末日景象曝光！　智利油罐車爆炸「地獄火海」攀噬1公里高空

▲智利發生油罐車爆炸事件，震驚全國。（圖／翻攝X）

智利首都聖地牙哥（Santiago）上周發生震驚全國的油罐車爆炸案，導致包括司機在內至少4人死亡、17人受傷、逾50輛車被燒毀。隨著現場畫面曝光，目擊者說詞也被媒體披露，其中一人形容場面「就像原子彈爆炸」。

油罐車自撞爆炸 恐怖畫面曝光

La Tercera、《每日郵報》等外媒報導，19日上午8時06分，一輛隸屬Gasco公司的油罐車，在高速公路倫卡（Renca）附近路段往南行駛，未料突然失控撞上護欄後翻覆，很快引發大規模爆炸，火勢蔓延至方圓150公尺，濃煙30秒內吞沒道路。

社群媒體流傳影片顯示，大量汽車拚命迴轉或倒車逃命，但爆炸與火勢威力驚人，就連經過的貨運列車都遭波及。

Santiago, Chile - The video subtitles are incorrect. This was not a liquid gas explosion. This was a BLEVE caused by a catastrophic rupture of a pressurized Liquified Petroleum Gas / propane tank

B.L.E.V.E.

Boiling

Liquid

Expanding

Vapor

Explosion

Many people died here. Very sad. pic.twitter.com/PIas8eD0Fv — ????‍♂️???? Tales of Badge & Blaze™ (@ScottEnlow) February 22, 2026

以為地震或原子彈 目擊者驚恐

目擊者里昂 （Mauricio León）回憶，爆炸巨大聲響讓家中物體掉落，他一度以為是地震。另一人莫里納（Juan Molina）形容爆炸「就像原子彈一樣」，就連人孔蓋都被炸飛，「火焰衝上1公里高空，我看見火車著火，還以為是火車爆炸。接著看見人們四處逃竄，有些人被燒傷，一邊逃一邊要水喝。」

克拉維羅（Yaritza Clavero）更心有餘悸地說，「我看見（衣物被燒光）的人們全裸走動，有些人身上還帶著火，大聲呼救要我們叫救護車，因為他們全身都燒傷了。」





▲▼當局正在全面徹查，初步研判是駕駛超速釀災。（圖／路透）

至少4死17傷 疑司機超速釀災

消防單位指出，這起爆炸至少導致4死17傷，其中罹難者包括油罐車司機本人，傷患被分送多間醫院急救，其中6人情況危急，最嚴重的男性傷患全身95%燒燙傷。

智利總統博里奇（Gabriel Boric）向罹難者與家屬致哀，並指示政府全面動員與徹查。

檢方根據監視器畫面初步研判，駕駛疑似超速釀成一連串撞擊，將朝過失致死罪方向偵辦。Gasco公司已發表聲明，證實罹難駕駛為該公司員工，表示深感遺憾並配合調查。