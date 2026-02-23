原本的「不疊加15%」對台灣最好！財經網美：要擋的人不要不擋欸

▲最高法院駁回關稅政策後，美國總統川普20日在白宮舉行記者會。（圖／達志影像／美聯社）

美國關稅政策近期變動，財經網美胡采蘋發文指出，不論是10%還是15%，對台灣來說，其實都是最不好的消息，因為關稅看的，是跟競爭對手比較誰高誰低。她認為，對台灣最好的方案，是台灣談判團隊談回來的「不疊加15%」關稅，因為這才能跟韓國、日本、歐盟站在同條起跑線。

胡采蘋透過臉書粉專「Emmy追劇時間」發文指出，對等關稅被判無效後，川普立刻改用122條款徵收全球10%，然而，卻有一些人像撿到槍，揚言告立委、誰通過台美ART就告誰，結果隔了一天，關稅從10%上調到15%，這些人又很喪。對此，她也忍不住笑出來，現在決定台灣命運的人，都這麼沒有財經知識嗎？

胡采蘋：10%還是15%，都是最不好的消息

胡采蘋指出，不管是10%還是15%，對台灣來說，都是最不好的消息，因為關稅並非看絕對值，而是跟競爭對手比較誰高誰低。她進一步提到，台灣最主要的競爭對手就是韓國，他們有美韓自貿協定KORUS，除了電子業，台灣大部分的產業稅率都比韓國高2%至9%，所以不管現在加徵多少稅率，台灣又回到除了電子業以外的不平等稅率地位。

對台灣最好的方案，是「不疊加15%」關稅

胡采蘋表示，10%當然比15%要好一點點，畢竟東西一旦更貴，就更買不起，問題是，在差別稅率之下，台灣的東西會變得比韓國貴2%至9%，所以韓國貨會賣得比台灣好。她認為，對台灣最好的方案，就是台灣談判團隊談回來的「不疊加15%」關稅，因為這才能讓台灣跟韓國、日本、歐盟站在同一條起跑線上，適用一樣的15%關稅。

胡采蘋最後表示，立法院可以不通過台美ART，「122關稅滿150天以後，大家看看到時候會發生什麼事情，說好要擋的人你們千萬不要不擋欸！」