生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男童乘鯉魚潭天鵝船溺斃　觀光署：調查完成再研議檢討方案

▲▼花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆意外。（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮鯉魚潭發生天鵝船翻覆意外。（圖／花蓮縣政府提供）

記者周湘芸／台北報導

花蓮一名9歲男童春節期間與家人到鯉魚潭乘坐天鵝船，卻不幸溺斃，外界質疑周圍遊艇惡意造浪，導致船隻翻覆。觀光署表示，相關檢討作業將在調查結果確認後，提出具體改善措施，並邀集地方研議水域分區與管理制度強化方案。

觀光署指出，此案疑似載客小船行駛經過湧浪造成天鵝船翻覆，花東縱谷國家風景區管理處已擷取監視錄影畫面，比對行駛案發地點疑似船舶。

觀光署表示，鯉魚潭水域目前同時存在載客動力小船與非動力水域遊憩活動（如水上腳踏車、獨木舟等）。此次事故發生地點位於潭東水域，屬動力與非動力活動共同使用區域。

觀光署指出，鯉魚潭船舶航行速度禁止超過每小時10浬（18.52公里／小時），對於違反規定者將依發展觀光條例第64條第2項規定辦理，處5000元以上100萬元以下罰鍰，相關影像也將提供警方認定是否觸犯公共危險罪。

觀光署表示，當前最重要的是釐清事故原因並完善制度，相關檢討作業將在調查結果確認後，滾動提出具體改善措施。水域安全涉及中央場域管理與地方營業監理權責，需中央與地方協力把關，後續將主責邀集花蓮縣政府及相關單位，研議水域分區與管理制度強化方案，並參酌各縣市管理經驗，持續精進相關規範。

02/21 全台詐欺最新數據

鯉魚潭翻船釀9歲童亡！傅崐萁：花蓮無管轄權　不容中央再卸責

鯉魚潭翻船釀9歲童亡！傅崐萁：花蓮無管轄權　不容中央再卸責

花蓮鯉魚潭風景區19日發生9歲男童隨家人乘船遊湖溺斃意外，檢警昨日相驗，確認死因為溺斃。國民黨籍花蓮縣立委傅崐萁今（22日）痛批，從鯉魚潭事件看永不改善也不道歉的民進黨政府，這樣的悲劇，真的只是「意外」兩個字就能帶過嗎？還是我們早就習慣了，只要事情發生在花東，中央政府就可以裝作看不見？不容中央再卸責！「我們需要的是一個會負責任的政府。再多的口號與願景，也只是在消耗人民的信任而已。」

9歲童命喪鯉魚潭！縱管處全面清查快艇有無超速

9歲童命喪鯉魚潭！縱管處全面清查快艇有無超速

即／天鵝船翻覆「9歲童溺亡」！　業者過失致死5萬交保

即／天鵝船翻覆「9歲童溺亡」！　業者過失致死5萬交保

9歲童魂斷鯉魚潭　檢追查是否快艇造浪奪命

9歲童魂斷鯉魚潭　檢追查是否快艇造浪奪命

花蓮鯉魚潭9歲童亡！　目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭9歲童亡！　目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

