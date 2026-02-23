衝迪士尼必買髮箍「帶回家卻不知能幹嘛」　網給答案：心情好好

▲很多人去迪士尼都會買髮箍。（示意圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／曾筠淇報導

民眾到遊樂園遊玩時，常會購買造型髮箍等紀念品拍照留念，不過，這些物品帶回家後，往往會面臨收納方面的難題。近日有一名女網友發文表示，她出國遊玩時買了多個造型髮箍，但回國後發現十分占空間，因此好奇大家都如何處置。貼文曝光後，引起討論。

曾買韓國的樂園買髮箍，如今已積灰塵

這名女網友在Dcard上，以「去完迪士尼後的髮箍大家都會怎麼處理？」為標題發文，提到她曾前往韓國的愛寶樂園遊玩，當時在園區內購買了一個造型髮箍。然而，她將髮箍帶回家後，便放置多年，至今已累積了許多灰塵。

去迪士尼再度失心瘋，買3髮箍占空間

原PO接著說，今年過年期間，她剛從美國的迪士尼世界遊玩回國。她坦言，由於當時園區內的氣氛實在太夢幻，讓她一時忍不住，再度失心瘋，一共購買了三個造型髮箍。雖然這些髮箍在園區內配戴時相當可愛，但回家後卻十分占空間，因此她就想知道，大家都怎麼處理這類紀念品？

貼文曝光後，底下網友留言分享，「放展示盒，看到就心情好好」、「我戴在娃娃頭上」、「我都收著，等下一次去的時候再帶去」、「送給小朋友，他們都超開心」、「我都拿來化妝、洗臉用，把頭髮箍起來」、「二手賣掉，因為我之前就是買別人二手的去園區，或者萬聖節用」、「我都放在櫃子上，看著心情很好，有些放不下就放夾鏈袋收起來放抽屜裡面」、「洗臉用，冬天的時候戴，有點奇怪但我不在乎」。