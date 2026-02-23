詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」　夫妻嚇到求助神明

▲「阿嘉的家」拍照，畫面出現另一個婦人。（圖／恆春城隍廟提供）

記者陳崑福／屏東報導

一對60多歲林姓夫妻年初三南下恆春走春，晚間前往電影《海角七號》著名場景「阿嘉的家」拍照留念，卻疑似遇上離奇事件。林先生稱拍照時身旁突現老婦，轉身掏錢瞬間竟憑空消失，更詭異的是，照片沖洗後太太身後竟多出不明人影，嚇得夫妻倆隔天清晨直奔恆春城隍廟祈福求助。

這對來自北部的60多歲林姓夫妻，趁農曆春節南下屏東縣恆春半島旅遊，年初三晚間8點多，特地前往電影爆紅《海角七號》「阿嘉的家」取景留影。

林先生表示，當時他正替太太拍照，眼角餘光忽然瞥見一名老婦人站在身旁，他一度以為是場地方人員要收取拍照費，還禮貌詢問「是不是要收50元？」並準備掏錢支付。不料就在他低頭翻找錢包、再抬頭的短短幾秒間，老婦人竟在空曠街道上消失無蹤。

原本以為只是自己眼花，未料當晚回到住宿處檢視照片時，赫然發現原本空無一人的太太背後，竟多出一道模糊卻清晰可辨的「人影輪廓」，兩人越看越心驚，一夜難眠。隔日大年初四一早，夫妻倆趕赴恆春城隍廟求助。

城隍廟主委龔健良表示，得知情況後，先引導兩人向城隍爺上香稟報、淨身祈福，並焚燒紙錢替該「靈體」化解糾葛、消災解厄。儀式後夫妻情緒才逐漸平復。

對此，「阿嘉的家」屋主則無奈指出，從未見過照片中所描述的老婦人，且景點外觀拍照向來不收費，對於遊客的遭遇也感到意外。附近居民亦表示，未曾見過類似人物出沒。

專業攝影人士則從光學角度提出不同看法，直言「影像裡一定是有物體才會留下反光」，觀察照片中疑似人影處有藍色光線反射，判斷應為路人入鏡，只是當事人專注取景，未察覺行人經過，或因光線折射、曝光時間差造成視覺誤差。

究竟是巧合、視覺盲點，還是真有無法解釋的現象？這段恆春走春插曲，也為熱鬧春節添上一抹神祕色彩。