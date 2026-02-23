簽下李四川辭呈？　蔣萬安賣關子：開工首日問這題「有道理？」

記者鄭佩玟／台北報導

台北市副市長李四川年前宣布投入新北市長選舉，國民黨也預計在2月底正式提名，面對民進黨提名的立委蘇巧慧與民眾黨提名人黃國昌在春節期間積極跑行程拜票，李四川昨日受訪時表示，真正的對手並非這兩位競爭者，而是自己。台北市長蔣萬安今（23日）被問是否已忍痛簽了李四川的辭呈？蔣笑說，「今天是開工第一天，你們（媒體）就問我這個問題，這咁有道理？」如果有最新消息，會再跟大家報告。

▲台北市長蔣萬安至市府中央監控室進行新春開工拜年廣播。（圖／北市府提供）

年假結束，蔣萬安今天一早透過廣播向市府人員拜年，祝福新年快樂，並且要台北隊加油。

由於蔣萬安過年前對於李四川請辭一事，透露過年期間會練歌，被問到「練好歌了嗎？是唱分手快樂？」蔣萬安今日則賣關子表示，過年期間，大家也看到自己跟川伯一起唱歌的影片，他會持續練歌，適當時機大家就可以聽到了，請拭目以待。

對於李四川辭呈「忍心」簽下去了沒？蔣萬安呵呵笑說，才開工第一天，媒體就一直問這個問題，接下來有進一步消息，會再向大家報告。

媒體也追問接任的副市長是否已經有人選？蔣萬安笑說，其實今天最重要是開工第一天，全力拚市政，也感謝過年期間輪值的市府人員，大家犧牲休息時間非常辛苦，接下來有很多計畫要動起來，等一下會期許市府人員全力以赴。