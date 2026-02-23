▲驚蟄遇天赦日！農曆年後3開運轉機點，命理師：事業財運可望啟動 。（圖／記者王威智攝）

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

記者王威智／綜合報導

2026年3月5日將迎來24節氣中的「驚蟄」，當晚21時58分正式交節。命理界指出，今年驚蟄恰逢農曆正月十七日戊寅日，同時也是丙午馬年的第一個天赦日，被視為罕見的能量轉換節點。專家認為，當節氣與天赦日重疊，加上官星與祿神主事，對於事業發展、財運提升與轉運祈福具有指標意義。

命理師陶文在《2026馬年開財運賺大錢》一書中指出，天赦日象徵天地赦免、解厄除障，是適合向天公祈福的重要日子。若能在這一天誠心祈願，有助於化解阻礙、重新啟動運勢，尤其對於事業瓶頸與財務壓力的調整具有象徵意義。

陶文表示，驚蟄象徵萬物甦醒，代表新的循環展開。當驚蟄與天赦日重疊，被視為能量同步轉換的重要時刻，特別適合祈求事業突破、財運成長與人生新局。他也建議，可同時祭拜財神，為新年度累積財富能量。

除了天赦日外，農曆年後也被視為補運的重要時段。擁有16萬人追蹤的命理師王老師指出，年後有三大補財庫吉日，分別為3月3日元宵節、3月5日天赦日，以及3月20日土地公頭牙，被稱為開運「黃金三部曲」。

王老師表示，3月3日元宵節為天官大帝誕辰，具有賜福意涵，適合祈求全年運勢順遂。3月5日天赦日則適合懺悔祈福與轉運，今年又與驚蟄重疊，更被認為有助於化解負面能量。至於3月20日土地公頭牙，則是祈求正財與事業發展的重要時機，從事業務、生意或投資相關民眾多會把握參拜。

民俗觀點認為，驚蟄象徵萬物甦醒，也代表新一輪氣場轉換。專家提醒，此時應避免口舌爭執，保持環境整潔，並調整作息與心態，有助於迎接新一波運勢循環。

命理師強調，節氣轉換被視為能量變化的重要節點。除了透過傳統信仰儀式祈福，也可同步整理生活空間、規劃新目標與採取積極行動，為新年度開啟嶄新開始。

隨著驚蟄將至，不少民眾也準備把握這個象徵轉變的時節，為2026年啟動新的好運循環。

