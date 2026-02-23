　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

館長下跪！求讓486先生捐3億元：誰敢出來擋，我X他全家

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長跪在電競椅上，要486先生快點捐錢。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

電商網紅「486先生」19日自曝，在國造潛艦預算遭凍結時，自己曾找上綠委王定宇，表達願意支付3億元的意願，王定宇事後也證實確實有這件事。對此，館長就跪在電競椅上，不斷要486先生快點捐3億元，「誰敢出來他媽擋我486偉人，一塊錢，我X他全家，記得捐啊」。

486曾想捐3億！王定宇證實：不是錢的問題

486先生19日自曝，在國造潛艦預算遭凍結時，他曾找上綠委王定宇，表達願意支付3億元的意願。王定宇事後證實，確實有這件事，感謝486的愛國心，但台灣現在不是錢的問題，是親中政黨在立法院阻撓預算的編列、處處唱衰自己的國家。

館長跪電競椅：趕快捐，馬上捐

對此，館長陳之漢拍片直呼，「對不起486先生，趕快捐，馬上捐，男兒膝下有黃金，我給你跪了好不好？我跪了，我跪在電競椅上，我好敬佩你喔！沒有在野黨擋你，求求你趕快捐、馬上捐，過完年就捐，我跪了，我跪在電競椅上，我好佩服你喔，你就是我的偶像」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長不斷的要486先生趕快捐錢，「你是這麼大義凜然的人，我敬佩你，我們敬愛你、我們懷念你，向你致上最敬禮，讓我們向486先生敬禮，手還要抖動，謝謝486先生的3億，誰他媽擋你3億，我陳之漢，我弄死他，鄭麗文敢不敢擋？鄭麗文擋你看看，黃國昌你敢不敢擋？黃國昌你出來試試看、試試看，臭卒仔，黃國昌臭卒仔」。

館長：哪個在野黨出現，我砍死他

館長接著說，他跟鄭麗文、黃國昌都很熟，「誰敢擋你捐3億，我照顧他祖宗18代，年後，我支持你（指486先生），你什麼時候要捐？錢帶著，我陪著你，我見到國民黨、見到民眾黨，哪一個跳出來，你別捐，我他X一拳，送他上山頭，我去關沒關係，你放心，我為你保駕護航」。

說到激動處，館長甚至揚言，「哪個在野黨出現，我砍死他，你放心」。他還說，「我從現在開始，我天天催促著你捐，誰敢出來他X擋我486偉人，一塊錢，我X他全家，記得捐啊」。

02/21 全台詐欺最新數據

110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

館長下跪！求讓486先生捐3億元：誰敢出來擋，我X他全家

館長下跪！求讓486先生捐3億元：誰敢出來擋，我X他全家

黃國昌頻遭綠支持者嗆聲　館長轟民進黨默許：忘了大罷免下場？

黃國昌頻遭綠支持者嗆聲　館長轟民進黨默許：忘了大罷免下場？

民眾黨主席黃國昌近日勤跑行程，未料過程多次遭遇綠營支持者鬧場嗆聲，更有民眾當街高喊「臭俗辣」。對此，網紅「館長」陳之漢22日痛批，「民進黨到底是不是弱智」，有辦法阻止這件事卻不願講，代表默許這種行為，2025年一群民進黨的人四處嗆人、獵巫，下場是什麼？下場就是輸爆了，選民的眼睛是亮的，中間選民看不慣這種方式，2025年是什麼樣子大家忘記了嗎？自己等著看。

力挺民眾黨戰2026！　館長預告做「實境秀節目」帶候選人走出去

力挺民眾黨戰2026！　館長預告做「實境秀節目」帶候選人走出去

川普再掀15%關稅戰！日韓表態續履約　台「先談成232條款」獲優勢

川普再掀15%關稅戰！日韓表態續履約　台「先談成232條款」獲優勢

川普關稅遭否決　綠委揭台2優勢：穩定協議是最強護城河

川普關稅遭否決　綠委揭台2優勢：穩定協議是最強護城河

習近平施壓！美對台軍售恐卡關　綠委憂：無自保決心美何必得罪中

習近平施壓！美對台軍售恐卡關　綠委憂：無自保決心美何必得罪中

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

