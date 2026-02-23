台人遊韓汗蒸幕「5萬元鎖置物櫃」不見了！韓警1原因　拒調監視器

▲櫃子內的250萬韓幣不見了。（圖／網友授權）



一名網友到首爾體驗汗蒸幕，將重要物品放在置物櫃並上鎖，打開櫃子時卻發現250萬韓幣（約新台幣5.4萬元）現金不見了，櫃子並無遭破壞痕跡，其他物品也都完好無缺，唯獨現金消失。更令他不滿的是，報警後警方態度消極，甚至拒絕協助調閱監視器，他生氣直呼「不是不能處理，而是不願意處理。」

網友「@dd_dddd_epoch1413、＠klatch_popo.154」在Threads發文，當天將個人物品放入置物櫃，並確實上鎖，開鎖功能一切正常，櫃子外觀也沒有遭撬開或破壞的跡象，櫃內其他物品同樣原封不動，唯獨一整包250萬韓幣現金消失。

他坦言，原本認為汗蒸幕設有上鎖機制，安全性應該沒有問題，沒想到仍發生失竊情況，遺失的現金約為新台幣5.4萬元，對旅客而言並非小數目。

警察到場，第一時間先確認他是台灣人，隨即告知「錢被偷了只能掛失」，無法協助調閱監視器，因為沒有人看到，所以不能調閱。警方的說法讓原PO難以接受，明明置物櫃旁邊就設有監視器，警方卻未進一步調查，「就算是大廳的監視器也不讓我們調，說就算調了沒有拿這個動作，都不算偷，超扯。」

原PO指出，「警方在整個說明過程中情緒明顯不耐煩，甚至將臉與手指貼進我的臉，不斷重複『understand？I am going！understand？I am going！』」他立即拿出手機錄影並表示「不要碰我！」對方見狀後才退後離開。

原PO氣炸，警方處理態度相當差勁，也質疑是否因外國旅客身分而遭到敷衍，「整個處理過程給人的感受非常明確，不是不能處理，而是不願意處理。」後續，他更新事件處理狀況，「當地友人帶我們再去報警第二次，後來終於有改成刑事案件。」

貼文曝光，網友表示，「在韓國遇到這種狀況不要報警，韓國警察都很不想理語言不通的觀光客，直接聯繫外交部在韓辦事處，處理速度很快，也會幫忙翻譯」、「這家之前就有網友反應櫃子被偷錢的紀錄了（當時懷疑員工偷竊），建議去汗蒸幕還是要財物隨身帶著」、「之前在明洞被偷錢包，去了警局，韓國警察也只是象徵性做筆錄，態度超敷衍…對於外國人來韓國錢被偷，感覺是常態，他們也覺得你沒幾天就回去了，根本不會想用心處理」。

