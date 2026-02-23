乘客自強號內抽菸還嗆人　台鐵：列車長報警帶下車

▲一名老翁在台鐵自強號抽菸，列車長報警後遭警方帶下車。（示意圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

公共交通工具全面禁止吸菸，不過昨（22）日卻有一名男性乘客在台鐵自強號內抽菸，一名女性乘客前往勸導，並告知將向列車長反映，卻遭老翁回嗆「妳叫啊」。台鐵公司表示，當天列車長前往了解後，通報警方將該名旅客帶下車。

一名老翁昨天搭乘自強號時無視其他旅客權益，公然違法在車廂內抽菸，整個過程遭拍攝分享社群網路，臉書帳號「Hayashi Kozaki」公布旅客直擊影片，只見畫面中老翁上了自強號後坐在座位上點燃香菸，在車廂內吞雲吐霧，一名女乘客前往勸導阻止，並表達會向列車長反映，老翁竟態度強硬回嗆「妳叫啊」，隨後繼續抽菸。

台鐵公司表示，昨日第129次自強號於台北站開車後，列車長接獲旅客通報第3車有旅客在車廂內抽菸勸導不聽，列車長隨即前往了解並通報鐵路警察於板橋站將該名抽菸旅客帶下車。

台鐵公司強調，依據《菸害防制法》規定，台鐵列車車廂屬全面禁菸場所，任何人在列車內抽菸行為，包含傳統菸品、電子煙及加熱菸，均屬違規。特別呼籲，旅客應尊重他人不吸二手菸的權利，不得於車廂內任何地方抽菸。

台鐵表示，台鐵公司一向重視行車安全與公共衛生，將持續加強宣導列車禁菸規定，並請旅客共同配合，以維護良好乘車環境。

根據《菸害防制法》規定，公共運輸包含列車和月台等，皆全面禁菸，違規者可處2000元以上、10000元以下罰鍰。