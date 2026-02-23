連打三天麻將「無名指」僵了！　陸醫師曝「板機指」是罪魁禍首

▲過年期間打麻將消遣娛樂。（示意圖／pakutaso）

在華人世界裡，春節期間不少人喜歡打打衛生麻將，也有人趁著假期拉長滑手機時間，然而，寧波有民眾連日高頻使用手指後出現晨僵、卡住無法伸直等症狀。醫師透露，這類情況多與「狹窄性腱鞘炎」，也就是俗稱的「扳機指」或「彈響指」有關，若反覆出現卡頓、疼痛，應及早就醫。

《寧波晚報》報導，打麻將打到深夜不捨得散場？玩遊戲玩到拇指發麻？如果你發現自己的手指突然不聽使喚——早晨起來僵硬疼痛，活動時「喀噠」一聲彈響，甚至直接卡在彎曲的位置伸不直……春節假期「餘額」不足了。

寧波市第六醫院骨科與運動醫學國家臨床醫學研究中心寧波分中心手顯微整復中心主任醫師周曉玲表示，近日出現多名類似病例，其中，60歲的李姓婦人春節期間長時間滑手機，單次使用常達兩三小時，結果右手拇指出現彎曲後無法自行伸直情形，須以左手協助扳回，並伴隨彈響與疼痛。

至於34歲的王姓設計師則是連續三天打麻將，右手無名指出現晨僵與卡頓，寫字時甚至需要用另一手幫忙伸直輔助。

周曉玲指出，兩人症狀皆屬狹窄性腱鞘炎，手指屈肌腱如同穿過隧道的纜繩，腱鞘入口的環狀結構（A1滑車）固定肌腱滑動，「當長時間重複使用手指，如滑手機、抓麻將牌等，肌腱與腱鞘反覆摩擦，產生無菌性發炎，導致肌腱變粗或腱鞘狹窄，便會出現卡頓與彈響。」

周曉玲提到，症狀初期多為掌根酸脹、輕微疼痛，清晨或久未活動時較明顯，活動後可暫時緩解，進入典型期後，會出現壓痛點、屈伸時卡住並伴隨「喀噠」聲，嚴重者甚至完全卡在彎曲位置，患者可在手掌遠端掌橫紋處摸到黃豆大小的痛性結節，屈伸時會隨之移動。

周曉玲建議治療需分階段處理，第一步為休息與減少誘發動作，可使用手指夾板固定約三週，並於睡前以約攝氏40度溫水泡手15至20分鐘。若未改善，第二步應就醫，由醫師評估是否使用消炎止痛藥、局部注射或物理治療，「若保守治療3至6個月無效，或頻繁卡住影響生活，則可考慮手術。」

她也提醒，預防勝於治療，假期間應定時讓雙手休息，每滑手機30分鐘或打麻將1小時後活動手指，握持物品時避免過度用力，若出現不明原因的手指酸痛或晨僵，應及早留意並調整使用習慣。