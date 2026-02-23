男童乘鯉魚潭天鵝船溺斃　觀光署：調查完成再研議檢討方案

花蓮鯉魚潭風景區19日發生9歲男童隨家人乘船遊湖溺斃意外，檢警昨日相驗，確認死因為溺斃。國民黨籍花蓮縣立委傅崐萁今（22日）痛批，從鯉魚潭事件看永不改善也不道歉的民進黨政府，這樣的悲劇，真的只是「意外」兩個字就能帶過嗎？還是我們早就習慣了，只要事情發生在花東，中央政府就可以裝作看不見？不容中央再卸責！「我們需要的是一個會負責任的政府。再多的口號與願景，也只是在消耗人民的信任而已。」