本周兩波冷空氣接力　228連假北東轉涼有雨

記者周湘芸／台北報導

未來一周有兩波冷空氣，今、明天各地多雲到晴，周三第一波東北季風影響，北部及東半部降雨增多，高溫略降，周四短暫減弱，周五至下周日又有另一波南下，加上華南雲雨區東移，降雨範圍更廣。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今天各地多雲到晴，北海岸、東半部及恆春有局部短暫雨，明天跟今天類似，西半部多雲到晴，東半部及恆春為零星雨，要留意日夜溫差大，西半部高溫26至29度，東半部25度。

鄭傑仁指出，周三鋒面通過、東北季風增強，基隆北海岸、東半部、恆春地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北為零星短暫雨，其他地區多雲到晴，北部及宜蘭高溫22至26度，中南部約30度，花東25至27度，低溫都在17至20度。周四東北季風減弱，另一波鋒面接近，桃園以北有局部陣雨，東半部、中部以北山區及恆春有零星短暫陣雨，其他地區多雲。

他表示，周五鋒面通過、東北季風增強，周六加上華南雲雨區東移，中部以北、東半部及恆春有短暫陣雨，南部山區有局部短暫陣雨，南部平地多雲。下周日冷空氣減弱，仍有華南雲雨區影響，中部以北、東半部及恆春有局部短暫雨，南部山區為零星短暫雨。

另外，鄭傑仁指出，明天清晨至上午西半部有低雲或霧；周四至周五基隆北海岸、東半部沿海有長浪，提醒民眾留意。

