賴清德今邀五院院長閉門茶敘　林濁水：太神秘、太不正常

▲總統賴清德、立法院長韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德今（23日）上午邀請五院院長茶敘，立法院長韓國瑜也應邀出席，全程閉門進行。對此，前立委林濁水表示，團拜成了「秘密儀式」？應該是舉世所有國家之所未有，而且強調茶敘是採取不預設議題的方式來進行，為什麼要這麼強調？很古怪，幾乎預告百分之百會有正面結果，太神秘、太不正常了。但他強調，無論如何先不急計較國家有多不正常，先讓怪異「秘密團拜式協商」為解決軍購預算+台美關稅兩大緊急事件開個頭再說。

林濁水表示，除非是「秘密組織」、「秘密宗教」，否則團拜做為節慶儀式依例公開進行，而正常的大禮堂也是公開場合；但是如今在總統府大禮堂，最高國家機關，總統、五院院長的新春團拜茶敘卻是全程閉門進行。團拜竟成了「秘密儀式」？應該是舉世所有國家之所未有。真神秘。

林濁水表示，更神秘的是過去賴總統召集五院協商，大家事先都就不看好，結果也都不了了之，只成為「儀式性的打哈哈」。換句話說「形為協商實為打哈哈儀式」，那麼這一次的團拜？

林濁水說，很神奇，民眾早預期會演變成「形為打哈哈實為正式協商」，而且「形為五院協商實為行政立法協商」及「形為行政立法協商，實為綠和不包括白的半個藍的協商」，茶敘會是採取不預設議題的方式來進行，且在會前也不預設目標。為什麼要這麼強調？很古怪。

林濁水認為，古怪歸古怪，但是當韓國瑜江啟臣急著在除夕發表聯合聲明時，這個閉門秘密團拜式協商已經被定性，而且預告幾乎百分之百會有正面結果，太神秘了，太曲曲折折又歪歪曲曲，太不正常了。

林濁水說，但這就是「不正常國家」在「不統不獨的現狀」+「大雜燴憲政體制的現狀」下逃避不了的現實。

不過，林濁水強調，無論如何先不急著計較國家有多不正常，且讓不得已而必然出現的怪異「秘密團拜式協商」為軍購預算+台美關稅兩大緊急事件解決開個頭再說。

▼林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）