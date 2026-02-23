2026民眾黨有戲？　苦苓分析縣市長歸零、黃國昌「有條件」退選新北

▲柯文哲、黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

2026縣市長選舉各黨積極備戰，作家苦苓今（23日）分析「民眾黨有戲嗎」，他認為，新竹市的高虹安已經退黨，而嘉義的張啓楷、宜蘭的陳琬惠都無法勝選，唯一希望新北市，若黃國昌選到底讓國民黨丟掉新北，冤仇可結大了，2028也不用搞藍白了。因此，苦苓認為，2026民眾黨的縣市長席位可能完全歸零、黃國昌一定會有條件的退選，這個條件是黃國昌個人政治利益，譬如說：國民黨答應將來執政之後，讓他當法務部長。

苦苓發文分析，「傲驕的孔雀」黃國昌也到處拜票發春聯了，雖然到處被人嗆聲（很少政客這麽惹人討厭），仍然唾面自乾，還狡辯說堅持不做小綠，難道努力做小藍、變小紅就很光榮嗎？

苦苓表示，做為台灣第三大黨、第二大在野黨，民眾黨自然不能在2026的大選中缺席，尤其是縣市長，怎麼樣也得N+1、多個一兩席才行。但到底有沒有搞頭呢？

苦苓指出，首先是新竹市，國民黨已經決定禮讓高虹安（反正選不過，乾脆做個順水人情），但是高虹安已經在一審宣判時退出民眾黨了，她現在是無黨籍身份，就算選上了也不能算在民眾黨身上。想要N+1，反而先變成N-1了。糟糕。

苦苓提到，另外一個國民黨可能禮讓的是嘉義市的張啓楷，可惜對手民進黨的王美惠太強，再加上現任市長黃敏惠的「暗助」，就算藍白合（不，是白藍合，藍不會真心付出的），張啓楷也打不贏，結果還是N+0。糟糕。

苦苓指出，至於宜蘭縣，國民黨不管是立委吳宗憲或議長張勝德出來，加上民進黨的林國漳，陳琬惠如果硬要選，也只能扮演民眾黨一貫的「成事不足 、敗事有餘」，結果還是N+0。糟糕。

接著，苦苓認為，那麼唯一的希望就在新北市了，黃國昌可以選到底，和李四川、蘇巧慧鼎足而三，然後幫國民黨把六都人口最多的新北市丟掉，這下子冤仇可結大了！這下子2028也不用再搞什麼藍白合了，這下子國民黨心心念念要拿回的政權，也成了竹籃打水一場空。

苦苓強調，然而以「超速仔」的個性和作風，自己跟大家打賭黃國昌絕不會選到底，一定會有條件的退選，而且這個條件絕不會是多換幾個民衆黨的提名席次，而是黃國昌個人的政治利益，譬如說：國民黨答應將來執政之後，讓他當法務部長。

苦苓總結，2026民眾黨的縣市長席位可能完全歸零、甚至變成N-1，糟糕了，也沒多糟，反正柯文哲出來之後，黃國昌就變成了唯唯諾諾的「太子監國」，何況他的民眾黨主席也沒剩幾天了，就乖乖回去練肌肉、當網紅、賺斗內，忍耐一下，等著接2028年國民黨重返執政之後，那熱呼呼的法務部長聘書吧。

▼苦苓。（圖／苦苓臉書）