破百台銷量。

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

花蓮縣政府春節團拜　凝聚團隊士氣共展新局

花蓮縣政府春節團拜　凝聚團隊士氣共展新局

春節國旅日均73萬人次「成長109%」　陳世凱：新春開紅盤

春節國旅日均73萬人次「成長109%」　陳世凱：新春開紅盤

連打三天麻將「無名指」僵了！ 陸醫師曝「板機指」是罪魁禍首

連打三天麻將「無名指」僵了！ 陸醫師曝「板機指」是罪魁禍首

關鍵字：

深圳水貝黃金市場春節金飾金價

讀者迴響

熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

快訊／台61台奧迪 自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

全台連下4天！　溼答答時間曝

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關

川普關稅遭推翻　歐盟：不接受美國任意調漲

3天沒大便？必吃「最強清腸5水果」拉超順

記憶體一馬當先！3檔亮燈　青雲「愈關愈大尾」飆天價

更多

最夯影音

更多
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面