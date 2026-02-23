惡龍張錫銘打官司拚自由　法院撤銷「不予假釋」處分但仍不放人

▲張錫銘通緝照。（圖／刑事局提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

曾犯下多起重大擄人勒贖案、外號「惡龍」的受刑人張錫銘，為爭取假釋機會與法務部矯正署對簿公堂，意外在程序戰中扳回一城。高雄高等行政法院認定，矯正署審查假釋時沿用6年前舊資料、資訊蒐集明顯不足，未公平審酌有利事證，判決撤銷矯正署原本「不予假釋」處分與復審決定，但張錫銘希望直接假釋的請求，也被高高行駁回。

張錫銘因持槍殺人案於2008年被判處3個無期徒刑與55年6月，合併執行無期徒刑，併科罰金800萬元，依《刑法》77條規定，無期徒刑假釋門檻歷經兩度提高，但張錫銘最早犯案時間在1995年，適用舊法，只要服刑滿10年即具備聲請資格，因此他自2017年起多次申請假釋，但都沒有成功，張錫銘於是改走法律戰，向高等行政法院提起撤銷矯正署不准假釋的處分，並希望法院裁定讓他直接假釋。

高雄高等行政法院審理後指出，張錫銘服刑迄今已近20年，矯正署雖認為其犯罪情節重大、部分案件未和解，有再觀察必要，但法院調查發現，獄方在假釋報告中「被害人或遺屬意見」欄位，竟仍沿用2018年函詢地檢署卻未獲回覆的舊資料，長達6年未再追蹤補件，卻在資訊不完整情況下逕作處分，程序明顯有瑕疵。

此外，張錫銘主張自己在監表現良好，假釋評估量表已達最高C級，獎勵次數也由早期5次增加至17次，並已與部分被害人調解，法院認為，依《行政程序法》，機關應同時注意有利與不利情形，矯正署作法確有疑義，因此撤銷矯正署對於張錫銘「不予假釋」的處分。

不過，張錫銘要求法院直接裁定准予假釋的主張，也遭駁回，高高行認為是否准予假釋屬行政機關裁量權，受刑人沒有直接請求權，法院只能撤銷矯正署處分，不能代替決定是否放人，全案可上訴。