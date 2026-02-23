守護孩子第一步！東港警開學全面護童　上放學安全零死角

▲東港警方啟動護童專案勤務。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

寒假結束，新學期今(23)日開學，為確保學童上、放學期間的人身與交通安全，東港警分局同步啟動「護童專案勤務」，結合民防、義警、志工及校方人員，在各國中小學周邊重要路口加強交通疏導與巡守，提升見警率與安全防護，讓孩子安心上學、平安回家。

東港警方指出，上、放學時段校園周邊車流量大增，學童因年紀尚幼，警覺性與判斷能力尚未成熟，稍有不慎便可能發生危險。因此勤務重點鎖定尖峰時段，加強交通疏導與違規取締，防制超速、闖紅燈及違規停車等行為，降低事故發生風險。

警方也提醒駕駛人行經校園周邊時，務必遵守號誌、減速慢行，落實「慢、看、停」原則，隨時注意行人動態，主動禮讓學童優先通行；家長接送孩子時，應依規定停放於接送區，避免違規臨停或併排停車，影響交通秩序與其他用路人安全。

分局長高志正表示，護童行動並非短期措施，而是長期持續推動的重點工作。警方除加強巡邏與守望，也呼籲民眾進入校園寧靜區時放慢車速，每一次小小的禮讓，都是對孩子最大的守護。

東港警分局強調，守護學童安全需要全民共同努力，透過警民合作與良好交通習慣，為孩子築起完整安全防線，讓他們安心走在上學與回家的道路上。