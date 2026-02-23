川普權衡對伊朗動武　紐時：伊朗恐指使代理勢力「發動恐攻」

▲伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國川普政府考慮對伊朗採取大規模軍事行動，但西方安全官員警告，一旦川普真的出手，德黑蘭當局可能指使代理人武裝組織，在歐洲與中東地區對美國目標發動報復性恐怖攻擊。雖然目前尚未偵測到具體的攻擊計畫，但根據針對恐怖分子通訊的攔截掌握，暗示某種程度的攻擊規劃與協調已在進行中。

伊朗代理人恐發動攻擊 目標美使館或基地

紐約時報報導，美國官員稱政府分析員正在追蹤大量活動和計畫，但尚不清楚何種情況會觸發攻擊。情報反恐人員擔憂，伊朗可能動員葉門青年運動組織（Houthis，又譯胡塞）重啟紅海對西方船隻航運的攻擊；歐洲方面則擔憂黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的潛伏支部，甚至蓋達（Al Qaeda）或其附屬組織可能奉命襲擊美國駐外使館或軍事基地。

蘇凡中心執行主任克拉克（Colin P. Clarke）指出，「伊朗可透過代理人發動恐怖攻擊，提高美國軍事行動的代價」，若美國對伊朗的軍事行動，會對伊朗最高領導人與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）高層構成生死存亡威脅，「德黑蘭會下令在海外發動恐怖攻擊，範圍甚至涵蓋歐洲」。

若伊朗不放棄核計畫 川普目標推翻伊朗領導層

美國與伊朗談判代表將於26日舉行會談，只不過川普早就在思考，若是外交談判最終以破局收場，美國手中握有的各種選項。知情人士透露，川普已告訴幕僚，若外交手段或是美國任何初步的精準打擊行動都無法讓伊朗屈服放棄核計畫，那他將考慮在未來數月發動更大規模的攻擊行動，迫使德黑蘭政權倒台。

幕僚稱，儘管現階段尚未做出最終決定，但川普傾向在未來這幾天發動初步打擊，且此明確表達立場，也就是伊朗必須展現放棄製造核武能力的意願。目前考慮的攻擊目標，包括伊斯蘭革命衛隊總部、核設施、彈道飛彈計畫等。川普已向幕僚表明，若無法說服伊朗，他將保留今年稍晚發動軍事攻擊的可能性，旨在推翻伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。

攻打伊朗更複雜 蓋達恐藉亂局復出

美國近期數周在中東地區進行軍事集結，愛國者飛彈系統等防禦武器，保護當地3萬至4萬名美軍。專家擔憂，恐怖分子會挑選防備較薄弱的目標下手，且對伊朗發動攻擊將比今年1月美軍逮捕委內瑞拉時任總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的行動還要複雜。

▲美國航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）。（圖／路透）

參議院軍事委員會民主黨首席議員利德（Jack Reed）直言，對伊朗動武可能引發更大規模的區域戰爭，危及美國在中東的駐軍，衝擊全球市場，並要求川普在採取任何軍事行動之前，向美國人民說明衝突的必要性、誠實揭露風險與成本，並提出明確的終局策略。

美國與西方官員認為，儘管伊朗代理人在過去一年期間遭受重創或是被推翻，包括哈瑪斯、真主黨、青年運動、敘利亞前總統阿塞德政府，但殘餘勢力仍對美國及其利益構成重大威脅，特別是在中東地區。

來自伊朗及其代理人的威脅風險升高，正值歐美軍事與反恐官員感到焦頭爛額之際，因為過去幾個月以來，早已傳出蓋達組織可能在歐洲發動大規模傷亡攻擊的風聲。情報人士分析，蓋達組織正尋求發動攻擊，藉此維持其影響力並吸引追隨者。