全美多州緊急狀態！暴風雪來襲上萬航班延誤　紐約市祭交通禁令

▲美國逾5400萬人受冬季風暴影響，多州進入緊急狀態。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國東北部正迎來近十年最強大「東北風暴」（nor'easter），估計全美超過5400萬人受到影響，紐約州、紐澤西州、康乃狄克州、麻薩諸塞州、德拉瓦州及羅德島州已相繼宣布進入緊急狀態。受此影響，全美22日已有超過3500架次航班取消、上萬航班延誤，紐約市更下達嚴格交通禁令，街道、公路、橋樑封閉，學校停課，藉此應對緊急情況。

史詩級暴風雪來襲 上萬航班取消延誤

路透、BBC等報導，這場東北風暴來勢洶洶，預計將帶來降雪、強風等，約3500萬人處於暴風雪警報範圍，另有1900萬人受冬季風暴警報影響，涵蓋範圍從中央阿帕拉契山脈延伸至緬因州沿海地區，加拿大諾瓦斯科細亞省東岸同樣嚴陣以待。

▲美國22日已有逾3500架航班取消，另有超過1.5萬航班延誤。（圖／路透）

氣象專家斯內爾（Cody Snell）表示，儘管常遇到這類帶來暴雪和強烈衝擊的東北風暴，「但要在美國這麼稠密的人口區、這麼廣大的範圍內，看到如此規模的暴風雪，已經好幾年沒見過」。

根據航班追蹤網站FlightAware數據，美國22日已有逾3500架航班取消，另有超過1.5萬航班延誤。其中，航班取消數量最多的是紐約甘迺迪機場（JFK）、拉瓜迪亞機場（La Guardia）與紐華克機場（Newark）。

多州緊急狀態 官方籲居民待在家中

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）22日宣布紐約市緊急狀態，並自當地22日晚間9時起至23日中午實施交通禁令，全市街道禁止非必要車輛通行，範圍除了汽車、卡車，也涵蓋自行車與滑板車，街道、橋樑、高速公路關閉，學校也同步停課。這也是紐約市時隔9年再次發布暴風雪警報，預計氣溫降至攝氏零下6度，官方呼籲民眾待在家中，避免非必要外出以策安全。

▲紐約市實施全面交通禁令，學校停課。（圖／路透）

紐約州長霍楚（Kathy Hochul）同樣宣布全州進入緊急狀態，稱紐約市、長島與下哈德遜河谷正處於風暴中心，已動員約100名國民警衛隊成員。

除了紐約官方採取應對行動，多州政府紛紛祭出鐵腕手段防災。紐澤西州州長薛瑞爾（Mikie Sherrill）宣布進入緊急狀態，暫停全州巴士與輕軌等交通服務，鼓勵居民待在家中，並指這可能是自1996年以來遇過最嚴重的風暴。康乃狄克州同樣進入緊急狀態，自22日禁止商用車輛在高速公路上行駛。

麻薩諸塞州、德拉瓦州及羅德島州也宣布緊急狀態應對風暴來襲，賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）則是簽署災難聲明，確保救災資源到位。