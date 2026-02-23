李四川擬3月投入新北市長選戰　侯友宜：黨部一徵召就啟動輔選

▲新北市長侯友宜23日出席新北市府新春團拜。（圖／新北市府提供）

記者蘇靖宸／新北報導

台北市副市長李四川擬2月底請辭，3月投入2026新北市長選戰；國民黨祕書長李乾龍昨透露擬3月初啟動徵召，接著做藍白合作的溝通。新北市長侯友宜今（23日）表示，預計只要國民黨中央黨部一徵召，「我們就正式開始啟動全體的輔選行程」。至於新北市長選戰藍白合的可能性，侯友宜說，如何讓新北市會更好、如何建構一個未來更偉大的城市，這有賴藍白大家有一個共同的想法、共同攜手合作，希望棒棒都是強棒。

新北市府23日上午舉辦新春團拜，侯友宜並於會後接受媒體聯訪。對於李四川在過年期間已啟動拜廟行程，是否認為在新北市長上，「藍白合」有可能實現？侯友宜說，只要大家有共同的想法跟理念，都好好做溝通，如何讓新北市更好、如何建構一個未來更偉大的城市，這有賴藍白大家有一個共同的想法、共同攜手合作，希望棒棒都是強棒。

侯友宜表示，所以這部分，相信過年以後輪廓會逐漸比較清楚，更重要的大家要敞開心胸，共同面對新北市的大小建設，能夠有共同一致的想法。

記者追問侯友宜，預計什麼時候會幫川伯站台？侯回應，現在李四川還是台北市的副市長，等徵召以後，「其實在這段時間我們都有隨時保持密切的聯絡，隨時做好準備，我們會一起並肩作戰，讓市政能夠延續下去」。侯表示，所以預計黨部只要一徵召，團隊這裡面在這段時間已經都有聯繫，「我們就正式開始啟動全體的輔選行程」。