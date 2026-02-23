　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

開工首日國3驚魂！大貨車駕駛分心釀7車撞成一團　2大1小送醫

▲國3和美路段發生7車追撞釀3人送醫。（圖／國道警方提供）

▲國3和美路段發生7車追撞釀3人送醫。（圖／國道警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

春節過後第一個上班日，國道3號北上彰化路段今（23）日上午發生7車連環追撞，一輛大貨車駕駛疑似分心追撞前車，造成7車撞成一團，其中2至3輛車車體嚴重受損，更導致2名男性駕駛受傷及1名1歲女童受到驚嚇送醫，所幸3人均無生命危險。詳細肇因仍尚待國道警方調查釐清。

這起事故發生在今天上午8時52分，地點在國道3號北向194.2公里處。彰化縣消防局獲報後，立即派遣2輛消防車、2輛救護車及9名消防人員趕往現場。救護人員到場後發現，一名年僅1歲的女童沒有明顯外傷，預防性送往彰基醫院；另外兩名男性傷者分別為50歲與35歲，分別有頭部、肢體擦傷及胸痛等症狀，送往秀傳醫院救治。

▲國3和美路段發生7車追撞釀3人送醫。（圖／國道警方提供）

▲國3和美路段發生7車追撞釀3人送醫。

國道第七公路警察大隊初步調查指出，47歲林男駕駛大貨車行駛在外側車道，疑似因分心駕駛，未注意前方路況，直接追撞前車，波及5輛轎車及1輛小貨車，總共7輛車撞成一團。

這起連環車禍也造成現場嚴重回堵，車流一度綿延2公里。現場於上午9時45分排除，至於詳細的肇事原因及責任歸屬，警方表示還需要進一步調查釐清。

國道警方再次提醒用路人，行駛國道時一定要保持專注，隨時注意車前狀況。即使車輛配備行車輔助功能，也不能完全依賴，若因未注意車前狀態肇事致人重傷或死亡，將面臨吊扣或吊銷駕照的處分。

▲國3和美路段發生7車追撞釀3人送醫。（圖／國道警方提供）

▲▼國3和美路段發生7車追撞釀3人送醫。

▲國3和美路段發生7車追撞釀3人送醫。（圖／國道警方提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李嘉欣15歲兒「身高直逼190」！　高出女神媽半個頭
全美多州緊急狀態　上萬航班延誤取消
超商開工優惠一次看！7-11咖啡「買8送8」、全家「買1送1
《海角七號》阿嘉的家拍照「竟多1人」　屋主：從沒見過她
大陸玻纖布「漲」聲響起！　台廠3檔齊刷漲停

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

九頭身網紅遭控賣瘦瘦針詐財數百萬！假援交黑歷史曝　IG關了

「台灣國」10年前割破10多面國旗　釋憲不成遭改判有罪今定讞

被亂爆有小三害離婚！他潑汽油「先燒再砍」　釀1死2傷判囚15年

受困深山絕望！挪威男斷糧失溫險沒命　宜蘭消警精準定位救援

婦被控占住大安區豪宅！她喊：感情不想曝光...被揪詐領租屋補助

惡龍張錫銘打官司拚自由　法院撤銷「不予假釋」處分但仍不放人

載運電纜線焚燒！花蓮3男遭民眾阻止落跑　警調監視器追查

9歲童魂斷花蓮鯉魚潭！縱管處研議水域分區...與地方強化管理

開工首日國3驚魂！大貨車駕駛分心釀7車撞成一團　2大1小送醫

財產給妻全沒了！丈夫「假離婚」成真被趕出門　纏訟逆轉結局曝

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

九頭身網紅遭控賣瘦瘦針詐財數百萬！假援交黑歷史曝　IG關了

「台灣國」10年前割破10多面國旗　釋憲不成遭改判有罪今定讞

被亂爆有小三害離婚！他潑汽油「先燒再砍」　釀1死2傷判囚15年

受困深山絕望！挪威男斷糧失溫險沒命　宜蘭消警精準定位救援

婦被控占住大安區豪宅！她喊：感情不想曝光...被揪詐領租屋補助

惡龍張錫銘打官司拚自由　法院撤銷「不予假釋」處分但仍不放人

載運電纜線焚燒！花蓮3男遭民眾阻止落跑　警調監視器追查

9歲童魂斷花蓮鯉魚潭！縱管處研議水域分區...與地方強化管理

開工首日國3驚魂！大貨車駕駛分心釀7車撞成一團　2大1小送醫

財產給妻全沒了！丈夫「假離婚」成真被趕出門　纏訟逆轉結局曝

賴清德、韓國瑜等5院長茶敘點心曝　生仁糖＋棗泥核桃＋金桔茶

賴清德感謝韓國瑜「人還未到聲先到」　肯定他用一字點出茶敘方向

嘉義瑞里山城春季玩法！白天走步道、賞紫藤花海　夜賞夢幻螢光

九頭身網紅遭控賣瘦瘦針詐財數百萬！假援交黑歷史曝　IG關了

「馬上快樂」慶元宵！花蓮市公所贈應景小提燈送完為止

舒華穿白西裝展現優雅女人味！還沒登台開唱就先迎來新身份超強

五年學雜費全免！慈大護理科原住民單招報名　保障畢業即就業

台南預售「創價」撐場面？　新營仍見2字頭呈K型化

林心如罕見同框9歲愛女！基因太強⋯小海豚「筆直腿全被拍」暴風抽高

「紅豆食府天母店」複查通過可復業　食物中毒尚待檢驗結果

遇到前男友會心軟嗎？絕對不會。

社會熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

快訊／台61台奧迪 自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

奥迪男自撞慘亡現場曝！飛上9m高架橋...車頭瞬間斬首

即／新莊12歲女童「墜落社區中庭」命危！送醫搶救中

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

快訊／桃園男失蹤協尋　87歲老父驚認棄屍

重案回顧／二審開庭洪淨下跪道歉　受害少年原諒他

即／國3和美7車連環撞！3人傷回堵2km

三重男擁毒被盯上　車上搜出喪屍煙彈

想聽古典樂又喊關　五楊高架男硬開門墜橋亡

快訊／萬華晚間失火！救出99歲老翁

玩笑開過頭！　男廚拍男同事屁股判拘40天

更多熱門

相關新聞

彰化民宅熱水器開關突自燃　住戶自行撲滅

彰化民宅熱水器開關突自燃　住戶自行撲滅

彰化市今（23）日上午發生一起住宅火警，起因竟然是熱水器的電源開關起火！所幸住戶及時發現並自行撲滅，沒有造成人員傷亡，也沒有延燒到其他物品，消防人員到場立即使用熱顯像儀檢測，沒有復燃情形，詳細起火原因仍待調查釐清。

國道今發生「34起事故」釀車流回堵

國道今發生「34起事故」釀車流回堵

國道上午8起事故！下午「11處壅塞路段」預測一次看

國道上午8起事故！下午「11處壅塞路段」預測一次看

彰化男醉倒路邊叫不醒　口鼻流血緊急送醫

彰化男醉倒路邊叫不醒　口鼻流血緊急送醫

駕車撞前岳父家起火！彰化恐怖男過年兩度鬧事

駕車撞前岳父家起火！彰化恐怖男過年兩度鬧事

關鍵字：

彰化國道和美連環追撞彰基秀傳

讀者迴響

熱門新聞

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

全台連下4天！　溼答答時間曝

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關

快訊／台61台奧迪 自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

又要放3天！　連假「雨最大」時間曝

3天沒大便？必吃「最強清腸5水果」拉超順

川普關稅遭推翻　歐盟：不接受美國任意調漲

麻吉大哥投資國片「14部賠9部」

即／全球頭號毒梟遭擊斃　墨西哥陷動亂

更多

最夯影音

更多
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面