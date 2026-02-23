力挺民眾黨戰2026！　館長預告做「實境秀節目」帶候選人走出去

▲網紅「館長」陳之漢。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者郭運興／台北報導

民眾黨積極備戰2026選舉，黨主席黃國昌也在各地勤跑行程。對此，力挺民眾黨的網紅「館長」陳之漢22日表示，「拉下民進黨」是大家的期待、也是個人期待，未來自己也有機會去嘉義、跟黃國昌掃街，這次會比較不同，自己會想要做實境秀的節目，帶著候選人去到外面。

館長於直播表示，其實民眾黨這邊的自媒體相對都比較辛苦一點，民進黨那邊都沒有這種志願者，都是既得利益者，大家加油，努力往2026、2028。

館長表示，「要拉下民進黨」是大家的期待、也是個人期待，未來自己也有機會去嘉義、跟黃國昌、國民黨的候選人掃街，自己想這次會比較不同，會想要做實境秀的節目，帶著候選人去到外面。

館長表示，這真的有風險，風險很大，到時候真的會看到一些奇奇怪怪的人來嗆聲，自己一定不能講什麼，因為講了就會害到候選人，自己不是不敢，而是不可以去害到別人，自己跟黃國昌罵得很爽，但現在只能不理他們，交由支持者去對抗他們，因為理了鬧場的人，之後會來無數個，這些人會覺得很好玩、很有流量，

館長認為，如果黃國昌站自己旁邊，自己罵鬧場的人，新聞就會播「館長當街罵人」，只會剪他罵人不會剪人家來鬧場，肯定變這樣，所以自己是主持人，做這種實境秀節目也不能跳下去，就交給各位支持者了。