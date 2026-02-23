　
運勢

驚蟄遇天赦日！農曆年後3開運轉機點　命理師：事業財運可望啟動

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲驚蟄遇天赦日！農曆年後3開運轉機點，命理師：事業財運可望啟動 。（圖／記者王威智攝）

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

記者王威智／綜合報導

2026年3月5日將迎來24節氣中的「驚蟄」，當晚21時58分正式交節。命理界指出，今年驚蟄恰逢農曆正月十七日戊寅日，同時也是丙午馬年的第一個天赦日，被視為罕見的能量轉換節點。專家認為，當節氣與天赦日重疊，加上官星與祿神主事，對於事業發展、財運提升與轉運祈福具有指標意義。

命理師陶文在《2026馬年開財運賺大錢》一書中指出，天赦日象徵天地赦免、解厄除障，是適合向天公祈福的重要日子。若能在這一天誠心祈願，有助於化解阻礙、重新啟動運勢，尤其對於事業瓶頸與財務壓力的調整具有象徵意義。

陶文表示，驚蟄象徵萬物甦醒，代表新的循環展開。當驚蟄與天赦日重疊，被視為能量同步轉換的重要時刻，特別適合祈求事業突破、財運成長與人生新局。他也建議，可同時祭拜財神，為新年度累積財富能量。

除了天赦日外，農曆年後也被視為補運的重要時段。擁有16萬人追蹤的命理師王老師指出，年後有三大補財庫吉日，分別為3月3日元宵節、3月5日天赦日，以及3月20日土地公頭牙，被稱為開運「黃金三部曲」。

王老師表示，3月3日元宵節為天官大帝誕辰，具有賜福意涵，適合祈求全年運勢順遂。3月5日天赦日則適合懺悔祈福與轉運，今年又與驚蟄重疊，更被認為有助於化解負面能量。至於3月20日土地公頭牙，則是祈求正財與事業發展的重要時機，從事業務、生意或投資相關民眾多會把握參拜。

民俗觀點認為，驚蟄象徵萬物甦醒，也代表新一輪氣場轉換。專家提醒，此時應避免口舌爭執，保持環境整潔，並調整作息與心態，有助於迎接新一波運勢循環。

命理師強調，節氣轉換被視為能量變化的重要節點。除了透過傳統信仰儀式祈福，也可同步整理生活空間、規劃新目標與採取積極行動，為新年度開啟嶄新開始。

隨著驚蟄將至，不少民眾也準備把握這個象徵轉變的時節，為2026年啟動新的好運循環。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

02/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

李嘉欣15歲兒「身高直逼190」！　高出女神媽半個頭
全美多州緊急狀態　上萬航班延誤取消
超商開工優惠一次看！7-11咖啡「買8送8」、全家「買1送1
《海角七號》阿嘉的家拍照「竟多1人」　屋主：從沒見過她

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

賴清德、韓國瑜等5院長茶敘點心曝　生仁糖＋棗泥核桃＋金桔茶

賴清德感謝韓國瑜「人還未到聲先到」　肯定他用一字點出茶敘方向

嘉義瑞里山城春季玩法！白天走步道、賞紫藤花海　夜賞夢幻螢光

九頭身網紅遭控賣瘦瘦針詐財數百萬！假援交黑歷史曝　IG關了

「馬上快樂」慶元宵！花蓮市公所贈應景小提燈送完為止

舒華穿白西裝展現優雅女人味！還沒登台開唱就先迎來新身份超強

五年學雜費全免！慈大護理科原住民單招報名　保障畢業即就業

台南預售「創價」撐場面？　新營仍見2字頭呈K型化

林心如罕見同框9歲愛女！基因太強⋯小海豚「筆直腿全被拍」暴風抽高

「紅豆食府天母店」複查通過可復業　食物中毒尚待檢驗結果

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市

驚蟄遇天赦日！農曆年後3開運點

夢境看情緒生氣代表財運逐漸好轉

除夕禁忌一次看！　4時段洗澡轉運

斷捨離「最捨不得丟的東西」原來隱藏這件事？

開工紅包招財秘訣！配5色豆放錢包納財氣

不爽直接嗆出來！天生「撿到槍」星座TOP5

8888一定發？命理師教你挑幸運「車牌」

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

忘不了？12星座男不下的3大表現

絕不放棄自尊　再愛也不會「放低姿態」的星座Top3

這「3種眼神」　代表他對你藏不住愛意

出生日期相加看你和他合不合？

就是看不慣有人被欺負　正義感滿點姓名筆畫　這些人最愛打抱不平

12星座「斷崖式冷漠」真的沒興趣還是傲嬌作祟？

錯過等明年！「招財3大吉日」曝光　命理師：一定要拜

今年超級補財大吉日，錯過就要等明年了！命理專家王老師指出，農曆年後有三大補財日必拜，分別是3月3日元宵節、3月5日春季天赦日，以及3月20日土地公頭牙，他強調這三天是補財庫黃金時機，只要把握招財、化煞、補庫流程，有機會讓2026年財運一路旺到年底。

冬至撞天赦日怎拜？台灣首廟天壇曝8秘訣

最強冬至「必吃1美食」　于美人：這是一個能量交換

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

天赦日前搶點燈　鹿港天后宮湧現人龍

驚蟄2026天赦日2026天赦日丙午馬年驚蟄開運天赦日祈福3月5日開運日補財庫吉日元宵節開運土地公頭牙官星祿神事業運提升財運轉運民俗節氣打小人習俗命理師陶文王老師命理2026開運指南節氣轉運新年祈福

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

全台連下4天！　溼答答時間曝

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關

快訊／台61台奧迪 自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

又要放3天！　連假「雨最大」時間曝

3天沒大便？必吃「最強清腸5水果」拉超順

川普關稅遭推翻　歐盟：不接受美國任意調漲

麻吉大哥投資國片「14部賠9部」

即／全球頭號毒梟遭擊斃　墨西哥陷動亂

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

