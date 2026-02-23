館長下跪！求讓486先生捐3億元：誰敢出來擋，我X他全家

▲館長跪在電競椅上，要486先生快點捐錢。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

電商網紅「486先生」19日自曝，在國造潛艦預算遭凍結時，自己曾找上綠委王定宇，表達願意支付3億元的意願，王定宇事後也證實確實有這件事。對此，館長就跪在電競椅上，不斷要486先生快點捐3億元，「誰敢出來他媽擋我486偉人，一塊錢，我X他全家，記得捐啊」。

486曾想捐3億！王定宇證實：不是錢的問題

486先生19日自曝，在國造潛艦預算遭凍結時，他曾找上綠委王定宇，表達願意支付3億元的意願。王定宇事後證實，確實有這件事，感謝486的愛國心，但台灣現在不是錢的問題，是親中政黨在立法院阻撓預算的編列、處處唱衰自己的國家。

館長跪電競椅：趕快捐，馬上捐

對此，館長陳之漢拍片直呼，「對不起486先生，趕快捐，馬上捐，男兒膝下有黃金，我給你跪了好不好？我跪了，我跪在電競椅上，我好敬佩你喔！沒有在野黨擋你，求求你趕快捐、馬上捐，過完年就捐，我跪了，我跪在電競椅上，我好佩服你喔，你就是我的偶像」。

館長不斷的要486先生趕快捐錢，「你是這麼大義凜然的人，我敬佩你，我們敬愛你、我們懷念你，向你致上最敬禮，讓我們向486先生敬禮，手還要抖動，謝謝486先生的3億，誰他媽擋你3億，我陳之漢，我弄死他，鄭麗文敢不敢擋？鄭麗文擋你看看，黃國昌你敢不敢擋？黃國昌你出來試試看、試試看，臭卒仔，黃國昌臭卒仔」。

館長：哪個在野黨出現，我砍死他

館長接著說，他跟鄭麗文、黃國昌都很熟，「誰敢擋你捐3億，我照顧他祖宗18代，年後，我支持你（指486先生），你什麼時候要捐？錢帶著，我陪著你，我見到國民黨、見到民眾黨，哪一個跳出來，你別捐，我他X一拳，送他上山頭，我去關沒關係，你放心，我為你保駕護航」。

說到激動處，館長甚至揚言，「哪個在野黨出現，我砍死他，你放心」。他還說，「我從現在開始，我天天催促著你捐，誰敢出來他X擋我486偉人，一塊錢，我X他全家，記得捐啊」。