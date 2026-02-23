　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

MBA女碩士「全裸陳屍男友家」！印度男殘忍虐殺　還想施黑魔法召魂

▲▼印度MBA女碩士「全裸陳屍男友家」！他殘忍虐殺　還想靠黑魔法召魂。（圖／翻攝X）

▲這起駭人謀殺案震驚印多爾。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

印度中央邦一名24歲的MBA碩士女學生，謊稱參加朋友生日派對後離家，2天後卻被發現全裸陳屍於男友租屋處。男友皮尤什（Piyush Dhamnodiya）不僅犯案手法殘暴，還試圖舉行黑魔法儀式招魂，目前已經被逮。

女碩生詭異失蹤　2天後尋獲腐屍

《新德里電視台》、《今日印度》等媒體報導，此案發生在該邦大城市印多爾（Indore）。死者2月10日晚間告知要去參加朋友生日派對後外出，未料從此音訊全無。與此同時，她的多部私密影片從她的手機，被發佈到同學聊天群組裡。

家屬隔日就迅速報案，卻仍換來噩耗。鄰居14日聞到惡臭報警後，警方在其男友租屋處尋獲24歲死者，她全裸陳屍床上，遺體嚴重腐爛，家屬僅能透過襪子辨認身分。

犯案手法悚然　落網毫無悔意

調查指出，皮尤什性侵受害者之後，使用布條與繩索等工具使其窒息，隨後持刀攻擊對方致死。犯案後，他還冷靜外出購買啤酒回家飲用，褻瀆遺體後逃逸。

皮尤什一度逃往孟買，輾轉遊蕩地鐵站，銷毀被害人手機，更躲在偏僻地點點蠟燭，舉行疑似「黑魔法」（black magic）的招魂儀式。被捕時他面對鏡頭神情自若，微笑平靜表示，「該發生的都已經發生了，時候到了我就會說清楚」。

警方透露，嫌犯說詞反覆，但在其中一份供述中，他宣稱女友疏遠自己，在看見對方手機下載交友軟體後，他懷疑女友移情別戀而起了殺心。皮尤什目前已遭拘留偵訊中。

死者父親控訴，女兒長期遭身為同班同學的男友，以不雅照片和親密影片勒索，甚至被逼迫支付對方的學費，導致她陷入嚴重憂鬱。警方目前仍在調查中。

ETtoday新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害。性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

