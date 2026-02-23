　
國際

安德魯「落魄照」掛進羅浮宮！　標題4個字酸爆

英國國王查爾斯三世的弟弟，安德魯．蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）。（圖／路透）

▲英國前王子安德魯上週離開警局時，被拍下一張表情錯愕的落魄照片。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）上週離開警局時，被拍下一張表情錯愕的落魄照片。沒想到，這張照片竟被社運團體直接帶進法國羅浮宮（Louvre）掛在牆上，瞬間讓這位爭議王室成員「登入」藝術殿堂，引發全球網友熱議。

「這該掛進羅浮宮」惡搞影片瘋傳

社運團體「大家都討厭馬斯克」（Everyone Hates Elon）在社群平台發布一段影片，畫面中一名男子拿著裝好框的安德魯獲釋照，趁亂掛在羅浮宮一面空置的牆上。該團體在貼文中語帶諷刺地寫道，「人家常說『這該掛進羅浮宮』，所以我們就照做了。」

這幅「畫作」甚至還煞有其事地附上作品說明牌，標題取名為《他現在流汗了》（He's Sweating Now），日期標註為2026年。

狠酸生理缺陷　「流汗」成諷刺焦點

事實上，這個標題不僅是英國小報《太陽報》（The Sun）上週的頭版大標，更是針對安德魯本人的精準嘲諷。

安德魯曾於2019年的受訪中聲稱，自己因為生理缺陷「幾乎不可能流汗」；而這張由《路透社》攝影師諾伯（Phil Noble）拍下的照片，正好捕捉到他離開警方看管、坐在轎車後座時，一臉震驚且狼狽的模樣。

66歲生日當天被捕　王室頭銜早被剝奪

安德魯在今年66歲生日當天，因涉嫌「公職人員行為失當罪」遭到逮捕。雖然他在獲釋前尚未被正式起訴，但警方已搜查他多處住所，儘管法律專家認為，在財務或陳年案件調查中，逮捕後未起訴即獲釋並不罕見，但安德魯的形象已跌入谷底。

安德魯目前雖保有王位繼承權，但由於他與已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的醜聞持續延燒，親哥哥國王查爾斯（King Charles）已在去年底正式剝奪他包含「王子」在內的所有王室頭銜。

針對這起「闖入掛畫」事件，羅浮宮館方目前尚未做出正式回應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

安德魯羅浮宮王室艾普斯坦英國

