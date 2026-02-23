財產給妻全沒了！丈夫「假離婚」成真被趕出門　纏訟逆轉結局曝

▲妻子提議假離婚躲避討債，卻在婚後將丈夫財產全數變賣。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫pexels）



記者黃資真／台北報導

男子阿輝（化名）因屢遭討債，妻子小花（化名）便提議「假離婚」，要阿輝將他名下所有房地產轉讓給他後離婚，辦完離婚後阿輝卻發現妻子突然把財產全部變賣，被要求搬離住處，才驚覺掉入陷阱。阿輝氣憤提告請求確認婚姻關係仍存在，一審判決敗訴，但二審大逆轉，撤銷改判2人婚姻關係仍存在。

阿輝主張，夫妻倆在1999年結婚，育有1子，但阿輝長期被追債下，小花便提議辦理「假離婚」，要阿輝把他名下所有財產轉到她名下，阿輝聽完有理，便將房子、公司、貨車等全數財產，以贈與名義轉到妻子名下，2022年4月一家三口再到戶政事務所辦妥離婚登記。

怎料，小花卻趁阿輝受傷治療期間，陸續結束商號營業登記、變賣貨車，2023年11月稱答應別人的追求，要求阿輝不要再打擾，甚至提告逼迫他與母親搬出去，阿輝這才驚覺被假離婚根本是一場騙局，提告請求確認婚姻關係存在。

小花辯稱，對方外遇隱瞞她20幾年，且房產的頭期款、貨款皆是她付的，反倒是阿輝揮霍經營所得、在外破壞他人物品，離婚後又不幫付租金，一堆支出都是她處理幫忙，阿輝甚至曾拿鐵鎚攻擊她，已申請保護令。

▲雙方皆指控對方外遇。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫Pexels）

法官傳喚當時為離婚證人之一的兒子朋友到庭，他表示事先知道2人是外遇，是女方想跟男方離婚，沒聽說是假離婚；2人的兒子也證稱，是因為媽媽受不了爸爸出軌，才協議離婚，因此一審法官認為阿輝舉證不足，判決阿輝敗訴。

阿輝上訴二審，但此次開庭時，小花坦承其中1個離婚證人是她去菜市場找的，告訴對方丈夫外遇的事情後，對方就願意免費簽離婚協議書，但簽名時阿輝並不在場，足見該證人並未與阿輝交談確認其離婚真意，且證人是在阿輝簽名前即先簽名，故法官認為，該名證人並非民法第1050條適格之證人，依民法第73條規定，自屬無效，撤銷一審判決，2人婚姻關係仍存在。