　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

末日景象曝光！　智利油罐車爆炸「地獄火海」攀噬1公里高空

▲▼油罐車爆炸「地獄火海攀噬1km高空」　智利居民以為被丟原子彈。（圖／翻攝X）

▲智利發生油罐車爆炸事件，震驚全國。（圖／翻攝X）

智利首都聖地牙哥（Santiago）上周發生震驚全國的油罐車爆炸案，導致包括司機在內至少4人死亡、17人受傷、逾50輛車被燒毀。隨著現場畫面曝光，目擊者說詞也被媒體披露，其中一人形容場面「就像原子彈爆炸」。

油罐車自撞爆炸　恐怖畫面曝光

La Tercera、《每日郵報》等外媒報導，19日上午8時06分，一輛隸屬Gasco公司的油罐車，在高速公路倫卡（Renca）附近路段往南行駛，未料突然失控撞上護欄後翻覆，很快引發大規模爆炸，火勢蔓延至方圓150公尺，濃煙30秒內吞沒道路。

社群媒體流傳影片顯示，大量汽車拚命迴轉或倒車逃命，但爆炸與火勢威力驚人，就連經過的貨運列車都遭波及。

以為地震或原子彈　目擊者驚恐

目擊者里昂 （Mauricio León）回憶，爆炸巨大聲響讓家中物體掉落，他一度以為是地震。另一人莫里納（Juan Molina）形容爆炸「就像原子彈一樣」，就連人孔蓋都被炸飛，「火焰衝上1公里高空，我看見火車著火，還以為是火車爆炸。接著看見人們四處逃竄，有些人被燒傷，一邊逃一邊要水喝。」

克拉維羅（Yaritza Clavero）更心有餘悸地說，「我看見（衣物被燒光）的人們全裸走動，有些人身上還帶著火，大聲呼救要我們叫救護車，因為他們全身都燒傷了。」

▲▼ 智利首都聖地牙哥（Santiago）上周發生震驚全國的油罐車爆炸案 。（圖／路透）

▲▼當局正在全面徹查，初步研判是駕駛超速釀災。（圖／路透）

▲▼ 智利首都聖地牙哥（Santiago）上周發生震驚全國的油罐車爆炸案 。（圖／路透）

至少4死17傷　疑司機超速釀災

消防單位指出，這起爆炸至少導致4死17傷，其中罹難者包括油罐車司機本人，傷患被分送多間醫院急救，其中6人情況危急，最嚴重的男性傷患全身95%燒燙傷。

智利總統博里奇（Gabriel Boric）向罹難者與家屬致哀，並指示政府全面動員與徹查。

檢方根據監視器畫面初步研判，駕駛疑似超速釀成一連串撞擊，將朝過失致死罪方向偵辦。Gasco公司已發表聲明，證實罹難駕駛為該公司員工，表示深感遺憾並配合調查。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」
戒嚴時期政治檔案全解密　共5萬1133件
犯人忘了抓去關！5年後才發現
快訊／台股飆高急縮！　台積電下跌
快訊／快初選！民進黨參選人認了酒駕道歉
復活豬哥亮！除夕奪收視冠軍「超狂成績曝」
「不配息0050」開工日迎紅包行情　爆54萬張成交量稱霸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」

快訊／美國阿拉斯加規模6.1地震　深度14公里

美對台軍售有變數！傳延至4月「內容恐大砍」　關鍵全看川習會

川普關稅被推翻！紐時揭「亞洲4國陷入兩難」　台灣影響不大

末日景象曝光！　智利油罐車爆炸「地獄火海」攀噬1公里高空

川普權衡對伊朗動武　紐時：伊朗恐指使代理勢力「發動恐攻」

MBA女碩士「全裸陳屍男友家」！印度男殘忍虐殺　還想施黑魔法召魂

安德魯「落魄照」掛進羅浮宮！　標題4個字酸爆

全美多州緊急狀態！暴風雪來襲上萬航班延誤　紐約市祭交通禁令

普丁已經發動「第3次世界大戰」 澤倫斯基警告：必須阻止他

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」

快訊／美國阿拉斯加規模6.1地震　深度14公里

美對台軍售有變數！傳延至4月「內容恐大砍」　關鍵全看川習會

川普關稅被推翻！紐時揭「亞洲4國陷入兩難」　台灣影響不大

末日景象曝光！　智利油罐車爆炸「地獄火海」攀噬1公里高空

川普權衡對伊朗動武　紐時：伊朗恐指使代理勢力「發動恐攻」

MBA女碩士「全裸陳屍男友家」！印度男殘忍虐殺　還想施黑魔法召魂

安德魯「落魄照」掛進羅浮宮！　標題4個字酸爆

全美多州緊急狀態！暴風雪來襲上萬航班延誤　紐約市祭交通禁令

普丁已經發動「第3次世界大戰」 澤倫斯基警告：必須阻止他

韓國瑜稱「不要化骨綿掌」　賴清德笑：沒練過但我會「九陽真經」

快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」

趙詠華、王瑞瑜接力開唱！　選歌藏洋蔥致敬已故屠穎

錄取率33%沒人想報考？警察缺額創新高　網點出關鍵：沒錢又玩命

單日兩戰逆轉封王！　艾切維里里約公開賽圓夢摘生涯首冠

綠高雄議員參選人爆酒駕肇事！　民進黨：25日進行資格審查

力挺Team Taiwan、WBC應援中華隊 穿球衣搭55688「再送一趟」

楊洋新劇剛開拍就出事！　選角找她遭強烈抵制…驚傳劇組火速除名

快訊／新店第三公墓開工日突起火　濃煙狂竄休旅車被燒成廢鐵

魏嘉賢宣布選花蓮縣長　陳培瑜喊話：別成傅崐萁傀儡！花蓮人受夠了

【說好的不見不散】柯基公園散步不見老朋友...孤零零地四處張望QQ

國際熱門新聞

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

川普關稅遭推翻　歐盟：不接受美國任意調漲

即／全球頭號毒梟遭擊斃　墨西哥陷動亂

快訊／東京晴空塔電梯急停！20多人受困

全美多州緊急狀態　上萬航班延誤取消

闖川普海湖莊園遭擊斃　21歲嫌身分曝光

闖海湖莊園遭擊斃　21歲槍手竟是死忠川粉

救命心臟被乾冰凍傷！　2歲童移植亡

美男持霰彈槍闖海湖莊園　遭特勤人員擊斃

澤倫斯基：普丁已發動第3次世界大戰

警察變毒梟　斬首24警「美懸賞4.8億」抓人

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

更多熱門

相關新聞

拉不拉多犬度假失蹤　「AirTag發現落海」

拉不拉多犬度假失蹤　「AirTag發現落海」

美國一對夫妻近來到聖地牙哥度假時，發現一起前來旅行的寵物犬薩迪(Sadie)突然衝出住所失蹤，幸好夫妻在寵物的項圈上有安裝AirTag，沒想到追蹤發現愛犬竟然掉落大海，引發長達數小時的救援行動。

動物園大猩猩突然衝向遊客　撞破強化玻璃

動物園大猩猩突然衝向遊客　撞破強化玻璃

小飛機墜加州聖地牙哥外海！　機上6人全數罹難

小飛機墜加州聖地牙哥外海！　機上6人全數罹難

小飛機墜6死　音樂製作人也罹難

小飛機墜6死　音樂製作人也罹難

即／美國私人飛機墜毀聖地牙哥　15棟民宅連環燒！居民緊急撤離

即／美國私人飛機墜毀聖地牙哥　15棟民宅連環燒！居民緊急撤離

關鍵字：

智利爆炸油罐車事故聖地牙哥超速肇禍傷亡慘重

讀者迴響

熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

快訊／台61台奧迪 自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

全台連下4天！　溼答答時間曝

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關

川普關稅遭推翻　歐盟：不接受美國任意調漲

3天沒大便？必吃「最強清腸5水果」拉超順

記憶體一馬當先！3檔亮燈　青雲「愈關愈大尾」飆天價

更多

最夯影音

更多
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面