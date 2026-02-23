快訊／民進黨六都議員初選民調順序出爐！　高雄打頭陣

▲民進黨六都議員初選民調執行順序今（23日）出爐，秘書長徐國勇主持抽籤。（圖／民進黨提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨六都議員初選民調執行順序今（23日）出爐，秘書長徐國勇主持抽籤，由高雄市打頭陣，壓軸則是新北市、台中市。

根據先前登記情況，台北4個選區、新北3個、桃園4個、台中3個、台南4個、高雄6個將進行初選。民進黨今（23日）執行2026年直轄市議員初選民調執行順序，由秘書長徐國勇主持抽籤，順序如下：

第一週03/02-03/08 高雄市

第二週03/09-03/15 台北市、台南市

第三週 03/16-03/22 桃園市

第四週 03/23-03/29 新北市、台中市

台北市議員第3選區提名4人，許淑華、洪建益、張文潔、呂瀅瀅、郭凡5人超額登記；第4選區提名4人，林亮君、陳怡君、顏若芳、賴俊翰、林子揚、朱政騏、李立聖7人超額登記，其中陳怡君日前遭民進黨廉政會裁定停權2年6月，恐因此不符資格遭退件；第5選區提名4人，劉耀仁、洪婉臻、馬郁雯、張銘祐、康家瑋5人超額登記；第6選區提名4人，簡舒培、王閔生、陳聖文、徐嶔煌、劉品妡、高揚凱6人超額登記。

新北市議員第3選區提名4人，翁震州、翁昭仁、林秉宥、吳奕萱、陳岱吟5人超額登記；第8選區提名5人，卓冠廷、彭一書、廖宜琨、林銘仁、高乃芸、吳昇翰6人超額登記；第11選區提名2人，張錦豪、蔡美華、朱誼臻3人超額登記。

桃園市議員第1選區提名5人，余信憲、簡智翔、黃家齊、李光達、李柏瑟、黃瓊慧6人超額登記；第4選區提名2人，簡伊翎、許清順、胡家智、呂宇晟4人超額登記；第9選區提名2人，黃盈淇、鄭淑方、項柏翰3人超額登記；第10選區提名1人，張肇良、張贊聞2人超額登記。

台中市議員第2選區提名3人，林東誼、楊典忠、王立任、陳怡潔4人超額登記；第5選區提名3人，陳映辰、林鈺梅、蕭隆澤、周永鴻4人超額登記；第14選區提名1人，詹智翔、張鴻斌2人超額登記。

台南市議員第3選區提名2人，吳通龍、施朝清、陳秋宏3人超額登記；第6選區提名3人，郭品辰、唐儀靜、劉益昌、蔡麗青4人超額登記；第8選區提名4人，謝秉舟、沈震南、林建南、邱莉莉、周嘉韋5人超額登記；第10選區提名2人，陳金鐘、卓佩于、蔡筱薇、蔡旺詮4人超額登記。

高雄市議員第3選區提名3人，黃秋媖、蔡秉璁、林志誠、蔣宛庭4人超額登記；第4選區提名4人，張以理、黃偵琳、尹立、李雅慧、黃文志5人超額登記；第6選區提名2人，林哲弘、李喬如、簡煥宗3人超額登記；第9選區提名5人，陳慧文、鄧巧佩、張育臺、林智鴻、蘇致榮、張漢忠6人超額登記；第10選區提名3人，鄭光峰、黃彥毓、吳昱鋒、林浤澤、黃敬雅、黃雍琇6人超額登記；第11選區提名3人，李雨庭、洪村銘、張耀中、蔡昌達4人超額登記。