輔大主播大賽總獎金達二萬　報名截止到2月28日

2026第十二屆輔仁大學全國主播大賽已於1月30號正式開放報名，報名截止時間延長至2月28日，有興趣的大專院校同學千萬不要錯過了！本次比賽初賽將於3月14日在輔仁大學百鍊廳進行，只要是對新聞播報、口語表達，又或者是沒有經驗，但想站在鏡頭面前閃閃發光的全台大專院校學生，皆可報名參賽，比賽總獎金高達二萬元。今年初賽新增文教主題，希望能讓參賽學生從身邊小事開始關注，落實培育媒體素養初衷，將媒體識讀融入生活當中。本屆評審陣容邀請業界主播，更有跨界至媒體關係經理與製作人等，提供學生更專業的指教點評。

▲決賽氣象播報示意，選手須展現台風及運用現場資訊播報。

2026輔仁大學全國主播大賽邁入第十二屆，自2014年起，輔仁大學新聞傳播學系每年提供全台對新聞播報與口語表達有興趣的大專院校學生，在攝影機前展現口條與台風機會，同時培養學生的媒體素養與播報專業能力。此外，今年輔大新傳系更邀請業界主播、製作人、媒體關係經理等專業前輩，依其現職專業點評參賽學生並給予建議與鼓勵，再偷偷告訴有興趣的同學，此次的超強卡司千萬不能錯過了。

2026第十二屆輔仁大學全國主播大賽在1月30號正式開放報名，主辦單位已在社群主頁發出報名連結，有興趣參加者務必時刻關注動態。主辦方表示，此次比賽獎金總額高達二萬元，比賽現場開放親友觀賽，除了現場專屬抽獎活動，還有機會抽到加碼獎金，歡迎每位有興趣的學生前來報名，磨練自身膽量與經驗，讓你的履歷更加的豐富完整。

初賽於3月14日在輔仁大學百鍊廳舉辦。今年的主播大賽新增文教領域，題目涵蓋範圍從須全面理解生態，才有辦法深刻說明的體育、文教、娛樂報導，到各有立場的政治、社會新聞，再到走出學生視角的國際、財經、科技領域，涵蓋八種多元主題。參賽學生現場抽籤決定播報稿件與順序後，自行設計稿頭並將文稿改寫為口播稿，在台上進行播報。決賽於3月28日舉行，透過氣象新聞插播突發狀況與現場連線，評比參賽學生快速理解專業知識及現場應變能力。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNl0nj7kDbuf2pqvt6CeJUjeS-Z1rmkWQNMGeSTRRgRg0kBA/viewform