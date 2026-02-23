誰是爸爸？千人斬女優「無套激戰400男」懷孕了　親曝超音波照

▲英國爭議成人片女優邦妮宣布懷孕。（圖／翻攝自YouTube／Bonnie Blue）



英國爭議成人片女優邦妮（Bonnie Blue，本名Tia Billinger）日前才因舉辦「無套千人斬」挑戰引發全球關注，甚至狂言為了受孕特地選在「排卵高峰期」開戰。沒想到事隔僅兩週，她便在社群平台投下震撼彈，正式宣布自己懷了第一胎，且時間點與該場「育種任務」完全吻合，再度掀起熱議。

配合排卵期「無套嗨戰」 400男大排長龍景象驚人

現年26歲的邦妮過去曾創下12小時激戰1057人的驚人紀錄，今年2月她再度發起挑戰，更直言為了增加受孕機率，特地將活動日期延後以配合「排卵高峰期」。活動當天，約有400名男子在豪宅外大排長龍，屋內擠滿了參與者，場面極其混亂。

雖然現場有嚴格篩選機制，要求參與者提供性病（STI）檢驗報告，但活動過程仍插曲不斷。一名戴著藍色滑雪面罩的男子準備進房「多人運動」時，女友竟奪命連環叩，嚇得他趕緊要大家噤聲。

度假突發「偏頭痛」 驗孕驚見兩條線：我真的懷孕了

挑戰結束兩週後，邦妮在最新的YouTube影片中坦言，她在度假期間感到身體極度不適，甚至一度臥床不起。她描述自己出現嚴重的偏頭痛以及對特定食物的極度渴望與反胃，「我一直想吐，某些食物讓我反胃，但有些東西我現在立刻就得吃到，不然就會吐出來。」

原本試圖在家靠敷面膜、喝百事可樂休養的她，最終決定進行驗孕。

她在影片中坐在馬桶上緊張地表示，「我有點緊張，一條線是懷孕，沒線就是沒中。」然而不到兩分鐘，驗孕棒便顯示出代表陽性的紅線，「這看起來半粉半白，真的長得有點像棒棒糖，各位……我絕對懷孕了，真的懷孕了。」

曾被判定難以受孕 產檢確認「育種任務」成功

隨後邦妮前往倫敦進行超音波掃描，確認肚子裡正孕育著一名胎兒。根據時間推算，產檢結果證實受孕時間點，正是發生在400男「育種任務」的挑戰期間。面對突如其來的結果，邦妮坦言自己當下不知所措，甚至求助於AI工具ChatGPT，詢問收到陽性反應後該如何處理。

事實上，邦妮曾透露自己難以自然受孕，去年與前夫努力多年未果，甚至被告知可能得嘗試試管嬰兒。邦妮強調，她在挑戰當天就已經收集了所有參與者的DNA樣本，並留下了聯絡方式，「這次對我來說，記住他們的身分比記住尺寸更重要。」