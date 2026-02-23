　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

本周兩波冷空氣接力　228連假北東轉涼有雨

記者周湘芸／台北報導

未來一周有兩波冷空氣，今、明天各地多雲到晴，周三第一波東北季風影響，北部及東半部降雨增多，高溫略降，周四短暫減弱，周五至下周日又有另一波南下，加上華南雲雨區東移，降雨範圍更廣。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今天各地多雲到晴，北海岸、東半部及恆春有局部短暫雨，明天跟今天類似，西半部多雲到晴，東半部及恆春為零星雨，要留意日夜溫差大，西半部高溫26至29度，東半部25度。

鄭傑仁指出，周三鋒面通過、東北季風增強，基隆北海岸、東半部、恆春地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北為零星短暫雨，其他地區多雲到晴，北部及宜蘭高溫22至26度，中南部約30度，花東25至27度，低溫都在17至20度。周四東北季風減弱，另一波鋒面接近，桃園以北有局部陣雨，東半部、中部以北山區及恆春有零星短暫陣雨，其他地區多雲。

他表示，周五鋒面通過、東北季風增強，周六加上華南雲雨區東移，中部以北、東半部及恆春有短暫陣雨，南部山區有局部短暫陣雨，南部平地多雲。下周日冷空氣減弱，仍有華南雲雨區影響，中部以北、東半部及恆春有局部短暫雨，南部山區為零星短暫雨。

另外，鄭傑仁指出，明天清晨至上午西半部有低雲或霧；周四至周五基隆北海岸、東半部沿海有長浪，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李嘉欣15歲兒「身高直逼190」！　高出女神媽半個頭
全美多州緊急狀態　上萬航班延誤取消
超商開工優惠一次看！7-11咖啡「買8送8」、全家「買1送1
《海角七號》阿嘉的家拍照「竟多1人」　屋主：從沒見過她

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

五年學雜費全免！慈大護理科原住民單招報名　保障畢業即就業

今初七「所有人生日」5生肖發了　開工3禁忌一次看

原本的「不疊加15%」對台灣最好！財經網美：要擋的人不要不擋欸

乘客自強號內抽菸還嗆人　台鐵：列車長報警帶下車

本周兩波冷空氣接力　228連假北東轉涼有雨

台人遊韓汗蒸幕「5萬元鎖置物櫃」不見了！韓警1原因　拒調監視器

男童乘鯉魚潭天鵝船溺斃　觀光署：調查完成再研議檢討方案

百貨公司一樓為何沒廁所？背後原因超心機　超多人直接跳過

別抱怨！今馬年開工「3件事不要做」　命理師：拜土地公招財

老翁台鐵車廂內「公然抽菸」！女乘客勸阻反遭嗆：妳叫啊

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

五年學雜費全免！慈大護理科原住民單招報名　保障畢業即就業

今初七「所有人生日」5生肖發了　開工3禁忌一次看

原本的「不疊加15%」對台灣最好！財經網美：要擋的人不要不擋欸

乘客自強號內抽菸還嗆人　台鐵：列車長報警帶下車

本周兩波冷空氣接力　228連假北東轉涼有雨

台人遊韓汗蒸幕「5萬元鎖置物櫃」不見了！韓警1原因　拒調監視器

男童乘鯉魚潭天鵝船溺斃　觀光署：調查完成再研議檢討方案

百貨公司一樓為何沒廁所？背後原因超心機　超多人直接跳過

別抱怨！今馬年開工「3件事不要做」　命理師：拜土地公招財

老翁台鐵車廂內「公然抽菸」！女乘客勸阻反遭嗆：妳叫啊

賴清德、韓國瑜等5院長茶敘點心曝　生仁糖＋棗泥核桃＋金桔茶

賴清德感謝韓國瑜「人還未到聲先到」　肯定他用一字點出茶敘方向

嘉義瑞里山城春季玩法！白天走步道、賞紫藤花海　夜賞夢幻螢光

九頭身網紅遭控賣瘦瘦針詐財數百萬！假援交黑歷史曝　IG關了

「馬上快樂」慶元宵！花蓮市公所贈應景小提燈送完為止

舒華穿白西裝展現優雅女人味！還沒登台開唱就先迎來新身份超強

五年學雜費全免！慈大護理科原住民單招報名　保障畢業即就業

台南預售「創價」撐場面？　新營仍見2字頭呈K型化

林心如罕見同框9歲愛女！基因太強⋯小海豚「筆直腿全被拍」暴風抽高

「紅豆食府天母店」複查通過可復業　食物中毒尚待檢驗結果

羅志祥被萌娃冷笑話打敗！　「假笑也能給滿情緒價值」

生活熱門新聞

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

全台連下4天！　溼答答時間曝

又要放3天！　連假「雨最大」時間曝

今開工！　5生肖財運連發60天

快訊／8級強風！　明晚變天轉雨

手搖飲店員「手上有2情況」　前稽核員：拒買

他匯錯帳戶「PO脆求還錢」：要繳水電

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」　正確讀音曝！

冬衣別收！　可能還有冷氣團

被推薦轉職台積電技術員！他1原因陷掙扎

迴轉壽司店為何都提供熱綠茶？　內行曝原因

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

最美議員拜年「胸前挖洞」！1心機選民狂哀號

老翁台鐵車廂內抽菸！女乘客勸阻反遭嗆：妳叫啊

更多熱門

相關新聞

開工一周內「2波鋒面接力」　228連假變天全台轉雨

開工一周內「2波鋒面接力」　228連假變天全台轉雨

今（22日）為春節假期最後一天，中央氣象署預報員曾昭誠表示，今晚仍須留意日夜溫差大的情況。明（23日）開工日，各地天氣與今天類似，以多雲到晴為主，僅東半部、恆春半島有局部短暫雨，其中台東、綠島、蘭嶼及恆春半島雨勢可能稍大一些，基隆北海岸也可能出現零星降雨。

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

明起連3天高溫飆30度！　228連假有雨降溫

明起連3天高溫飆30度！　228連假有雨降溫

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

周末熱如初夏「南部溫差逾10度」　下周二北東轉涼有雨

周末熱如初夏「南部溫差逾10度」　下周二北東轉涼有雨

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

全台連下4天！　溼答答時間曝

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關

快訊／台61台奧迪 自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

又要放3天！　連假「雨最大」時間曝

3天沒大便？必吃「最強清腸5水果」拉超順

川普關稅遭推翻　歐盟：不接受美國任意調漲

麻吉大哥投資國片「14部賠9部」

即／全球頭號毒梟遭擊斃　墨西哥陷動亂

更多

最夯影音

更多
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面