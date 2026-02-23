男童乘鯉魚潭天鵝船溺斃　觀光署：調查完成再研議檢討方案

▲花蓮鯉魚潭發生天鵝船翻覆意外。（圖／花蓮縣政府提供）
記者周湘芸／台北報導
花蓮一名9歲男童春節期間與家人到鯉魚潭乘坐天鵝船，卻不幸溺斃，外界質疑周圍遊艇惡意造浪，導致船隻翻覆。觀光署表示，相關檢討作業將在調查結果確認後，提出具體改善措施，並邀集地方研議水域分區與管理制度強化方案。
觀光署指出，此案疑似載客小船行駛經過湧浪造成天鵝船翻覆，花東縱谷國家風景區管理處已擷取監視錄影畫面，比對行駛案發地點疑似船舶。
觀光署表示，鯉魚潭水域目前同時存在載客動力小船與非動力水域遊憩活動（如水上腳踏車、獨木舟等）。此次事故發生地點位於潭東水域，屬動力與非動力活動共同使用區域。
觀光署指出，鯉魚潭船舶航行速度禁止超過每小時10浬（18.52公里／小時），對於違反規定者將依發展觀光條例第64條第2項規定辦理，處5000元以上100萬元以下罰鍰，相關影像也將提供警方認定是否觸犯公共危險罪。
觀光署表示，當前最重要的是釐清事故原因並完善制度，相關檢討作業將在調查結果確認後，滾動提出具體改善措施。水域安全涉及中央場域管理與地方營業監理權責，需中央與地方協力把關，後續將主責邀集花蓮縣政府及相關單位，研議水域分區與管理制度強化方案，並參酌各縣市管理經驗，持續精進相關規範。
