　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普權衡對伊朗動武　紐時：伊朗恐指使代理勢力「發動恐攻」

▲▼ 伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／路透）

▲伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國川普政府考慮對伊朗採取大規模軍事行動，但西方安全官員警告，一旦川普真的出手，德黑蘭當局可能指使代理人武裝組織，在歐洲與中東地區對美國目標發動報復性恐怖攻擊。雖然目前尚未偵測到具體的攻擊計畫，但根據針對恐怖分子通訊的攔截掌握，暗示某種程度的攻擊規劃與協調已在進行中。

伊朗代理人恐發動攻擊　目標美使館或基地

紐約時報報導，美國官員稱政府分析員正在追蹤大量活動和計畫，但尚不清楚何種情況會觸發攻擊。情報反恐人員擔憂，伊朗可能動員葉門青年運動組織（Houthis，又譯胡塞）重啟紅海對西方船隻航運的攻擊；歐洲方面則擔憂黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的潛伏支部，甚至蓋達（Al Qaeda）或其附屬組織可能奉命襲擊美國駐外使館或軍事基地。

蘇凡中心執行主任克拉克（Colin P. Clarke）指出，「伊朗可透過代理人發動恐怖攻擊，提高美國軍事行動的代價」，若美國對伊朗的軍事行動，會對伊朗最高領導人與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）高層構成生死存亡威脅，「德黑蘭會下令在海外發動恐怖攻擊，範圍甚至涵蓋歐洲」。

若伊朗不放棄核計畫　川普目標推翻伊朗領導層

美國與伊朗談判代表將於26日舉行會談，只不過川普早就在思考，若是外交談判最終以破局收場，美國手中握有的各種選項。知情人士透露，川普已告訴幕僚，若外交手段或是美國任何初步的精準打擊行動都無法讓伊朗屈服放棄核計畫，那他將考慮在未來數月發動更大規模的攻擊行動，迫使德黑蘭政權倒台。

幕僚稱，儘管現階段尚未做出最終決定，但川普傾向在未來這幾天發動初步打擊，且此明確表達立場，也就是伊朗必須展現放棄製造核武能力的意願。目前考慮的攻擊目標，包括伊斯蘭革命衛隊總部、核設施、彈道飛彈計畫等。川普已向幕僚表明，若無法說服伊朗，他將保留今年稍晚發動軍事攻擊的可能性，旨在推翻伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。

攻打伊朗更複雜　蓋達恐藉亂局復出

美國近期數周在中東地區進行軍事集結，愛國者飛彈系統等防禦武器，保護當地3萬至4萬名美軍。專家擔憂，恐怖分子會挑選防備較薄弱的目標下手，且對伊朗發動攻擊將比今年1月美軍逮捕委內瑞拉時任總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的行動還要複雜。

▲▼ 美國航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）。（圖／路透）

▲美國航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）。（圖／路透）

參議院軍事委員會民主黨首席議員利德（Jack Reed）直言，對伊朗動武可能引發更大規模的區域戰爭，危及美國在中東的駐軍，衝擊全球市場，並要求川普在採取任何軍事行動之前，向美國人民說明衝突的必要性、誠實揭露風險與成本，並提出明確的終局策略。

美國與西方官員認為，儘管伊朗代理人在過去一年期間遭受重創或是被推翻，包括哈瑪斯、真主黨、青年運動、敘利亞前總統阿塞德政府，但殘餘勢力仍對美國及其利益構成重大威脅，特別是在中東地區。

來自伊朗及其代理人的威脅風險升高，正值歐美軍事與反恐官員感到焦頭爛額之際，因為過去幾個月以來，早已傳出蓋達組織可能在歐洲發動大規模傷亡攻擊的風聲。情報人士分析，蓋達組織正尋求發動攻擊，藉此維持其影響力並吸引追隨者。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「不配息0050」開工日迎紅包行情　爆54萬張成交量稱霸
開工日「員工還在旅遊」叫不回來！老闆急PO公告：228結束再
女中禁訂外食！家長開學前才知炸鍋　校方急滅火
千人斬女優宣布懷孕了　生父人選有400名
館長下跪！求讓486先生捐3億：誰出來擋，我X他全家

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

末日景象曝光！　智利油罐車爆炸「地獄火海」攀噬1公里高空

川普權衡對伊朗動武　紐時：伊朗恐指使代理勢力「發動恐攻」

MBA女碩士「全裸陳屍男友家」！印度男殘忍虐殺　還想施黑魔法召魂

安德魯「落魄照」掛進羅浮宮！　標題4個字酸爆

全美多州緊急狀態！暴風雪來襲上萬航班延誤　紐約市祭交通禁令

普丁已經發動「第3次世界大戰」 澤倫斯基警告：必須阻止他

誰是爸爸？千人斬女優「無套激戰400男」懷孕了　親曝超音波照

警察變頭號毒梟！美懸賞4.8億抓人　他斬首24警「竟被貧民當神」

停火恐瀕破裂？　巴基斯坦跨境空襲阿富汗釀18死

美軍主導情蒐！墨軍擊斃「頭號毒梟」引爆動　國務院促公民避難

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

末日景象曝光！　智利油罐車爆炸「地獄火海」攀噬1公里高空

川普權衡對伊朗動武　紐時：伊朗恐指使代理勢力「發動恐攻」

MBA女碩士「全裸陳屍男友家」！印度男殘忍虐殺　還想施黑魔法召魂

安德魯「落魄照」掛進羅浮宮！　標題4個字酸爆

全美多州緊急狀態！暴風雪來襲上萬航班延誤　紐約市祭交通禁令

普丁已經發動「第3次世界大戰」 澤倫斯基警告：必須阻止他

誰是爸爸？千人斬女優「無套激戰400男」懷孕了　親曝超音波照

警察變頭號毒梟！美懸賞4.8億抓人　他斬首24警「竟被貧民當神」

停火恐瀕破裂？　巴基斯坦跨境空襲阿富汗釀18死

美軍主導情蒐！墨軍擊斃「頭號毒梟」引爆動　國務院促公民避難

建商狂掃南屯23間透天　掛巨型布條拜年「在地估總值13億」

快訊／台中大吊車闖禍！扯斷電纜　紅綠燈驚悚倒向人行道

台灣「第6代TOYOTA RAV4」90萬不是夢！車迷敲碗2.0升汽油又享10萬補助

復活豬哥亮！民視除夕奪收視冠軍「超狂成績曝」　白冰冰化身周子瑜掀話題

快訊／開工首日就出事！國1楠梓段大量鐵片散落車道　車流塞爆

韓國瑜邀賴清德立院報告採「統問統答」　總統府：合憲就欣然前往

宜蘭街頭大亂鬥！行車糾紛兩陣營亮刀棍　優勢警力鎮壓逮9人

詐欺犯判囚3年10月忘了抓去關　中檢認「錯了5年」承辦人考績吃乙

別忽視費爾柴德！官網點名開季黑馬　拚WBC也拚大聯盟名單

黑柴遇到「年後第一班垃圾車」　興奮「嗷嗚～」等好久了

【今天的乘客毛茸茸】狗狗坐前座超乖巧　多元計程車司機直接融化QQ

國際熱門新聞

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

川普關稅遭推翻　歐盟：不接受美國任意調漲

即／全球頭號毒梟遭擊斃　墨西哥陷動亂

快訊／東京晴空塔電梯急停！20多人受困

闖川普海湖莊園遭擊斃　21歲嫌身分曝光

全美多州緊急狀態　上萬航班延誤取消

闖海湖莊園遭擊斃　21歲槍手竟是死忠川粉

救命心臟被乾冰凍傷！　2歲童移植亡

美男持霰彈槍闖海湖莊園　遭特勤人員擊斃

警察變毒梟　斬首24警「美懸賞4.8億」抓人

即／東京晴空塔今暫停營業　20人困電梯5小時

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

更多熱門

相關新聞

台美貿易協定白談了？　傅崐萁這樣說

台美貿易協定白談了？　傅崐萁這樣說

美國最高法院判決川普的「對等關稅」違法無效後，川普怒課全球10%關稅，不到24小時又加碼至15%，使得全球金融不確定性再起，連帶影響台美關稅協議是否送立院審查，朝野攻防後續如何演進。對此，國民黨團總召傅崐萁今（23日）受訪時稱川普是「大帝」，美國最高法院否定對等關稅後「全世界都在重啟談判」；他說，明天在經過立院黨團與黨中央實務研討會之後，將討論台美經貿議題及支持台灣產業的戰略，之後會對外說明。

財經網美：原本的「不疊加15%」對台灣最好

財經網美：原本的「不疊加15%」對台灣最好

台灣不能誤判美國最高法院近日的關稅裁定

台灣不能誤判美國最高法院近日的關稅裁定

回應川普對等關稅違法 陸商務部：敦促美方取消加徵單邊關稅

回應川普對等關稅違法 陸商務部：敦促美方取消加徵單邊關稅

澤倫斯基：普丁已發動第3次世界大戰

澤倫斯基：普丁已發動第3次世界大戰

關鍵字：

伊朗川普恐怖攻擊中東

讀者迴響

熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

快訊／台61台奧迪 自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

全台連下4天！　溼答答時間曝

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關

3天沒大便？必吃「最強清腸5水果」拉超順

川普關稅遭推翻　歐盟：不接受美國任意調漲

又要放3天！　連假「雨最大」時間曝

今開工！　5生肖財運連發60天

更多

最夯影音

更多
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面