開工首日國3驚魂！大貨車駕駛分心釀7車撞成一團　2大1小送醫

▲國3和美路段發生7車追撞釀3人送醫。（圖／國道警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

春節過後第一個上班日，國道3號北上彰化路段今（23）日上午發生7車連環追撞，一輛大貨車駕駛疑似分心追撞前車，造成7車撞成一團，其中2至3輛車車體嚴重受損，更導致2名男性駕駛受傷及1名1歲女童受到驚嚇送醫，所幸3人均無生命危險。詳細肇因仍尚待國道警方調查釐清。

這起事故發生在今天上午8時52分，地點在國道3號北向194.2公里處。彰化縣消防局獲報後，立即派遣2輛消防車、2輛救護車及9名消防人員趕往現場。救護人員到場後發現，一名年僅1歲的女童沒有明顯外傷，預防性送往彰基醫院；另外兩名男性傷者分別為50歲與35歲，分別有頭部、肢體擦傷及胸痛等症狀，送往秀傳醫院救治。

▲國3和美路段發生7車追撞釀3人送醫。

國道第七公路警察大隊初步調查指出，47歲林男駕駛大貨車行駛在外側車道，疑似因分心駕駛，未注意前方路況，直接追撞前車，波及5輛轎車及1輛小貨車，總共7輛車撞成一團。

這起連環車禍也造成現場嚴重回堵，車流一度綿延2公里。現場於上午9時45分排除，至於詳細的肇事原因及責任歸屬，警方表示還需要進一步調查釐清。

國道警方再次提醒用路人，行駛國道時一定要保持專注，隨時注意車前狀況。即使車輛配備行車輔助功能，也不能完全依賴，若因未注意車前狀態肇事致人重傷或死亡，將面臨吊扣或吊銷駕照的處分。

▲▼國3和美路段發生7車追撞釀3人送醫。