原本的「不疊加15%」對台灣最好！財經網美：要擋的人不要不擋欸

▲▼最高法院駁回關稅政策後，美國總統川普20日在白宮舉行記者會。（圖／達志影像／美聯社） 

▲最高法院駁回關稅政策後，美國總統川普20日在白宮舉行記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

美國關稅政策近期變動，財經網美胡采蘋發文指出，不論是10%還是15%，對台灣來說，其實都是最不好的消息，因為關稅看的，是跟競爭對手比較誰高誰低。她認為，對台灣最好的方案，是台灣談判團隊談回來的「不疊加15%」關稅，因為這才能跟韓國、日本、歐盟站在同條起跑線。

胡采蘋透過臉書粉專「Emmy追劇時間」發文指出，對等關稅被判無效後，川普立刻改用122條款徵收全球10%，然而，卻有一些人像撿到槍，揚言告立委、誰通過台美ART就告誰，結果隔了一天，關稅從10%上調到15%，這些人又很喪。對此，她也忍不住笑出來，現在決定台灣命運的人，都這麼沒有財經知識嗎？

胡采蘋：10%還是15%，都是最不好的消息

胡采蘋指出，不管是10%還是15%，對台灣來說，都是最不好的消息，因為關稅並非看絕對值，而是跟競爭對手比較誰高誰低。她進一步提到，台灣最主要的競爭對手就是韓國，他們有美韓自貿協定KORUS，除了電子業，台灣大部分的產業稅率都比韓國高2%至9%，所以不管現在加徵多少稅率，台灣又回到除了電子業以外的不平等稅率地位。

對台灣最好的方案，是「不疊加15%」關稅

胡采蘋表示，10%當然比15%要好一點點，畢竟東西一旦更貴，就更買不起，問題是，在差別稅率之下，台灣的東西會變得比韓國貴2%至9%，所以韓國貨會賣得比台灣好。她認為，對台灣最好的方案，就是台灣談判團隊談回來的「不疊加15%」關稅，因為這才能讓台灣跟韓國、日本、歐盟站在同一條起跑線上，適用一樣的15%關稅。

胡采蘋最後表示，立法院可以不通過台美ART，「122關稅滿150天以後，大家看看到時候會發生什麼事情，說好要擋的人你們千萬不要不擋欸！」

02/21 全台詐欺最新數據

續擋1.25兆國防條例？　鄭：嘗試與美方溝通

續擋1.25兆國防條例？　鄭：嘗試與美方溝通

1.25兆國防特別預算審不審、何時審成為立法院與朝野攻防焦點，總統賴清德日前親上火線，召開記者會示警若特別預算遲未審議，恐讓台灣跌出美國軍售優先名單，削弱國軍未來防衛戰力；民眾黨團也同意付委，因此只剩國民黨團是否放行成為焦點。國民黨主席鄭麗文今（23日）上午出席中央黨部的新春團拜後受訪指出，絕對沒有反對強化國防，因此將自提版本，並嘗試與美方直接溝通。

台灣不能誤判美國最高法院近日的關稅裁定

台灣不能誤判美國最高法院近日的關稅裁定

回應川普對等關稅違法 陸商務部：敦促美方取消加徵單邊關稅

回應川普對等關稅違法 陸商務部：敦促美方取消加徵單邊關稅

澤倫斯基：普丁已發動第3次世界大戰

澤倫斯基：普丁已發動第3次世界大戰

闖海湖莊園遭擊斃　21歲槍手竟是死忠川粉

闖海湖莊園遭擊斃　21歲槍手竟是死忠川粉

