　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

別抱怨！今馬年開工「3件事不要做」　命理師：拜土地公招財

▲▼2025乙巳年,新莊武聖廟,拜拜人潮,安太歲,點光明燈,傳統習俗。（圖／記者姜國輝攝）

▲今天是開工日。（圖／記者姜國輝攝）

記者施怡妏／綜合報導

春節9天連假結束，今（2／23）天開啟馬年第一天開工日，命理專家王老師提醒，2026年為丙午年，開工禁忌與往年不同，須留意3大重點，並強調開工當天要拜土地公，為新年度財運打下好的基礎。

忌抱怨重精氣神　主動拜年開財路

[廣告]請繼續往下閱讀...

命理專家王老師在粉專「王老師幫幫我·生活中的易經開運策略」貼出影片，「今年開工大吉日，三個禁忌跟往年不同，千萬要注意。」第一點是辦公室或商店忌昏暗，特別是電燈壞掉應立即更換，「環境不夠亮，帶動氣場，補足火年所需的光明能量，才能照亮財路。」

第二項禁忌為開工當天忌抱怨。王老師提到，年假較長，重返工作崗位難免需要調整，但赤馬年重視精、氣、神，建議當天保持亢奮，多說吉祥話，並主動向重要客戶發送訊息拜年，以開啟一整年的財路。

拜土地公穩財運

第三項為忌水剋火，以土承火。王老師表示，若辦公室設有流水盆，不宜再額外增加水元素，尤其漏水或積水情況應盡速修繕。他也強調，「開工一定要拜土地公，能為你穩住火運的根基，承接財運不散。」

▲▼二月初二頭牙土地公生，中和烘爐地湧現參拜人潮（圖／記者許靖騏攝）

▲土地公。（圖／資料照）

生肖屬「雞、兔、猴、豬、虎」財運旺

清水孟國際塔羅小孟老師分享，生肖屬「雞、兔、猴、豬、虎」財運連發60天！而屬兔者「正財大旺開始」。

Top 5：屬虎

開工後讓你在投資偏財的運氣逐漸變強，而你也可以好好布局想投資的事物。另外，也開始會有一些較強烈的慾望，想搞懂自己的金錢狀況，這對你來說是件好事，有句話說「你愛理財，財就會愛你」。

Top 4：屬豬

開工後財運終於慢慢脫離壓力期，先前可能會有一些財務上的糾紛或壓力，讓你沒有辦法好好運用資金。但開工後，正財運越來越好，而且正財能量也越來越順，慢慢會有多餘資金可多做一些事。

Top 3：屬猴

開工後想要用不同方式增加財富，可以考慮一些理財商品，來讓金錢資源加分。建議您只要規劃每個月固定投入的部分，不用給自己太大的壓力去追市場報酬，慢慢投資會有獲利產生。

Top 2：屬兔

開工後對你來說是正財大旺開始，你可以開始把一些多的資金，拿來做一些投資。若是你已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向的結果，請你保持這樣的好習慣繼續經營。

若是之前不太理想，建議可以改變新的理財方式，不要擔心會損失太多，可以用小額投資，實驗你想要的方式，只要願意開始，慢慢就會找到適合自己的投資理財方法。

Top 1：屬雞

開工後可以跟一些專業的理財專家，聽聽他們的理財方式，或用什麼方法去判斷市場情況，這樣你會有更精明思考，去投資對你有利的標的物。另外，物慾特別強烈，建議如果有多的資金，除了投資之外，可以多做一些定存，對你也是好的理財方式，讓荷包更加分。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李嘉欣15歲兒「身高直逼190」！　高出女神媽半個頭
全美多州緊急狀態　上萬航班延誤取消
超商開工優惠一次看！7-11咖啡「買8送8」、全家「買1送1
《海角七號》阿嘉的家拍照「竟多1人」　屋主：從沒見過她
大陸玻纖布「漲」聲響起！　台廠3檔齊刷漲停

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

五年學雜費全免！慈大護理科原住民單招報名　保障畢業即就業

今初七「所有人生日」5生肖發了　開工3禁忌一次看

原本的「不疊加15%」對台灣最好！財經網美：要擋的人不要不擋欸

乘客自強號內抽菸還嗆人　台鐵：列車長報警帶下車

本周兩波冷空氣接力　228連假北東轉涼有雨

台人遊韓汗蒸幕「5萬元鎖置物櫃」不見了！韓警1原因　拒調監視器

男童乘鯉魚潭天鵝船溺斃　觀光署：調查完成再研議檢討方案

百貨公司一樓為何沒廁所？背後原因超心機　超多人直接跳過

別抱怨！今馬年開工「3件事不要做」　命理師：拜土地公招財

老翁台鐵車廂內「公然抽菸」！女乘客勸阻反遭嗆：妳叫啊

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

五年學雜費全免！慈大護理科原住民單招報名　保障畢業即就業

今初七「所有人生日」5生肖發了　開工3禁忌一次看

原本的「不疊加15%」對台灣最好！財經網美：要擋的人不要不擋欸

乘客自強號內抽菸還嗆人　台鐵：列車長報警帶下車

本周兩波冷空氣接力　228連假北東轉涼有雨

台人遊韓汗蒸幕「5萬元鎖置物櫃」不見了！韓警1原因　拒調監視器

男童乘鯉魚潭天鵝船溺斃　觀光署：調查完成再研議檢討方案

百貨公司一樓為何沒廁所？背後原因超心機　超多人直接跳過

別抱怨！今馬年開工「3件事不要做」　命理師：拜土地公招財

老翁台鐵車廂內「公然抽菸」！女乘客勸阻反遭嗆：妳叫啊

賴清德感謝韓國瑜「人還未到聲先到」　肯定他用一字點出茶敘方向

嘉義瑞里山城春季玩法！白天走步道、賞紫藤花海　夜賞夢幻螢光

九頭身網紅遭控賣瘦瘦針詐財數百萬！假援交黑歷史曝　IG關了

「馬上快樂」慶元宵！花蓮市公所贈應景小提燈送完為止

舒華穿白西裝展現優雅女人味！還沒登台開唱就先迎來新身份超強

五年學雜費全免！慈大護理科原住民單招報名　保障畢業即就業

台南預售「創價」撐場面？　新營仍見2字頭呈K型化

林心如罕見同框9歲愛女！基因太強⋯小海豚「筆直腿全被拍」暴風抽高

「紅豆食府天母店」複查通過可復業　食物中毒尚待檢驗結果

今初七「所有人生日」5生肖發了　開工3禁忌一次看

【今天的乘客毛茸茸】狗狗坐前座超乖巧　多元計程車司機直接融化QQ

生活熱門新聞

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

全台連下4天！　溼答答時間曝

又要放3天！　連假「雨最大」時間曝

今開工！　5生肖財運連發60天

快訊／8級強風！　明晚變天轉雨

手搖飲店員「手上有2情況」　前稽核員：拒買

他匯錯帳戶「PO脆求還錢」：要繳水電

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」　正確讀音曝！

冬衣別收！　可能還有冷氣團

被推薦轉職台積電技術員！他1原因陷掙扎

迴轉壽司店為何都提供熱綠茶？　內行曝原因

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

最美議員拜年「胸前挖洞」！1心機選民狂哀號

老翁台鐵車廂內抽菸！女乘客勸阻反遭嗆：妳叫啊

更多熱門

相關新聞

明開工日財運爆棚！　命理師「點名5生肖」旺60天

明開工日財運爆棚！　命理師「點名5生肖」旺60天

今（22）日為春節假期最後一天，明天迎來開工日，不少民眾關心新的一年財運走向。「星座塔羅牌之清水孟」小孟老師指出，2月23日開工後，將有5生肖財運看漲，且有望連續旺上60天。

命理師示警名字有「文、哲」2026官司纏身　柯文哲PO一張照幽默回應

命理師示警名字有「文、哲」2026官司纏身　柯文哲PO一張照幽默回應

竹山竹藝燈會初五前天天精彩節目

竹山竹藝燈會初五前天天精彩節目

馬份PO「馬份春聯照」賀年　大票驚：本尊？

馬份PO「馬份春聯照」賀年　大票驚：本尊？

馬年拚市政好彩頭黃偉哲初二參拜祈福喊「一馬當先」

馬年拚市政好彩頭黃偉哲初二參拜祈福喊「一馬當先」

關鍵字：

開工日馬年財運生肖運勢拜土地公

讀者迴響

熱門新聞

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

全台連下4天！　溼答答時間曝

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關

快訊／台61台奧迪 自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

又要放3天！　連假「雨最大」時間曝

3天沒大便？必吃「最強清腸5水果」拉超順

川普關稅遭推翻　歐盟：不接受美國任意調漲

麻吉大哥投資國片「14部賠9部」

即／全球頭號毒梟遭擊斃　墨西哥陷動亂

更多

最夯影音

更多
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面