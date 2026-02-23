排隊火氣大！高雄2男診所內爆肢體衝突　互告傷害、公然侮辱

▲高雄男控訴，因排隊糾紛遭到另名男子動手拉扯。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

診所糾紛竟變全武行！高雄林園劉姓男子日前帶著母親前往診所看診，但疑似排隊糾紛，與另名李姓男子爆發口角，雙方一言不合互相拉扯，氣氛相當火爆。後續雙方皆至派出所提出傷害、公然侮辱等告訴，警方已受理完畢，後續有待司法釐清相關責任。

劉男在FB地方社群「林園五四三～聊天專用」發文指出，他在21日9點多帶著媽媽去診所看診，看診結束後，他們正在等待護士小姐唱名繳費打點滴，但後來一位先生帶著安全帽進來掛號，剛好這時候護士唱名了兩次母親的名字繳費，雙方疑因排隊爆發口角。

▲高雄2男診所內爆肢體衝突，警方到場處理。（圖／記者賴文萱翻攝）

劉男控訴，對方一言不合對他媽媽惡言相向，他上前制止後，對方竟開始辱罵三字經，甚至對他們母子動手。他也在社群上直呼「今天是我們碰上，明天不知道又是誰會碰上」，並希望尋找目擊證人可以為他們作證。

對此，林園分局指出，員警獲報到場時雙方衝突已結束，經了解，55歲李姓男子至診所看診時，因排隊問題與另一對母子（59歲林姓婦人、33歲劉姓男子）發生口角，進而引發肢體衝突。

警方表示，後續雙方皆至派出所提出傷害、公然侮辱等告訴，警方已受理完畢，後續有待司法釐清相關責任。